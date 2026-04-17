Những quốc gia sản xuất lưu huỳnh nhiều nhất, Trung Quốc dẫn đầu

Theo dữ liệu từ Báo cáo Tóm tắt Hàng hóa Khoáng sản của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) sản lượng lưu huỳnh toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 84 triệu tấn.

Điểm đáng chú ý là lưu huỳnh không được khai thác theo cách thông thường như nhiều loại khoáng sản, mà chủ yếu được thu hồi như một sản phẩm phụ trong quá trình lọc dầu, xử lý khí đốt và chế biến kim loại. Điều đó đồng nghĩa nguồn cung lưu huỳnh phụ gắn liền với diễn biến của ngành năng lượng toàn cầu.

Đồ thị thông tin dưới đây cho thấy Trung Quốc là nhà sản xuất lưu huỳnh lớn nhất thế giới với khoảng 19 triệu tấn, bỏ xa phần còn lại. Vị trí này phản ánh quy mô rất lớn của lĩnh vực lọc hóa dầu, hóa chất và sản xuất công nghiệp tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nga đứng thứ hai với 7,5 triệu tấn, trong khi Saudi Arabia đạt 7,2 triệu tấn. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng là một mắt xích lớn trong chuỗi cung ứng lưu huỳnh với 6,3 triệu tấn. Nhóm nhà sản xuất lớn tại Trung Đông cho thấy mối liên hệ chặt giữa lưu huỳnh và hoạt động dầu khí.

Mỹ cũng nằm trong nhóm dẫn đầu. Sản lượng của Mỹ vào khoảng 8,1 triệu tấn trong năm ngoái. Ngoài các nước dẫn đầu, Canada, Kazakhstan, Ấn Độ, Hàn Quốc và Qatar cũng đóng góp đáng kể vào nguồn cung lưu huỳnh toàn cầu. Sự phân bổ này cho thấy lưu huỳnh không chỉ là câu chuyện của ngành khai khoáng, mà là sản phẩm gắn với các trung tâm lọc dầu, khí đốt và công nghiệp nặng.

Trong bối cảnh nhu cầu từ phân bón, hóa chất và năng lượng sạch tiếp tục tăng, vai trò của các nhà sản xuất lưu huỳnh lớn sẽ càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, vì lưu huỳnh chủ yếu là sản phẩm phụ từ hoạt động lọc dầu và xử lý khí đốt, triển vọng nguồn cung trong dài hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào tương lai của ngành năng lượng toàn cầu.