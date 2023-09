Nhiều hoạt động đón đầu sự phục hồi của thị trường bất động sản

Tại một sự kiện được tổ chức ở Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị dự báo thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên trong các tháng cuối năm nay và có sự phát triển trở lại trong năm 2024.

THỊ TRƯỜNG ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Trong những tháng gần đây, tình hình kinh tế xã hội đã có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 - 2,0%/năm. Mặt bằng lãi suất thị trường có xu hướng giảm, hứa hẹn các doanh nghiệp bất động sản có khả năng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn và người dân sẽ chuyển dần chú ý sang kênh đầu tư bất động sản. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối với bất động sản vào tháng 6 có 13 đợt phát hành riêng lẻ, tổng giá trị 8.170 tỷ đồng, với mức lãi cao so với mặt bằng chung 12 - 14%, tăng mạnh so với tháng 5 (khi có duy nhất một doanh nghiệp phát hành thành công với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng), đánh dấu sự phục hồi lòng tin của các nhà đầu tư đối với thị trường này.

"Việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản cũng bắt đầu có những kết quả tích cực. Trong đó, Hà Nội đã giải quyết được 419 dự án, tương đương 58,8% số lượng dự án gặp khó khăn. TP.HCM tháo gỡ được 67 dự án, tương đương 37,2% số lượng dự án có vướng mắc. Các địa phương còn lại đang tiếp tục quyết giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp. Các dự án đang được tháo gỡ sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung, thúc đẩy thị trường trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nghị nhận định.

Cũng bàn về những diễn biến trên thị trường bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, cho rằng thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực ngày càng rõ nét. Cụ thể, từ quý 2/2023 đến nay, tại một số khu vực, một số dự án trên cả nước đã có sự chuẩn bị chuẩn bị cho việc chào hàng, bán hàng, các sàn giao dịch ở một số nơi cũng rục rịch hoạt động trở lại.

Đơn cử như OneHousing, ngay từ giữa quý 2, nắm bắt cơ hội trước khi thị trường hồi phục, đã liên tục tổ chức các sự kiện tuyển dụng để mở rộng lực lượng môi giới chuyên nghiệp. Theo dự tính, tới cuối 2023, lực lượng môi giới của OneHousing sẽ lên tới 1.000 sales, tập trung cho thị trường Hà Nội, mục tiêu trong 2024, mạng lưới môi giới của đơn vị này trong cả nước sẽ đạt 10.000 sales.

Nói về lý do tuyển dụng lượng lớn sales bất động sản, đại diện OneHousing cho biết: OneHousing đang nắm giữ độc quyền thông tin xác thực của 2 triệu căn nhà, tập trung phần lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên..., dữ liệu của mỗi căn nhà có tới 80 trường thông tin quan trọng như tình trạng pháp lý, biến động giá, diện tích, hướng, tiện ích nội ngoại khu, quy hoạch… Ngoài ra, đơn vị này còn sở hữu công cụ định giá bất động sản của hơn 1.100 dự án và công cụ so sánh và phân tích bất động sản liên tục cập nhật các xu hướng, biến động giá, hạ tầng, tiện ích, đặc điểm và loại hình bất động sản, trạng thái pháp lý của hơn 400 dự án tại các đô thị lớn.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, nhiều sàn giao dịch bất động sản cũng đang rục rịch quay lại thị trường.

DỰ KIẾN NGUỒN CUNG VÀ LƯỢNG GIAO DỊCH SẼ TIẾP TỤC TĂNG

Về phía các chủ đầu tư, nhiều đơn vị cũng đã tự tin lên kế hoạch hoặc thực hiện mở bán, đồng thời, triển khai hàng loạt chương trình kích cầu: tăng chiết khấu, giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất… cho người mua nhà.

Ví như Masteri Waterfront, Zenpark, The Zurich đã áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 - 8 năm để giải quyết bài toán tài chính của khách hàng; Ecopark thì đưa ra mức chiết khấu 10% cho khách hàng mua Eco Village Saigon River khi thanh toán nhanh 95% giá trị nhà hoặc hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng và ân hạn nợ gốc trong 30 tháng. Vừa qua, đơn vị này cũng đã tổ chức cuộc thi sát hạch nhằm chọn ra 300 nhân viên môi giới trong số 5.000 sales tham gia để đồng hành cùng chủ đầu tư ở dự án Eco Central Park. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận sự "mạnh tay" trong thực hiện chính sách bán hàng của nhiều chủ đầu tư khác.

Kết quả khảo sát của OneMount cho thấy, trong quý 2/2023, có khoảng 30% số dự án tăng chính sách bán hàng, tổng giá trị quà tặng tương đương 7,7% giá bán. Sau khi điều chỉnh chính sách bán hàng thì lượng tiêu thụ của các dự án này đã tăng lên 67% so với quý trước. Nguồn cung mở mới trong quý 2 cũng tăng 153%; lượng tiêu thụ cao hơn tầm 15% so với quý 1. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đã bắt đầu hồi phục. Dự báo, từ nay đến cuối năm 2023, nguồn cung và lượng tiêu thụ tại thị trường Hà Nội sẽ tiếp đà hồi phục và sẽ tăng cao hơn so với thời điểm đầu năm nhờ lãi suất giảm; Chính phủ tích cực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm…

Trong khi đó, Hội môi giới bất động sản nhận định rằng sự thay đổi này đến từ hai nguồn chính: Một số dự án vướng mắc ở khâu pháp lý cuối cùng được tháo gỡ và kịp thời đưa ra thị trường; Một số dự án trước đó đã đủ điều kiện mở bán nhưng chủ đầu tư trì hoãn việc ra hàng do tâm lý e ngại thị trường trầm lắng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch bán hàng. Trước các động thái quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, các chủ đầu tư được trấn an tinh thần và có thêm niềm tin để quyết định mở bán. Nguồn cung bất động sản tăng, sẽ kéo theo lượng giao dịch tăng.