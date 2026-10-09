Nhà phố CATA House thu hút nhà đầu tư với chính sách bán hàng giúp tối ưu dòng tiền

Bước vào quý cuối năm, nhà phố CATA tại Nam Long II Central Lake tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế vị trí trung tâm, thiết kế đa công năng và đặc biệt là chính sách thanh toán được chia thành nhiều đợt đi kèm loạt ưu đãi thiết thực, giúp người mua chủ động hơn về tài chính khi sở hữu tài sản trên trục đại lộ 47m gắn với đà phát triển của Nam Cần Thơ.

Chính sách bán hàng quý 4/2026 đối với nhà phố CATA lần đầu tiên áp dụng hai phương án thanh toán gồm tiến độ tiêu chuẩn và tiến độ giãn. Người mua chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp với khả năng tài chính và kế hoạch nhận nhà, qua đó giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu và tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn trên hành trình sở hữu tài sản.

CHIA NHỎ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN, CỘNG DỒN ƯU ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ TRƯỚC ĐÂY

Theo đó, lộ trình thanh toán tiêu chuẩn dành cho khách hàng có sẵn nguồn tài chính ổn định, mong muốn nhận nhà nhanh. Khách hàng sử dụng vốn tự có thanh toán 5% giá trị sản phẩm mỗi hai tháng trong 12 tháng đầu và hoàn thành 70% trong vòng 24 tháng. Phần 25% tiếp theo được thanh toán khi nhận nhà, dự kiến vào tháng 10/2028.

Khách hàng sử dụng “đòn bẩy” ngân hàng sẽ được vay đến 55% giá trị sản phẩm và hỗ trợ lãi suất kéo dài 30 tháng. Người mua chỉ cần chuẩn bị 40% vốn tự có thanh toán trong vòng 12 tháng là có thể nhận bàn giao vào tháng 11/2027. Việc nhận nhà sớm đồng nghĩa với khả năng đưa tài sản vào khai thác, tạo doanh thu sớm hơn.

Nhà phố CATA dự kiến bắt đầu bàn giao vào tháng 11/2027. Nguồn: CATA House.

Nếu muốn ưu tiên giữ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh hoặc các kế hoạch đầu tư khác, tiến độ giãn mang lại lộ trình thanh toán nhẹ hơn trong hai năm đầu. Khách hàng sử dụng vốn tự có chỉ thanh toán 5% mỗi bốn tháng trong 24 tháng, tương đương khoảng 1,25% giá trị sản phẩm mỗi tháng.

Thời điểm bàn giao dự kiến vào tháng 10/2029, tạo điều kiện cho người mua có thêm thời gian chuẩn bị tài chính trước khi thanh toán 25% còn lại tại thời điểm nhận nhà. Trường hợp sử dụng khoản vay 55%, khách hàng dự kiến nhận nhà vào tháng 10/2028 và được hỗ trợ lãi suất trong 18 tháng.

Bên cạnh tiến độ thanh toán linh hoạt, các mức ưu đãi cộng dồn tiếp tục giúp giảm chi phí ban đầu, gia tăng biên lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tất cả khách hàng được hưởng ưu đãi 1%; người thanh toán bằng vốn tự có được chiết khấu từ 5% đến 10% tùy phương án; cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện được thêm 0,5%; ba giao dịch thanh toán và ký hợp đồng mua bán đầu tiên trong tháng 10 nhận thêm 1%. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tổng mức chiết khấu có thể đạt tối đa 12,5% với tiến độ tiêu chuẩn và 7,5% với tiến độ giãn.

GIÁ TRỊ THỰC CỦA NHÀ PHỐ CATA GIỮA ĐẠI LỘ TĂNG TRƯỞNG

Các phương án hỗ trợ tài chính và lịch thanh toán linh hoạt được đưa ra đúng thời điểm nhà phố CATA nhận nhiều sự quan tâm từ khách hàng tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Với nhóm nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có thể tích lũy lâu dài và tạo giá trị từ hoạt động kinh doanh, sức hút của CATA còn đến từ một khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, có tiện ích vận hành và nằm trên trục phát triển quan trọng của Nam Cần Thơ.

Nam Long II Central Lake hiện có gần 2.000 người sinh sống tại các phân khu đất nền, nhà phố xây sẵn và EHomeS, chủ yếu là các gia đình trẻ, cán bộ viên chức, lao động trí thức... Quy mô dân số liên tục tăng tạo ra nhu cầu tiêu dùng hằng ngày ngay trong khu đô thị, từ ăn uống, mua sắm, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe và dịch vụ gia đình. Với dãy nhà phố thương mại, nguồn khách sẵn có bảo chứng cho tiềm năng kinh doanh ổn định, bền vững.

Cuộc sống tại Nam Long II Central Lake ngày càng đông vui với nhiều gia đình cư dân dọn về sinh sống. Nguồn: CATA House.

Nguồn cầu tại chỗ còn được bổ sung bởi cư dân khu vực lân cận và khách vãng lai nhờ vị trí của CATA trên mặt tiền đại lộ 47m gồm Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ, kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng của thành phố.

Thông tin dự án cầu Cần Thơ 2 được dự kiến khởi công vào quý 4/2027 cũng tạo thêm sức hút cho sản phẩm nhà phố CATA tại Nam Long II Central Lake. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 15,14km đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Được thiết kế kết hợp giữa đường bộ và đường sắt, cầu Cần Thơ 2 góp phần tăng năng lực kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và hỗ trợ lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại - dịch vụ giữa Cần Thơ với các địa phương lân cận.

Nhà phố CATA nằm trên mặt tiền đại lộ 47m là Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ. Nguồn: CATA House.

Nhìn tổng thể, sức hút của nhà phố CATA được tạo nên từ nhiều yếu tố cùng lúc: Chính sách bán hàng linh hoạt, pháp lý rõ ràng, cộng đồng cư dân hiện hữu và khả năng khai thác thực tế trong khu đô thị. Cùng với tiến trình hoàn thiện hạ tầng và đà tăng trưởng của kinh tế Nam Cần Thơ, những nền tảng trên giúp CATA có thêm lợi thế cho cả mục tiêu sử dụng, kinh doanh lẫn tích lũy tài sản dài hạn.