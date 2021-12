Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu chi 1.000 USD mua 4 tiền ảo hàng đầu năm 2021

Thị trường tiền điện tử đã có thời điểm vượt qua mốc 3.000 tỷ USD. Bên cạnh đó, sự phổ biến của các loại tài sản số như NFT (chuỗi mã không thể thay thế - Non-fungible token) đã giúp đưa công nghệ vốn chỉ thuộc thị trường ngách này ngày càng được các nhà đầu tư chính thống quan tâm.

Vậy nếu nhà đầu tư chi 1.000 USD mua các tiền ảo phổ biến như Bitcoin, Ether, Solana và Dogecoin từ đầu năm, lợi nhuận thu về là bao nhiêu?

BITCOIN

Giá vào ngày 1/1/2021: 29.290 USD

Giá vào ngày 28/12/2021: 49.150 USD

Biến động giá Bitcoin từ đầu năm: Nguồn: Coinmarketcap.com

Khoản đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin đầu năm 2021 – thời điểm tiền ảo này có giá 29.290 USD/đồng, sẽ tăng lên thành 1.632 USD, tính theo mức giá cao nhất ghi nhận ngày 28/12.

Là tiền ảo có vốn hóa lớn nhất thế giới, Bitcoin vừa có một năm tăng trưởng mạnh khi giá tăng 65%. Hồi tháng 2, tiền ảo này lần đầu cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Ngày 10/11, Bitcoin lập kỷ lục giá cao nhất mọi thời đại 68.789,63 USD. Hiện tại, vốn hóa của Bitcoin dao động quanh mức 980 tỷ USD.

ETHEREUM

Giá vào ngày 1/1/2021: 730,3 USD

Giá vào ngày 28/12/2021: 3.816,67 USD

Biến động giá Ethereum từ đầu năm: Nguồn: Coinmarketcap.com

Trong 12 tháng qua, giá trị đồng Ethereum đã tăng hơn 400%. Nếu mua 1.000 USD Ethereum vào ngày 1/1, khoản đầu tư này tăng lên thành 5.226,16 USD theo mức cao nhất của ngày 28/12.

Theo những người ủng hộ Ethereum, tiền ảo này có khả năng mở rộng, an toàn và bền vững hơn sau đợt nâng cấp Eth2 dự kiến diễn ra vào năm 2022. Theo đó, đồng Ethereum sẽ chuyển từ thuật toán ban đầu của chuỗi khối - Proof of Work sang vận hành theo mô hình mới Proof of Stake.

Mô hình Proof of Work hiện tại của Ethereum thường bị chỉ trích vì gây ảnh hưởng tới mô trường bởi tiêu tốn nhiều năng lượng. Trong khi đó, mô hình mới khuyến khích người tham gia hệ thống bằng cách trả phần thưởng chính là đồng Ethereum để họ luôn trực tuyến và giữ cho mạng lưới luôn được kiểm soát. Mô hình mới cho phép người dùng xác thực giao dịch theo số lượng Ethereum họ đang nắm giữ thay vì các hệ thống đào tiêu tốn nhiều điện năng như hiện nay.

Đồng Ethereum lập kỷ lục mọi thời đại vào ngày 16/11 ở mức 4.891,7 USD. Hiện đây là tiền ảo lớn thứ hai thị trường với vốn hóa hơn 435 tỷ USD.

SOLANA

Giá vào ngày 1/1/2021: 1,53 USD

Giá vào ngày 28/12/2021: 181,18 USD

Biến động giá Solana từ đầu năm: Nguồn: Coinmarketcap.com

Nếu đầu tư 1.000 USD vào đồng Solana, nhà đầu tư hiện sẽ có số tiền 118.418 USD, tính theo mức giá cao nhất của tiền ảo này vào ngày 28/12.

Dù mới chỉ ra mắt năm 2020, Solana đã tăng giá gần 12.000% và hiện là tiền ảo lớn thứ 5 thị trường với vốn hóa hơn 57 tỷ USD. Solana được xem là đối thủ của đồng Ethereum.

DOGECOIN

Giá vào ngày 1/1/2021: 0,0056 USD

Giá vào ngày 28/12/2021: 0,18 USD

Biến động giá Dogecoin từ đầu năm: Nguồn: Coinmarketcap.com

Nếu chi 1.000 USD mua Dogecoin vào đầu năm nay, hiện nhà đầu tư sẽ có 32.142 USD. Đây là mức lợi nhuận “khủng” với tiền ảo được lấy cảm hứng từ một trò đùa trên mạng như Dogecoin.

Năm qua, đồng Dogecoin nhiều lần được “thổi giá” nhờ những dòng đăng tải trên Twitter của ông Elon Musk, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla. Chỉ riêng trong nửa đầu năm, giá Dogecoin đã tăng tới 12.000%, trước khi giảm mạnh trong nửa cuối năm. Ngày 8/5/2021, Dogecoin lập kỷ lục giá 0,73 USD. Đây hiện là tiền ảo lớn thứ 12 thị trường với vốn hóa khoảng 22 tỷ USD.