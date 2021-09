Tăng kỷ lục 20%, kinh tế Ấn Độ vẫn chưa thoát “bóng ma” Covid

Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ kỷ lục trong quý 2 vừa qua, ngay cả khi nước này chống chọi với một đợt bùng dịch Covid-19 thảm khốc. Dù vậy, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á vẫn chưa thoát hiểm Covid và vẫn đang ở mức nhỏ hơn so với trước khi đại dịch bắt đầu.

Hãng tin CNN dẫn số liệu chính thức được Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 31/8 cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 20,1% trong quý 2/2021.

Mức tăng “khủng” này phản ánh sự hồi phục mạnh từ sau cú “rơi tự do” của các hoạt động kinh tế trong năm 2020, khi Thủ tướng Narendra Modi áp những biện pháp phong toả vào hàng mạnh nhất thế giới lên 1,3 tỷ dân Ấn Độ.

Trong suốt nhiều tháng trời của năm ngoái, các hoạt động kinh doanh và đi lại ở Ấn Độ bị đóng băng, khiến nước này rơi vào suy thoái kinh tế lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Quý 2 năm ngoái, GDP Ấn Độ giảm 24%.

“Mức tăng GDP kỷ lục của Ấn Độ trong quý 2 hoàn toàn do hiệu ứng cơ sở so sánh”, chuyên gia cấp cao về kinh tế Ấn Độ tại Capital Economics, ông Shilan Shah, nhận định trong một báo cáo.

Năm nay, khi Ấn Độ vừa mới bắt đầu hồi phục thì làn sóng Covid thứ hai ập đến. Trong suốt nhiều tuần liên tiếp, nước này ghi nhận hàng nghìn ca tử vong do Covid mỗi ngày.

Dù vậy, Thủ tướng Modi đã chống lại áp lực về áp một đợt phong toả toàn quốc mới, bởi ông không muốn hy sinh kinh tế trong cuộc chiến chống lại biến chủng Delta. Nếu phong toả toàn quốc được đưa ra, hàng triệu người Ấn Độ có thể rơi trở lại cảnh nghèo. Thiệt hại về người trong đợt dịch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 là rất lớn, nhưng các hoạt động kinh tế hồi phục nhanh ngay khi số ca nhiễm bắt đầu giảm xuống.

Tuy nhiên, làn sóng Covid thứ hai vẫn gây ra tổn thất nặng nề cho kinh tế Ấn Độ. Nước này không công bố số liệu quý sau so với quý trước, nhưng Capital Economics ước tính rằng nền kinh tế Ấn Độ quý 2 giảm 12% so với quý 1.

“Mức giảm này là rất lớn nếu tính theo tiêu chuẩn lịch sử, và mạnh hơn so với những gì chúng tôi dự báo”, ông Shah nói.

Chuyên gia kinh tế trưởng Anagha Deodhar của ICICI Securities ước tính GDP của Ấn Độ hiện nay vẫn đang thấp hơn 3 nghìn tỷ Rupee, tương đương 41 tỷ USD, so với mức trước đại dịch. Bà Deodhar cũng nói rằng ngành sản xuất, nông nghiệp và xuất khẩu của Ấn Độ đang phục hồi tốt.

“Xuất khẩu đang thúc đẩy tăng trưởng kkinh tế Ấn Độ, vì kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh hơn kinh tế trong nước”, vị chuyên gia nói.

Theo một chỉ số kinh tế Ấn Độ do Nomura thực hiện, hoạt động kinh tế ở nước này đã vượt mức trước đại dịch trong 3 tuần gần đây. Một tín hiệu khả quan nữa là tốc độ tiêm chủng ngừa Covid-19 của Ấn Độ đang được đẩy nhanh. Dự kiến, đến cuối năm nay, nước này sẽ đạt tỷ lệ tiêm đầy đủ khoảng 50% dân số.

Tuy nhiên, kinh tế Ấn Độ vẫn đối mặt một số rủi ro trong mấy tháng tới, vì số ca nhiễm Covid mới lại đang có xu hướng tăng ở một số bang. Các nhà phân tích của Nomura nói rằng nguy cơ xảy ra một làn sóng Covid thứ ba ở Ấn Độ là “không thể loại trừ”, nhất là khi mùa lễ hội Diwali đang đến gần.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, tính trung bình trong 7 ngày gần nhất, Ấn Độ có hơn 42.000 ca nhiễm mới và gần 500 ca tử vong do Covid mỗi ngày. Ở đỉnh dịch hồi tháng 5, nước này có tới hơn 400.000 ca nhiễm mới và trên 4.000 ca tử vong mỗi ngày.