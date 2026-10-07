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Nhà máy Đạm Cà Mau hoàn thành bảo dưỡng tổng thể trở lại sản xuất

T Thu Hương

Sau thời gian triển khai liên tục trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, chiến dịch bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2026 đã hoàn thành an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Nhà máy chính thức trở lại vận hành và bắt đầu có sản phẩm trở lại từ 2:00 ngày 7/10/2026.

Hơn 3.200 hạng mục được triển khai trong đợt BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2026.
Hơn 3.200 hạng mục được triển khai trong đợt BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2026.

Bảo dưỡng tổng thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì độ tin cậy, an toàn và ổn định của Nhà máy Đạm Cà Mau, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Trong quá trình triển khai, thời tiết tại Cà Mau xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thi công và điều kiện làm việc trên công trường.

Tuy nhiên, các công việc vẫn được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ theo kế hoạch. Các lực lượng tham gia duy trì phối hợp liên tục, chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, kiểm soát an toàn trước khi triển khai từng công việc, qua đó bảo đảm tiến độ mà không đánh đổi an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc PVCFC trực tiếp kiểm tra các hạng mục tại công trường.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc PVCFC trực tiếp kiểm tra các hạng mục tại công trường.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVCFC và Nhà máy, cùng sự phối hợp của đội ngũ kỹ sư, công nhân, chuyên gia và các đơn vị nhà thầu, các hạng mục bảo dưỡng đã được hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật.

Đặc biệt, những công việc có tính chất quan trọng đối với tiến độ chung được tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ. Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2026, Nhà máy Đạm Cà Mau bắt đầu khởi động, chính thức trở lại vận hành và đến 2:00 ngày 7/10/2026, Nhà máy đã có sản phẩm trở lại, đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ chiến dịch bảo dưỡng tổng thể năm 2026 và sẵn sàng cho việc sản xuất, cung ứng phân bón cho thị trường.

Kết quả của chiến dịch không chỉ được thể hiện ở việc Nhà máy trở lại vận hành đúng kế hoạch, mà còn ở yêu cầu xuyên suốt được đặt lên hàng đầu: an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Trong suốt quá trình thực hiện, các lực lượng trên công trường đã duy trì kỷ luật thi công, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh và bám sát mục tiêu đưa Nhà máy trở lại hoạt động theo kế hoạch.

Công tác bảo dưỡng tổng thể thực hiện đúng mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả.
Công tác bảo dưỡng tổng thể thực hiện đúng mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Sự hiện diện thường xuyên và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVCFC tại hiện trường cũng góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong những giai đoạn cao điểm. Đây là yếu tố quan trọng giúp các đơn vị duy trì tinh thần phối hợp và quyết tâm hoàn thành công việc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Việc hoàn thành bảo dưỡng tổng thể năm 2026 là tiền đề để Nhà máy Đạm Cà Mau tiếp tục chu kỳ vận hành mới với yêu cầu cao hơn về an toàn, ổn định và hiệu quả, góp phần bảo đảm nguồn cung phân bón chất lượng cao cho sản xuất nông nghiệp.

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