Nhà đầu tư La Queenara Hội An hưởng lợi từ 3 ngân hàng lớn

Theo đó, từ ngày 20/10, tất cả các khách hàng có tài khoản tiền gửi hoặc thanh toán tại 1 trong 3 ngân hàng trên, sẽ được chiết khấu đến 7% cho mỗi căn, được tặng thẻ tập Golf thời hạn 1 năm tại khu đô thị và miễn 02 năm phí quản lý vận hành.

PEAKHOMES cũng hợp tác với các ngân hàng để đưa ra gói vay vốn đến 75% giá trị hợp đồng từ 20 - 25 năm, ân hạn nợ gốc, lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, nhằm đem lại sự an tâm cho các nhà đầu tư vào tiềm năng tăng giá của dự án, PEAKHOMES cam kết mua lại sản phẩm bằng 125% giá trị hợp đồng sau 36 tháng kể từ ngày nhận bàn giao nhà.

Chính sách tài chính linh hoạt ra đời trong bối cảnh ngành bất động sản đang có những tín hiệu phục hồi tích cực sau thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, giúp khách hàng lựa chọn đầu tư dễ dàng hơn.

Đại diện PEAKHOMES cho biết: “Bất động sản vẫn được coi là kênh thu hút dòng tiền an toàn và bền vững dù dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi tin rằng, thị trường đã có thời gian tích lũy đủ lâu để bùng nổ mạnh mẽ, khi các hoạt động đang dần quay trở lại trạng thái bình thường, trong đó có du lịch.”

La Queenara là khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên và lớn nhất miền Trung, với mục tiêu kiến tạo khu nghỉ dưỡng điểm đến độc đáo kề bên đô thị di sản Hội An. Dự án có vị trí đắc địa trên cung đường biển hội tụ các khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế từ Đà Nẵng đi Hội An, cách bãi biển An Bàng 200m - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, giáp sông Cổ Cò thơ mộng cùng tuyến du lịch đường thủy sẽ phát triển trong tương lai.

Từ đây, khách hàng chỉ mất 25 phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, dưới 5 phút đến phố cổ Hội An và nhanh chóng tiếp cận các địa điểm du lịch khác như Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, khu đền tháp Mỹ Sơn...

Trên quy mô 200ha, dự án được quy hoạch thành 4 phân khu bao gồm các sản phẩm: shoptel, boutique hotel, hometel, villa song lập, villa đơn lập và 1 khu resort 5 sao. Mỗi phân khu như một resort thu nhỏ có “lõi tiện ích” nằm giữa các khối nhà, tạo ra không gian yên tĩnh bên trong, ẩn khất phía sau không khí sầm uất, sôi động của các trục đại lộ bên ngoài.

Tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng đem lại trải nghiệm thượng lưu giữa miền di sản với bể bơi ốc đảo, vườn nướng BBQ, clubhouse, bar bể bơi, khu tập thể thao ngoài trời, khu nghỉ và café, khu vui chơi trẻ em, vườn yoga, vườn Âu và tiểu cảnh… Bên cạnh đó, những tiện ích ấn tượng như sân golf lớn, bến du thuyền, bãi biển riêng, tổ hợp spa và chăm sóc sức khỏe, xưởng café thế giới, khu phức hợp Hội An thập niên 70 - 80… sẽ trở thành “thỏi nam châm” hút khách từ Hội An về dự án nghỉ ngơi, giải trí.

La Queenara phát triển tiện ích đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cư dân và du khách

Kiến trúc cảnh quan và thiết kế nhà cũng được La Queenara chú trọng để đưa ra thị trường những sản phẩm độc đáo, tiên phong. 100% shoptel đều có 2 mặt đường, bể bơi và khu vườn riêng, đa dạng công năng sử dụng: để ở, làm cửa hàng, kinh doanh lưu trú,… trong cùng một thời điểm.

Thiết kế ấn tượng cùng phong cách độc đáo, La Queenara xuất sắc giành giải thưởng tại cuộc thi bất động sản quốc tế International Property Awards cho 3 hạng mục: Phát triển dự án phức hợp, cảnh quan nghỉ dưỡng và kiến trúc nghỉ dưỡng.

Được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao nhờ pháp lý sở hữu lâu dài, La Queenara không chịu tác động hoàn toàn từ ngành du lịch và thời gian sở hữu hạn chế như dự án thương mại dịch vụ mà có thể làm tài sản truyền đời qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp linh hoạt, thích ứng nhanh, giảm thiểu rủi ro cũng giúp dự án trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư trên cả nước.

Dự án đã được Sở Xây dựng Quảng Nam nghiệm thu cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thông báo đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai.

Trước làn sóng du lịch, nghỉ dưỡng bùng nổ sau Covid-19, La Queenara được kỳ vọng sẽ gióng lên tiếng chuông đầu tiên mở ra thời kỳ mới cho dòng sản phẩm đô thị nghỉ dưỡng, phân khúc nghỉ dưỡng biển, cũng như thị trường bất động sản trong khu vực.

