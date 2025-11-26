VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những nước có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Ngọc Trang

26/11/2025, 15:14

Nhóm nguyên tố đất hiếm được đánh giá là xương sống của nhiều công nghệ hiện đại, từ động cơ xe điện, tua-bin gió đến điện thoại thông minh và các hệ thống dẫn đường chính xác.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đồ họa thông tin dưới đây thể hiện trữ lượng đất hiếm đã được phát hiện trên toàn cầu tính tới tháng 1/2025.

VnEconomy

Đồ họa cho thấy nguồn tài nguyên đất hiếm phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở một số ít quốc gia. Trung Quốc hiện là nước dẫn đầu với trữ lượng đất hiếm khoảng 44 triệu tấn, chiếm 48% trong tổng số 91,9 triệu tấn toàn cầu.

Brazil xếp thứ hai với 21 triệu tấn, tương đương 23%, bao gồm các mỏ lớn nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu khai thác. Dù có trữ lượng lớn, quốc gia Nam Mỹ này chiếm chưa tới 1% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Các quốc gia tiếp theo là Ấn Độ với 6,9 triệu tấn, Australia 5,7 triệu tấn, Nga 3,8 triệu tấn và Việt Nam 3,5 triệu tấn. Tổng cộng, 6 quốc gia dẫn đầu nắm giữ khoảng 4/5 trữ lượng đất hiếm đã được phát hiện trên toàn cầu.

Mỹ chỉ sở hữu khoảng 1,9 triệu tấn, tương đương 2% trữ lượng toàn cầu, cho thấy nước này vẫn phụ thuộc lớn vào thương mại và các khâu chế biến trung gian trong chuỗi cung ứng để đảm bảo nguồn cung đất hiếm.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc thông qua các chính sách hỗ trợ và rót vốn cho những dự án khai thác trong nước, đồng thời tăng cường phối hợp với các nước đồng minh để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Mỹ và Saudi Arabia đạt thỏa thuận về đất hiếm

09:32, 20/11/2025

Mỹ và Saudi Arabia đạt thỏa thuận về đất hiếm

Nga đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập cuộc đua đất hiếm toàn cầu

10:47, 11/11/2025

Nga đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập cuộc đua đất hiếm toàn cầu

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

13:10, 30/10/2025

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Từ khóa:

đất hiếm thế giới trữ lượng đất hiếm trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy