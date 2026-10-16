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Những thương hiệu Việt: Mạnh trong nước, vươn quốc tế

P P.V

Phía sau 19 sản phẩm, dịch vụ của Masan Group (HOSE: MSN) đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là sự kết nối giữa quy mô kinh doanh, nguồn lực tài chính, công nghệ và con người. Sức mạnh thương hiệu được xây dựng từ nền tảng đó, rồi tiếp tục được kiểm chứng qua trải nghiệm người tiêu dùng và khả năng đáp ứng thị trường quốc tế.

"Các sản phẩm Vonfram công nghệ cao" của Masan High-Tech Materials đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026.
"Các sản phẩm Vonfram công nghệ cao" của Masan High-Tech Materials đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026.

Bằng sự kết hợp hài hòa quy mô, tiềm lực tài chính, nền tảng công nghệ, con người và quản trị thương hiệu, hệ sinh thái Masan Group (HOSE: MSN) đã tạo ra thành công của CHIN-SU, Vinacafé, Wake-up, MEATDeli, WinMart hay WinEco. Đây là điểm tựa để Masan đưa thương hiệu Việt ra thế giới.

Theo Quyết định 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10. Được triển khai từ năm 2003, đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ.

Trong danh sách năm nay, hệ sinh thái Masan có 19 sản phẩm, dịch vụ được công nhận. Năm dòng sản phẩm CHIN-SU gồm tương ớt, nước tương, nước mắm, xốt và gia vị, cùng rau sạch WinEco và chuỗi WinMart/WinMart+/WIN lần đầu góp mặt, sau nhiều năm hiện diện trong đời sống người tiêu dùng.

Đánh giá dựa trên ba trụ cột chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, danh hiệu Thương hiệu quốc gia gắn với năng lực mà doanh nghiệp đã xây dựng phía sau từng sản phẩm.

NỀN TẢNG KINH DOANH NÂNG ĐỠ SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU

Trong 8 tháng năm 2026, MSN đạt doanh thu thuần 77.023 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.518 tỷ đồng, gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh cũng đang chuyển sang trạng thái tự tài trợ cho tăng trưởng. Với một tập đoàn đã dành nhiều năm đầu tư xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng và bán lẻ, đây là bước chuyển có ý nghĩa đối với khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông 2026, Masan xác định Hệ điều hành tiêu dùng (cOS) là nền tảng kết nối thương hiệu, bán lẻ và người tiêu dùng. Hạt nhân công nghệ WinX đã đạt 15 triệu thành viên, trong khi dữ liệu giao dịch từ hệ thống bán lẻ giúp doanh nghiệp hiểu hành vi tiêu dùng và tối ưu vận hành.

Tại Masan Consumer (HOSE: MCH), mô hình Retail Supreme đã kết nối khoảng 500.000 điểm bán bằng công nghệ và dữ liệu. Doanh nghiệp đồng thời phát triển Digital 4P, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý điểm bán, nhận diện trưng bày, tối ưu tuyến bán hàng và theo dõi xu hướng thị trường.

Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn.
Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn.

Nhờ đó, các thương hiệu như CHIN-SU, Vinacafé và Wake-up được quản trị nhất quán trên hàng trăm nghìn điểm tiếp xúc với người tiêu dùng.

Ở lĩnh vực vật liệu công nghệ chiến lược, Masan sở hữu tổ hợp khép kín từ khai thác, chế biến khoáng sản đến tinh luyện vonfram. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ và được cung ứng tới Đức, các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Năm 2026, Masan tiếp tục được HR Asia ghi nhận tại ba hạng mục Best Companies to Work for in Asia, People Transformation Awards và Tech Empowerment Awards. Sự ghi nhận cho thấy quá trình ứng dụng công nghệ đi cùng phát triển năng lực đội ngũ.

TỪ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA ĐẾN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Với doanh nghiệp có nền tảng thương hiệu mạnh, dấu hiệu Thương hiệu quốc gia có thể tạo thêm sự tín nhiệm khi tiếp cận đối tác quốc tế, bổ sung uy tín về nguồn gốc, chất lượng và năng lực doanh nghiệp.

Hướng đi này phù hợp với chiến lược vươn ra thế giới (Go Global) của Masan. Masan Consumer đã đưa sản phẩm tới 26 thị trường quốc tế. CHIN-SU, cà phê và các sản phẩm khác được phát triển theo định hướng đưa cả hàng hóa lẫn giá trị thương hiệu Việt ra nước ngoài.

Khách hàng trải nghiệm bộ sản phẩm gia vị CHIN - SU.
Khách hàng trải nghiệm bộ sản phẩm gia vị CHIN - SU.

Trong bảng xếp hạng Top 25 thương hiệu niêm yết năm 2025 của Forbes Vietnam, giá trị thương hiệu Masan Consumer được định giá 1.109,8 triệu USD.

Ở mảng khoáng sản, các sản phẩm vật liệu công nghệ cao sản xuất tại Việt Nam đã giúp Masan mở rộng hiện diện quốc tế, góp phần nâng năng lực ngành vật liệu và vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Quy mô và tài chính tạo sức mạnh thị trường, dư địa đầu tư; công nghệ nâng năng suất và khả năng mở rộng; con người bảo đảm thực thi. Quản trị thương hiệu kết nối những nguồn lực ấy thành niềm tin của người tiêu dùng.

Khi các nền tảng cùng được phát huy, mục tiêu xây dựng Masan có tầm vóc quốc gia và từng bước khẳng định vị thế toàn cầu được thể hiện qua năng lực thực thi, sản phẩm và những thị trường doanh nghiệp đang tiếp cận.

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