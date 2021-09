Nhờ vaccine, chứng khoán Ấn Độ tăng mạnh nhất thế giới

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số S&P BSE Sensex tăng 0,3%, lần đầu tiên vượt mốc 60.000 điểm. Chỉ số NSE Nifty 50 cũng gần đạt mốc 18.000 điểm. Sensex hiện đã tăng gấp hơn 2 lần kể từ mức đáy trong đại dịch Covid-19 thiết lập vào tháng 3/2020, trong thành một trong những chỉ số chứng khoán lớn tăng mạnh nhất thế giới trong cùng khoảng thời gian.

Đợt tăng điểm mạnh này của chứng khoán Ấn Độ được “tiếp lửa” bởi khoảng 1 triệu nhà đầu tư lần đầu chơi chứng khoán, những người sẵn sàng mua tài sản rủi ro khi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục, khiến tiền lãi tiết kiệm suy giảm. Các quỹ ngoại cũng mua mạnh cổ phiếu Ấn Độ, rót gần 9 tỷ USD vào thị trường, đánh dấu 3 năm mua ròng liên tiếp. Trái lại, khối ngoại rút vốn ròng khỏi các thị trường Hàn Quốc và Malaysia trong cùng kỳ.

“Lúc này, nhà đầu tư nên kén chọn một chút”, ông Gurmeet Chadha, nhà đồng sáng lập công ty quản lý tài sản Complete Circule Consultants Pvt., nhận định. Với các chỉ số chứng khoán chủ chốt đang cao hơn mức bình quân lịch sử và tổng giá trị vốn hoá thị trường đã đạt mức 1,3 lần tổng sản phẩm trong nước (GDP), “sự cẩn trọng rõ ràng là cần thiết” – ông Chadha nói.

Các nhà đầu cơ giá lên tin rằng đại dịch xuống thang sẽ giúp chứng khoán Ấn Độ tiếp tục tăng lên những mức cao hơn. Từ tháng 7 tới nay, số ca nhiễm Covid mới ở Ấn Độ đã ổn định, với phần lớn số ca nhiễm mới tập trung ở hai bang. Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng đã được đẩy nhanh, với khoảng 45% dân số của quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 15% đã được tiêm đủ.

Hiện tại, hầu hết các bang của Ấn Độ đã nới các biện pháp chống dịch, theo đó cải thiện triển vọng nhu cầu và lợi nhuận của các công ty niêm yết. Lợi nhuận của 50 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán nước này được dự báo tăng 27% trong tài khoá hiện tại.

Tháng 8 vừa qua, xuất khẩu của Ấn Độ tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này có được một phần do cơ sở so sánh thấp vì xuất khẩu của nước này giảm mạnh trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.

Những nhà đầu tư có quan điểm thận trọng nhấn mạnh rằng hệ số giá/lợi nhuận (P/E) của chỉ số Nifty đang ở mức 23 lần, cao hơn nhiều so với mức bình quân 5 năm là khoảng 18 lần, và cao hơn nhiều so với mức 13 lần của chỉ số MSCI Emerging Market Index.

Nếu tính từ đáy trong đại dịch, chỉ số S&P BSE Sensex đến nay đã tăng gần 118%, còn chỉ số NSE Nifty 50 đã tăng 121%.

Thị trường có thể đối mặt một bài kiểm tra vào tháng tới nếu Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đưa ra quan điểm hoặc hành động cứng rắn sau một đợt rà soát chính sách tiền tệ. Các nhà giao dịch cổ phiếu bắt đầu nhận thấy dấu hiệu về việc nhà chức trách có thể hút bớt lượng thanh khoản kỷ lục trên thị trường, trong bối cảnh chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo thời đại dịch bắt đầu thắt lại trên toàn cầu.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tuần trước hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ tài khoá 2021-2022 (kéo dài từ quý 2/2021 đến hết quý 1/2022) về mức 10%, giảm 1 điểm phần trăm từ mức 11% đưa ra trong lần dự báo trước. Báo cáo của ADB cho rằng kinh tế Ấn Độ sẽ “phục hồi mạnh mẽ trong 3 quý cuối của tài khoá này và tăng 10% trong cả tài khoá, trước khi giảm tốc về mức 7,5% trong tài khoá 2022-2023”.

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 9,7% trong tài khoá 2021-2022, giảm 0,2 điểm phần trăm so với lần dự báo trước.