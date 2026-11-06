Nhiều doanh nghiệp vận tải nhỏ của Mỹ phá sản vì giá dầu diesel cao

Trong bối cảnh giá dầu diesel tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ nhỏ tại Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản hoặc đã rơi vào kết cục này - tờ báo New York Times cho hay...

Ảnh minh họa - Ảnh: New York Times.

Một trong những trường hợp như vậy là công ty vận tải nhỏ của ông Luis Escalante tại miền Nam bang California. Ông Escalante đã phải đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính khi giá dầu diesel tại bang này tăng mạnh lên hơn 5 USD/ gallon, sau đó là 6 USD và 7 USD. Chi phí nhiên liệu tăng cao khiến ông không thể duy trì các khoản vay lãi suất cao để duy trì hoạt động kinh doanh và buộc phải nộp đơn xin phá sản.

Theo dữ liệu từ BKwire, một công ty phân tích dữ liệu phá sản, ít nhất 40 công ty vận tải đường bộ trên toàn quốc ở Mỹ, bao gồm cả công ty của ông Escalante, đã nộp đơn xin phá sản trong tháng 9 năm nay, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia logistics và luật sư phá sản cho biết, giá dầu diesel tăng lên mức kỷ lục đã góp phần vào tình trạng này, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Ông David Cruz, một luật sư phá sản tại Florida, cho biết: "Giá dầu diesel đã tăng từ dưới 4 USD lên hơn 6 USD/gallon trong vòng một năm mà giá cước vận tải đường bộ không tăng theo. Sự chênh lệch này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của chủ doanh nghiệp”. Ông Cruz đã nhận thấy sự gia tăng số lượng các công ty vận tải liên hệ với văn phòng của ông kể từ khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu.

Trong tháng trước, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ - loại nhiên liệu thường chỉ được phép sử dụng cho các hoạt động ngoài đường bộ như nông nghiệp - và tạm miễn hoặc loại bỏ một số loại thuế đối với nhiên liệu này. Động thái này nhằm hỗ trợ nông dân và các tài xế vận tải, nhưng đối với nhiều người, sự hỗ trợ này vẫn chưa đủ.

Ông Desiree Wood, một cựu tài xế vận tải và chủ tịch của tổ chức hiệp hội tài xế vận tải đường bộ Real Women in Trucking, nhận định rằng giá nhiên liệu tăng cao thực sự là một “cú đấm knock-out” đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ. Bộ phận này của ngành vận tải đường bộ ở Mỹ đã phát triển nhanh chóng trong những ngày nhu cầu cao đầu đại dịch Covid nhưng đã trở nên bão hòa trong những năm sau đó.

Ông Escalante - người từng mơ ước trở thành tài xế xe tải khi còn nhỏ ở Tijuana, Mexico - đã hiện thực hóa giấc mơ của mình khi chuyển đến California và thành lập công ty vận tải A&B Transportation vào năm 2016. Công ty của ông đã phát triển chậm nhưng ổn định, sở hữu 8 chiếc xe tải và thuê 8 tài xế. Thời kỳ phong tỏa năm 2020 đã mang lại thời kỳ hoàng kim cho các tài xế vận tải đường bộ khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Tuy nhiên, khi nhu cầu giảm, A&B Transportation phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới, khiến công ty khó tìm được khách hơn trước.

Để duy trì hoạt động, ông Escalante đã phải vay khoảng 200.000 USD để thay thế một số rơ-moóc cũ và trả lương cho tài xế. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, công ty không thể trả lương như trước, mất hầu hết tài xế và phải bán bớt xe tải. Ông Escalante và người đồng sáng lập trở thành những tài xế duy nhất của công ty.

Các công ty lớn như Walmart và Amazon có thể chịu được chi phí dầu diesel cao hơn nhờ vào các hợp đồng dài hạn với phụ phí nhiên liệu, cho phép họ chuyển chi phí này sang khách hàng. Tuy nhiên, các công ty nhỏ như của ông Escalante lại không có được sự bảo vệ này. Theo phân tích của Hiệp hội Vận tải đường bộ Mỹ, các công ty nhỏ chiếm khoảng 90% trong số 580.000 công ty vận tải đường bộ đang hoạt động ở nước này.

Ông Cruz, luật sư tại Florida, cho biết các công ty nhỏ thường mắc kẹt khi chủ nợ thu hồi xe tải của họ nếu họ chậm thanh toán hai hoặc ba kỳ, khiến họ không còn phương tiện để kiếm tiền trả nợ. Việc nộp đơn xin phá sản sẽ kích hoạt một lệnh tạm dừng tự động, ngăn chặn việc thu hồi tài sản.

Đối với A&B Transportation, công ty đã mất ba chiếc xe tải do không thể thanh toán, nhưng ông Escalante vẫn cố gắng duy trì hoạt động. Ông đã lên kế hoạch cẩn thận để tránh phải đổ nhiên liệu tại California, nơi thuế làm tăng giá nhiên liệu, thay vào đó ông chọn một trạm xăng trên tuyến đường Interstate 10 ngay sau biên giới bang Arizona. Tuy nhiên, ngay cả ở đó, giá dầu diesel cũng dao động gần 6 USD/gallon, khiến ông tốn khoảng 900 USD để đổ đầy bình 150 gallon - chiếm hơn 1/3 số tiền ông kiếm được từ chuyến đi đến và từ Texas.

Khi mệt mỏi với việc nghe nhạc hip-hop cũ trên đường, ông Escalante chuyển sang nghe đài phát thanh. Trên radio, ông nghe tin về việc đóng cửa eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn và việc tình trạng này sẽ tiếp tục đẩy giá nhiên liệu lên cao trên toàn thế giới. Các quan chức, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, liên tục nói rằng giá nhiên liệu cao chỉ là tạm thời. Nhưng lãi suất vẫn tiếp tục tăng, và các khoản vay của ông đã bị chuyển sang thu hồi nợ xấu.

Việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 7 của Luật Phá sản Mỹ có vẻ là lựa chọn tốt nhất của ông Escalante. Phương án này đồng nghĩa với việc đóng cửa doanh nghiệp, điểm tín dụng của ông sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và ông cần thời gian để tiết kiệm tiền thuê luật sư phá sản, nhưng không có cách nào khả thi để trả hơn 500.000 USD nợ của công ty, vượt xa tài sản chưa đến 50.000 USD.

Sau khi công ty phá sản, ông Escalante bắt đầu làm tài xế cho một công ty vận tải nhỏ khác. Hiện tại, ông vận chuyển hàng hóa xa tận vùng Trung Tây và kiếm được gần 65 cent mỗi dặm.

Vào ngày 11/9, Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ghi nhận giá dầu diesel bình quân toàn quốc ở nước này đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 6,05 USD/gallon. Cùng ngày đó, ông Escalante ký giấy tờ đưa A&B Transportation vào tình trạng phá sản.