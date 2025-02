Nhà sáng lập Xiaomi trở thành người giàu thứ năm Trung Quốc ở tuổi 55

Tháng 4/2024, theo đo lường của Forbes, doanh nhân, chủ tịch và giám đốc điều hành của Xiaomi có giá trị tài sản ròng khoảng 10,9 tỷ USD. Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu Xiaomi đã tăng 27,2%. Forbes tính toán Lei Jun đang nắm giữ khối tài sản trị giá 35,3 tỷ USD.

Xiaomi hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, tính theo thị phần. Công ty đang hưởng lợi từ làn sóng quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ Trung Quốc, đặc biệt sau sự thành công của DeepSeek.

Tuy nhiên, động lực chính thúc đẩy sự phục hồi của cổ phiếu Xiaomi lại nằm ở triển vọng của mảng kinh doanh xe điện của công ty

ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG KHỞI NGHIỆP TỪ STEVE JOBS

Trong cuốn sách "Seizing the Opportune Moment", kể về sự nghiệp của mình, Lei Jun chia sẻ rằng ông đã được truyền cảm hứng từ cuốn "Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer" - một tác phẩm ghi lại lịch sử hình thành máy tính PC, trong đó có câu chuyện về Steve Jobs, nhà sáng lập huyền thoại của Apple.

Được truyền cảm hứng từ Steve Jobs, Lei Jun đã khởi nghiệp ngay từ năm cuối đại học với một công ty sản xuất chip giúp máy tính xử lý dữ liệu tiếng Trung dễ dàng hơn. Tuy nhiên, dự án đã không thành công do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những thương hiệu lớn như: Lenovo và Kingsoft.

"Fire in the Valley" đã truyền cảm hứng cho tôi: Nếu bạn có một giấc mơ, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành hiện thực - và biết đâu, bạn sẽ xây dựng nên một công ty tầm cỡ thế giới" - Lei Jun viết.

Đến năm 1982, Lei Jun bắt đầu sự nghiệp tại Kingsoft, ông nhanh chóng thăng tiến lên vị trí CEO. Song song với Kingsoft, Lei Jun còn khởi động dự án Joyo.com - một nền tảng bán sách trực tuyến.

Chỉ sau bốn năm, startup này đã được Amazon mua lại với giá 75 triệu USD, đánh dấu một trong những thương vụ thành công đầu tiên của ông. Không dừng lại ở đó, Lei Jun còn đầu tư vào hơn 70 startup khác, thu về hàng chục triệu USD và củng cố vị thế của mình trong giới công nghệ Trung Quốc.

Năm 2010, ông sáng lập Tập đoàn Xiaomi - cung cấp những chiếc smartphone chất lượng cao với giá cả phải chăng, đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ như Apple và Samsung. Tên “Xiaomi” mang ý nghĩa “hạt gạo nhỏ” trong tiếng Trung, thể hiện triết lý của Lei Jun là tạo ra sự thay đổi lớn ngay cả từ những điều nhỏ bé.

Chiến lược của ông kết hợp công nghệ tiên tiến, giá cả cạnh tranh và mô hình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, giúp Xiaomi nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới.

XE ĐIỆN XIAOMI GIÀNH GIẬT THỊ PHẦN TỪ HÀNG LOẠT ÔNG LỚN

Đến năm 2021, Xiaomi chính thức công bố kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực xe điện thông minh (EV). Với kinh nghiệm, chiến lược sắc bén và khả năng nắm bắt xu hướng, Lei Jun đang từng bước đưa Xiaomi trở thành một thế lực mới trong ngành công nghệ toàn cầu.

Giờ đây, mảng xe điện của Xiaomi không chỉ cạnh tranh với Tesla, Xiaomi còn dần giành thị phần từ các thương hiệu nước ngoài như Audi, BMW và Mercedes-Benz tại thị trường Trung Quốc. Các hãng xe ngoại đang gặp khó khăn trong việc thu hút thế hệ trẻ Trung Quốc - những người không chỉ yêu thích thiết kế phong cách của xe Xiaomi mà còn ngưỡng mộ Lei Jun, người sáng lập công ty.

Trong quý 3/2024, doanh số xe điện đóng góp 10,5% vào tổng doanh thu của Xiaomi, theo báo cáo tài chính mới nhất. Tổng doanh thu của công ty đạt 92,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4,4%, đạt 6,3 tỷ nhân dân tệ.

Cổ phiếu của Xiaomi hiện được đánh giá là khá đắt đỏ. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), cổ phiếu của công ty đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) lên tới 53 lần, cao hơn nhiều so với gã khổng lồ công nghệ Tencent (P/E 23 lần) hay nhà sản xuất ô tô BYD - hãng vừa vượt Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới theo số lượng giao hàng trong quý cuối năm 2024 - với P/E 26 lần.