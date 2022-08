“Bà hoàng” cổ phiếu Cathie Wood dự báo Fed giảm lãi suất trong năm 2023

Trong một chương trình mới đây trên Bloomberg TV, nhà quản lý quỹ nổi tiếng Cathie Wood dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đảo ngược chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm 2023 với việc hạ lãi suất cơ bản khi các hoạt động của nền kinh tế Mỹ tiếp tục suy giảm.

“Chúng ta đang nhận được tất cả các tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang rất yếu và điều này sẽ thúc đẩy Fed bắt đầu giảm lãi suất trong năm sau”, bà Wood – người được mệnh danh là “bà hoàng” cổ phiếu – nhận định. "Dù nhiều nhà kinh tế và chiến lược gia vẫn đang phản đối quan điểm cho rằng kinh tế Mỹ đã suy thoái và dự báo điều này xảy ra vào năm 2023, chúng tôi lại cho rằng suy thoái đã xảy ra và sẽ chấm dứt vào năm sau".

Bà Wood cho biết bà đưa ra những nhận định này sau khi báo cáo cho thấy thị trường việc làm Mỹ đang khỏe mạnh bất ngờ. Trong tháng 7, nền kinh tế Mỹ - vừa trải qua 2 quý giảm liên tiếp - tạo được 528.000 công việc mới, vượt xa con số 250.000 được các nhà phân tích dự báo theo khảo sát của Bloomberg. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 7 là 3,5%, thấp nhất kể từ năm 1969.

Từ đầu năm nay, Fed đã 4 lần tăng lãi suất quỹ liên bang (Fed Funds Rate) lên khoảng 2,25-2,5% để khống chế lạm phát đang trên đà leo thang mạnh và đã đạt mức cao nhất trong hơn 40 năm. Trong đó, tháng 6 và tháng 7 tăng tổng cộng 1,5 điểm phần trăm, mạnh nhất kể từ đầu thập niên 1980. Một tác dụng của việc tăng lãi suất được cho sẽ là giải toả bớt sự thắt chặt của thị trường lao động và hãm bớt đà tăng của tiền lương, qua đó giảm bớt sức ép lạm phát.

“Nhưng nếu nhìn vào việc làm hộ gia đình - một khảo sát về việc làm có cơ sở rộng hơn nhiều - có thể thấy con số này không tăng trong 4 tháng qua. Nếu nhìn vào số lượng xin trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến sự gia tăng từ mức đáy nhanh đến vậy… tăng gần 50% từ mức đáy”, bà Wood, người điều hành quỹ đầu tư công nghệ Ark Innovation ETF, nói.

Dữ liệu CPI tháng 7 có thể không đổi, hoặc tăng/giảm nhẹ, nhưng tôi cho rằng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới. CATHIE WOOD

Báo cáo cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng 6.000 lên 260.000 trong tuần cuối cùng của tháng 7.

Nhà quản lý quỹ này cũng cho biết có sự gia tăng về lượng nhân sự bị sa thải theo số liệu từ công ty dịch vụ việc làm Challenger, Gray & Christmas. Lượng nhân sự bị cắt giảm trong tháng 6 tăng 57% so với tháng 5 và đạt mức tổng cả quý cao nhất kể từ tháng 1/2021. Báo cáo tháng 7 cho thấy con số này đã giảm 21% so với tháng 6, nhưng vẫn tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

“Tôi cho rằng tất cả những điều này có liên quan tới hàng hóa tồn kho. Chúng ta đang chứng kiến sự dư thừa hàng tồn kho lớn và các công ty sẽ sớm tuyển dụng trở lại sau một thời gian dài thiếu nhân sự. Trong khi đó, Fed sẽ tiến tới hạ lãi suất”, bà nói.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động công bố vào ngày 10/8. Theo một khảo sát của Econoday, các nhà phân tích dự báo lạm phát của nước này sẽ ở mức 8,7% trong tháng 7, giảm từ mức 9,1% của tháng 6. Báo cáo GDP quý 2 cho thấy nền kinh tế của Mỹ suy giảm 0,9%, sau khi giảm 1,6% trong quý 1. Về mặt kỹ thuật, với hai quý suy giảm liên tiếp, kinh tế Mỹ được cho là đã rơi vào suy thoái.

"Dữ liệu CPI tháng 7 có thể không đổi, hoặc tăng/giảm nhẹ, nhưng tôi cho rằng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới", bà Wood nhận định.

Theo bà, kinh nghiệm trong sự nghiệp đầu tư của bà cho thấy hợp đồng vàng Gold Continuous Contract (GC00) là một chỉ số tuyệt vời phản ánh lạm phát. Nhiều người "bất ngờ nhận ra" rằng giá kim loại này đã đạt đỉnh vào tháng 8/2020. Giá đồng và giá năng lượng cũng đều giảm và lượng hàng tồn kho khổng lồ có thể sẽ khiến các công ty phải hạ giá trong vài tháng tới. Theo nữ quản lý quỹ, đây là những yếu tố sẽ làm hạ nhiệt lạm phát Mỹ thời gian tới và là cơ sở để Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình.