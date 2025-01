Những điểm quan trọng trong khởi đầu chính sách thương mại của ông Trump

Dù không áp thuế quan mới ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ như lo lắng của thị trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra “Chính sách thương mại nước Mỹ trên hết” với nhiều điểm quan trọng.

Trong bản ghi nhớ được ký sau khi nhậm chức, ông Trump yêu cầu các cơ quan liên bang khắc phục ngay “những hoạt động thương mại không công bằng” và xác định “những nước thao túng tiền tệ”. Các hiệp định thương mại với Mỹ, Canada, Mexico và nhiều đối tác thương mại khác cũng được đưa vào diện xem xét lại.

Theo tờ báo Financial Times, từ những thông tin trong “Chính sách thương mại nước Mỹ trên hết”, thông điệp chính có thể rút ra là chính quyền Trump sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp và công cụ để định hướng lại dòng chảy thương mại theo hướng đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu.

Dưới đây là 4 điểm chính từ những động thái mở đầu trong chương trình nghị sự thương mại của ông Trump.

CAM KẾT MẠNH MẼ “SỚM MUỘN GÌ CŨNG ÁP THUẾ QUAN”

Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 20/1, ông Trump chỉ 3 lần đề cập tới từ “thuế quan”, khiến giới đầu tư và các đối tác thương mại thở phào nhẹ nhõm bởi đa số dự báo chính quyền mới của Mỹ sẽ áp thuế quan ngay từ ngày đầu.

Khởi động nhiệm kỳ thứ hai, tân Tổng thống đã đề cập tới kế hoạch thành lập một cơ quan thuế vụ mới để thu thuế quan và thông báo sẽ áp thuế quan 25% với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, đồng thời tăng 10% thuế quan với hàng Trung Quốc từ ngày 1/2.

“Tổng thống Trump có thể đã lo về phản ứng của thị trường trong ngày thứ Ba (21/1) và ông ấy không muốn điều này làm hỏng ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình”, ông Josh Lipsky, giám đốc cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Atlantic Council, nhận xét về quyết định hoãn áp thuế ngay ngày đầu của ông Trump.

Bản ghi nhớ “Chính sách thương mại nước Mỹ trên hết” của ông Trump đã vạch ra khuôn khổ cho chương trình nghị sự mới của Mỹ, với việc đánh giá các hoạt động thương mại không công bằng, nguyên nhân gây thâm hụt thương mại và xác định các nước thao túng tiền tệ và đánh thuế bất công với doanh nghiệp Mỹ.

“Kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump cho thấy sớm muộn gì thuế quan cũng sẽ được áp đặt”, ông Lipsky cảnh báo và nhận xét chính quyền Trump vẫn chưa có đầy đủ đội ngũ cố vấn về kinh tế và có thể muốn xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho mọi hành động.

TẬP TRUNG VÀO CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG TRƯỚC

Ông Trump dường như ưu tiên hành động nhằm vào các đối tác thương mại gần nhất của Mỹ khi cho biết chuẩn bị áp thuế quan với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada sớm nhất từ ngày 1/2/2025.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump không ngại tấn công các đồng minh của Mỹ bằng thuế quan với nhôm và thép nhập khẩu vì lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, với động thái thuế quan như vậy nhằm vào một đồng minh lớn như Canada, ông Trump đang phát đi thông điệp rằng không quốc gia nào an toàn trong chiến lược thương mại của mình.

Trong bản ghi nhớ về chính sách thương mại, ông Trump yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét lại mối quan hệ thương mại với Canada và Mexico trước ngày 1/4. Sau đó, các cơ quan sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc đánh giá lại toàn diện Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) vào tháng 7/2026.

Một ưu tiên được nhấn mạnh trong bản ghi nhớ là quyết tâm “cắt giảm tình trạng nhập cư trái phép và dòng chảy chất gây nghiện fentanyl”, đặc biệt là từ Mexico và Canada.

MỘT CUỘC CẢI TỔ MANG TÍNH HỆ THỐNG, GỒM CHÍNH SÁCH VỚI TRUNG QUỐC

Các nội dung khác trong chương trình nghị sự thương mại của ông Trump bao gồm biện pháp nhằm tạo ra sự thay đổi toàn diện mối quan hệ của Washington với các đối tác thương mại. Trong số này có việc điều tra hành vi thao túng tiền tệ của các quốc gia trên thế giới. Trước đây, ông Trump từng cáo buộc Trung Quốc định giá thấp đồng nhân dân tệ để thúc dẩy hoạt động xuất khẩu.

Tân Tổng thống cũng chỉ đạo người được ông đề cử làm Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer xem xét lại các thỏa thuận thương mại của Mỹ, gồm cả thỏa thuận được ký kết với Trung Quốc trong nhiệm kỳ trước của mình, đồng thời yêu cầu xem xét lại thuế quan hiện hành với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng yêu cầu ông Greer xác định tính khả thi của các thỏa thuận thương mại có thể giúp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường “cho người lao động, nông dân, chủ trang trại, nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp khác của Mỹ”. Điều này cho thấy chính quyền Trump sẵn sàng ký kết các thỏa thuận thương mại mới.

“Ở một thời điểm nào đó, chính quyền Trump có thể trình một dự luật về thương mại lên Quốc hội”, ông Everett Eissenstat, luật sư tại hãng luật Squire Patton Boggs (Mỹ), nhận định. “Một khi đạo luật thương mại được thông qua, đây sẽ là những chính sách lớn và ít khi có sự thay đổi”.

THUẾ QUAN “TOÀN CẦU”

Nhập khẩu của Mỹ từ các quốc gia như Việt Nam và Mexico tăng mạnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Điều này cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc có thể đã tìm cách “lách” thuế quan bằng cách xuất khẩu hàng hóa qua quốc gia thứ ba vào Mỹ.

Trong bản ghi nhớ trên, ông Trump yêu cầu các cơ quan chính phủ xem xét việc áp đặt “thuế quan bổ sung toàn cầu” nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại “quy mô lớn và dai dẳng” của Mỹ. Theo các nhà phân tích, đây là đề xuất tương tự như loại thuế quan chung mà ông Trump đề cập trong chiến dịch tranh cử.

Đe dọa thuế quan của ông Trump được dự báo có thể thúc đẩy các quốc gia khác tăng cường hoạt động thương mại với nhau. Từ tháng 12 đến nay, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận với Mercosur - khối thương mại gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay - đồng thời khởi động lại đàm phán thương mại với Malaysia sau hơn một thập kỷ.

“Hệ thống thương mại toàn cầu sẽ vượt qua được cú sốc ban đầu từ những rào cản thương mại của chính quyền Trump”, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhận định với tờ Financial Times.