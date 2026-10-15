Nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến cổ phiếu EVF sắp phát hành riêng lẻ

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

Điểm đáng chú ý nhất trong tài liệu công bố là danh tính các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu EVF, theo đó toàn bộ đều là nhà đầu tư tổ chức, không có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân. Bốn nhà đầu tư dự kiến gồm: Japan Vietnam Capital Fund I, L.P.; Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P.; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM); và CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital.

Hai quỹ đầu tiên là nhà đầu tư Nhật Bản, còn SSIAM và Leadvisors là nhà đầu tư trong nước. Điểm chung của các nhà đầu tư này, đều hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý vốn, nhưng mỗi bên có một nền tảng chuyên môn riêng.

Cũng theo tài liệu công bố, EVF dự kiến phát hành tối đa 85 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán được xác định là 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng. So với mức giá thị trường đang giao dịch quanh mức 11.200 – 11.400 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cao hơn khoảng 18% – 20%. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ EVF dự kiến tăng lên khoảng 8.455,7 tỷ đồng.

Đợt phát hành cổ phiếu của EVF đã thu hút 4 nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

SSIAM VÀ HAI QUỸ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN

SSIAM là Công ty quản lý quỹ thuộc SSI, dự kiến mua 18.271.400 cổ phiếu EVF, tương ứng khoảng 2,16% vốn sau phát hành. Thành lập năm 2007, SSIAM hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ, quản lý danh mục và phát triển các sản phẩm đầu tư, đồng thời xây dựng nhiều chương trình hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài.

Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. dự kiến mua 22.148.100 cổ phiếu EVF, tương ứng 2,62%. Quỹ có quy mô 90 triệu USD và tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp đã niêm yết hoặc chuẩn bị niêm yết tại Việt Nam.

Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. dự kiến mua 4.580.500 cổ phiếu EVF, tương ứng 0,54%. Đây là quỹ thứ tư trong chuỗi hợp tác đầu tư giữa SSIAM và Daiwa Corporate Investment, thành viên Tập đoàn Daiwa Securities của Nhật Bản. Quỹ tập trung rót vốn vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao tại Việt Nam, hoặc các doanh nghiệp có cơ hội niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Như vậy, trong danh sách nhà đầu tư EVF có hai quỹ nước ngoài Nhật Bản cùng với SSIAM – đối tác quản lý quỹ tại Việt Nam. Mối liên kết này cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của các nền tảng hợp tác Việt – Nhật trong hoạt động đầu tư.

LEADVISORS CAPITAL: TỪ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP ĐẾN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Một cái tên khác trong danh sách dự kiến mua cổ phiếu EVF là Công ty Cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital, dự kiến mua 40.000.000 cổ phiếu EVF, tương đương 540 tỷ đồng theo giá chào bán 13.500 đồng và khoảng 4,73% vốn của EVF sau phát hành.

Khác với mô hình công ty quản lý quỹ hay quỹ đầu tư tăng trưởng, Leadvisors hình thành từ năm 2008, phát triển các mảng đầu tư, M&A, tư vấn huy động vốn, quản lý tài sản và tái cấu trúc. Điểm đáng chú ý của mô hình này là không chỉ tham gia giao dịch mua bán vốn, mà còn có thể trực tiếp quản lý phát triển hoạt động kinh doanh và tìm kiếm giá trị từ quá trình cải tổ doanh nghiệp sau đầu tư.

Danh mục hoạt động được Leadvisors giới thiệu trải từ bất động sản văn phòng, khách sạn, nghỉ dưỡng đến hàng tiêu dùng. Phạm vi đó cho thấy kinh nghiệm của Leadvisors gắn với tài sản và hoạt động vận hành thực tế, với thương vụ gần nhất là đầu tư vào 130 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP One Capital Hospitality, đơn vị sở hữu những thương hiệu quen thuộc như Kem Tràng Tiền và Givral, bên cạnh mảng bất động sản thương mại vốn là lợi thế mạnh của Leadvisors.

Ngoài ra, Leadvisors là một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nợ xấu, cụ thể là khai phá các tài sản, doanh nghiệp có giá trị nhưng đang trong giai đoạn khó khăn, để tái cấu trúc, làm sống dậy hoạt động kinh doanh, khởi tạo dòng tiền và phát triển. Với loại hình đầu tư này, bài toán không dừng ở mua một tài sản với mức giá hấp dẫn, mà còn bao gồm việc nhìn ra những giá trị tiềm ẩn để khai phá, phục hồi và lựa chọn thời điểm thoái vốn. Đây là những năng lực đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết tài chính, pháp lý và kinh nghiệm xử lý doanh nghiệp thực tế.

Quan hệ với các đối tác Nhật Bản cũng là một nét trong quá trình phát triển của Leadvisors. Ngoài hợp tác chuyên môn, các nhà đầu tư Nhật từng tham gia góp vốn cùng những doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Leadvisors, làm dày thêm bộ kỹ năng cũng như mở rộng mạng lưới kết nối của Leadvisors.

Đặt bên cạnh EVF, kinh nghiệm của Leadvisors trong đầu tư, M&A, định giá tài sản, tái cấu trúc và kết nối đối tác quốc tế tạo ra một điểm giao thoa đáng chú ý.

MỘT DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ VỚI CÁC THẾ MẠNH KHÁC NHAU

Nhìn tổng thể, danh sách nhà đầu tư dự kiến của EVF quy tụ những kinh nghiệm khác nhau: SSIAM với quản lý tài sản và am hiểu thị trường nội địa; hai quỹ Nhật Bản với khả năng kết nối dòng vốn và mở ra cánh cửa giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quản trị quốc tế; Leadvisors với đầu tư trực tiếp, M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ở mức giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu cao hơn giá thị trường, sự xuất hiện của bốn tổ chức này mang đến một góc nhìn đáng chú ý về đợt tăng vốn của EVF. Bên cạnh quy mô vốn huy động, năng lực và kinh nghiệm của những nhà đầu tư này sẽ đóng góp gì cho sự phát triển của EVF trong tương lai? Đây cũng là một câu hỏi được thị trường quan tâm khi đánh giá triển vọng phát triển dài hạn của EVF.