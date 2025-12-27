Những quốc gia đầu tư sản xuất pin nhiều nhất thế giới, Trung Quốc gấp 7 lần Mỹ

Thời gian qua, đầu tư vào sản xuất pin có xu hướng tăng nhanh trong bối cảnh xe điện đã chiếm khoảng 20% doanh số ô tô toàn cầu. Nhu cầu pin cũng được thúc đẩy bởi mảng lưu trữ năng lượng cho lưới điện - các hệ thống pin quy mô lớn tích trữ điện dư thừa và xả điện khi nguồn cung xuống thấp.

Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Sáng kiến Chính sách Khí hậu (CPI) và BloombergNEF, đồ họa thông tin dưới đây cho thấy các quốc gia được dự báo sẽ dẫn dắt dòng vốn đầu tư sản xuất pin. Đây là dự báo cho giai đoạn 2025-2026, cho thấy vai trò áp đảo của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Trung Quốc được dự báo sẽ rót gần 131 tỷ USD vào sản xuất pin trong giai đoạn 2025-2026, chiếm tỷ trọng 71% đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực này. Trong đó, công ty CATL - nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới - giữ vai trò nổi bật. CATL hiện cung cấp khoảng 30% lượng pin dùng cho xe điện toàn cầu, đồng thời chiếm vị trí lớn ở mảng lưu trữ năng lượng khi khoảng 1/3 hệ thống lưu trữ điện trên thế giới sử dụng pin của công ty này.

Trong khi đó, hãng xe điện BYD cũng tự sản xuất một lượng pin đáng kể để phục vụ hoạt động của mình.

Châu Âu đứng thứ hai về đầu tư sản xuất pin nhờ các chính sách hỗ trợ mạnh của chính phủ. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tại khu vực này cao hơn khoảng 50% so với Trung Quốc, khiến cạnh tranh gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, Northvolt - nhà sản xuất pin lớn nhất châu Âu - đã nộp đơn phá sản vào tháng 3/2025 sau khi không đạt mục tiêu sản xuất và mất nhiều khách hàng chủ chốt.

Tại Mỹ, đầu tư vào sản xuất pin từng được dự báo vượt 18 tỷ USD, nhưng các ước tính này được tính trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rà soát và cắt giảm nhiều khoản trợ cấp dành cho năng lượng sạch từ chính quyền trước. Trong năm 2025, các khoản tài trợ trị giá ít nhất 700 triệu USD đã bị hủy bỏ, làm chậm đà mở rộng công suất sản xuất pin của Mỹ.