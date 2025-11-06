VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Ngọc Trang

06/11/2025, 16:37

Theo Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý 3/2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong 9 tháng đầu năm nay, tổng nhu cầu vàng cho mục đích làm trang sức và đầu tư vàng vật chất (gồm vàng miếng và tiền xu) đạt khoảng 2.042 tấn, bao gồm 1.095 tấn trang sức và khoảng 947 tấn vàng miếng, tiền xu.

VnEconomy

Đây là nhu cầu vàng của người tiêu dùng và nhà đầu tư cá nhân, gồm trang sức tính theo lượng mua trong kỳ (không trừ lượng bán) và vàng vật chất tính theo mua ròng - tức lượng mua trừ lượng bán.

Số liệu này không bao gồm mua ròng của ngân hàng trung ương, biến động lượng vàng nắm giữ của quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, vàng dùng cho chế tác công nghiệp (như điện tử, nha khoa) và mua bán vàng vàng giữa các tổ chức.

Theo báo cáo, 3 thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất gồm Trung Quốc (591 tấn), Ấn Độ (462 tấn), Mỹ (109 tấn). Tổng nhu cầu vàng của Trung Quốc và Ấn Độ chiếm hơn 1/2 nhu cầu toàn cầu.

Các quốc gia tiếp theo trong danh sách gồm Thổ Nhĩ Kỳ với 76 tấn, Iran 58 tấn, Nga 51 tấn, Saudi Arabia 48 tấn. Thái Lan, Việt Nam và Đức là ba thị trường còn lại trong top 10 với nhu cầu vàng lần lượt là 38 tấn, 37 tấn và 36 tấn.

