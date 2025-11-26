Những nước có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Nhóm nguyên tố đất hiếm được đánh giá là xương sống của nhiều công nghệ hiện đại, từ động cơ xe điện, tua-bin gió đến điện thoại thông minh và các hệ thống dẫn đường chính xác.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đồ họa thông tin dưới đây thể hiện trữ lượng đất hiếm đã được phát hiện trên toàn cầu tính tới tháng 1/2025.

Đồ họa cho thấy nguồn tài nguyên đất hiếm phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở một số ít quốc gia. Trung Quốc hiện là nước dẫn đầu với trữ lượng đất hiếm khoảng 44 triệu tấn, chiếm 48% trong tổng số 91,9 triệu tấn toàn cầu.

Brazil xếp thứ hai với 21 triệu tấn, tương đương 23%, bao gồm các mỏ lớn nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu khai thác. Dù có trữ lượng lớn, quốc gia Nam Mỹ này chiếm chưa tới 1% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Các quốc gia tiếp theo là Ấn Độ với 6,9 triệu tấn, Australia 5,7 triệu tấn, Nga 3,8 triệu tấn và Việt Nam 3,5 triệu tấn. Tổng cộng, 6 quốc gia dẫn đầu nắm giữ khoảng 4/5 trữ lượng đất hiếm đã được phát hiện trên toàn cầu.

Mỹ chỉ sở hữu khoảng 1,9 triệu tấn, tương đương 2% trữ lượng toàn cầu, cho thấy nước này vẫn phụ thuộc lớn vào thương mại và các khâu chế biến trung gian trong chuỗi cung ứng để đảm bảo nguồn cung đất hiếm.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc thông qua các chính sách hỗ trợ và rót vốn cho những dự án khai thác trong nước, đồng thời tăng cường phối hợp với các nước đồng minh để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.