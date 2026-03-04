Những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào du lịch

Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UN Tourism) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), du lịch ước tính đóng góp khoảng 11,7 nghìn tỷ USD vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu trong năm 2025, tương đương khoảng 10% tổng sản lượng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, vai trò của ngành này có sự khác biệt lớn giữa các nền kinh tế.

Với một số nền kinh tế, du lịch chỉ đóng vai trò như một nguồn thu bổ sung. Nhưng với một số khác, đây lại là một trụ cột chính trong hoạt động kinh tế.

Đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng các nền kinh tế theo tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực du lịch vào GDP, dựa trên số liệu doanh thu từ chi tiêu của khách quốc tế tại mỗi nền kinh tế trong năm 2025 của UN Tourism và dữ liệu GDP của IMF.

Macao đứng đầu danh sách khi chi tiêu của du khách quốc tế đạt 32,4 tỷ USD, tương đương 70,8% quy mô nền kinh tế 45,8 tỷ USD của vùng lãnh thổ này. Xếp sau là Aruba với tỷ trọng 69,7%. Maldives và Andorra lần lượt ghi nhận tỷ trọng 68,1% và 66,5%, cho thấy du lịch tạo ra khoảng 2/3 sản lượng kinh tế của các nền kinh tế này. Saint Lucia đứng thứ 5, khi du lịch đóng góp 53,8% GDP.

Biểu đồ thông tin trên cũng cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào du lịch chủ yếu tập trung tại Trung Mỹ, Đông Âu và Đông Nam Á - những khu vực từ lâu là điểm đến quen thuộc của khách du lịch bụi nhờ chi phí tương đối thấp.

Nhóm dẫn đầu chủ yếu là các quốc đảo nhỏ hoặc những nền kinh tế dựa nhiều vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Với thị trường nội địa hạn chế và ít ngành công nghiệp quy mô lớn, các nền kinh tế này phụ thuộc đáng kể vào du khách quốc tế để thu ngoại tệ và tạo việc làm.

Trong khi đó, Mỹ đứng thứ 151 trong bảng xếp hạng của UN Tourism. Dù nguồn thu từ du khách quốc tế đạt 251,6 tỷ USD, lĩnh vực này chỉ đóng góp 0,86% GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2025.

Dù du lịch mang lại lợi ích kinh tế lớn, những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực này cũng dễ bị tổn thương hơn khi xảy ra các cú sốc toàn cầu. Aruba là một ví dụ điển hình. Năm 2020, GDP thực của nền kinh tế này giảm 24% khi đại dịch khiến hoạt động du lịch gần như tê liệt, đẩy nhiều doanh nghiệp và người dân vào tình thế bấp bênh.

Nền kinh tế ít phụ thuộc nhất vào du lịch trong danh sách của UN Toursim là Papua New Guinea, nơi lĩnh vực này chỉ đóng góp 0,01% GDP. Guinea và Angola đứng ngay sau, với tỷ lệ cùng là 0,02%, trong khi quy mô GDP của hai nền kinh tế này lần lượt ở mức 24,2 tỷ USD và 115,2 tỷ USD. Tổng cộng, 47 nền kinh tế trong danh sách có tỷ trọng ngành du lịch trong GDP dưới 1%.