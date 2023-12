Nhà hàng, quán ăn phải xuất hoá đơn cho khách hàng theo từng giao dịch

Ngày 6/12, Bộ Tài chính có phản hồi liên quan đến tình trạng nhà hàng, quán ăn, khách sạn không xuất hóa đơn điện tử, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế.

Thực tế cho thấy nhiều nhà hàng dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí vẫn thường xuyên lờ đi việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách dù trong hóa đơn thanh toán vẫn tính thêm tiền thuế. Người mua cũng không có nhu cấu lấy hoá đơn, điều này vô tình tiếp tay cho người bán để trốn thuế. Ngược lại, không ít doanh nghiệp có những khoản chi không đủ điều kiện ghi nhận chi phí nên khi đi ăn uống sẽ lấy hóa đơn giá trị gia tăng nhằm đem về công ty để công ty ghi nhận chi phí.

Gần đây, trên nghị trường có đại biểu Quốc hội cũng phản ánh việc bán hàng không xuất hóa đơn vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại với lý do người mua hàng không yêu cầu...

"Thực tế này không chỉ khiến Nhà nước thất thu thuế mà còn tạo điều kiện để hàng kém chất lượng đến tay người tiêu dùng và vô tình tiếp tay cho các cơ sở kinh doanh trốn thuế", đại biểu này lo ngại.

Về vấn đề này, theo Bộ Tài chính, quy định tại Điều 90 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 nêu rõ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng từ thời điểm 01/7/2022 và đến nay đã thực hiện thống nhất trên cả nước.

Để khắc phục hiện tượng người bán hàng không xuất hóa đơn cho khách hàng khi mua hàng hoá, dịch vụ và người mua hàng không lấy hoá đơn, thời gian qua Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp.

“Trình các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc người bán hàng phải xuất hoá đơn cho khách hàng theo từng giao dịch, bỏ nội dung cho phép xuất hóa đơn tổng cuối ngày trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng”. Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền đến người bán hàng, người mua hàng về quyền lợi và nghĩa vụ của việc xuất hoá đơn khi mua hàng hoá, dịch vụ.

“Đối với người bán hàng phải có trách nhiệm xuất hoá đơn cho người mua hàng theo từng giao dịch phát sinh. Với người mua hàng, đây là chứng từ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ, qua đó tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngành thuế đang triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền áp dụng cho các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực bán lẻ đến người tiêu dùng như: ăn uống, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ khác… Đây là hình thức hoá đơn điện tử thuận tiện trong việc sử dụng đem lại lợi ích cho cả người bán hàng và người mua hàng.

Hình thức hoá đơn này góp phần tối ưu chi phí hoá đơn, dễ dàng quản lý, sử dụng đối với mô hình kinh doanh cần xuất hoá đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, qua đó, góp phần nâng cao khả năng quản lý thuế đối với các mô hình kinh doanh này.

Tính đến cuối tháng 11/2023, thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy có 37.542 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tại từ máy tính tiền hơn 72,7 triệu hóa đơn với tổng số tiền thuế là 4.208 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng quyết liệt trong việc phối hợp với các cơ quan ban ngành, địa phương, rà soát, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh không xuất hoá đơn kịp thời cho người mua hàng khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng xuất hoá đơn theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai chương trình “Hoá đơn may mắn” với mục tiêu thúc đẩy người tiêu dùng lấy hoá đơn khi mua hàng hoá dịch vụ, đồng thời tạo áp lực lên người bán hàng và yêu cầu xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ.

Hiện có 62/63 cục thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1/2023, 60/63 cục thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2/2023 và 54/63 cục thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý 3/2023. Tính từ 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023, ngành thuế tổ chức trao 3.532 giải thưởng với tổng số tiền là 9,6 tỷ đồng.