Những từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2024

Hãng trình duyệt và công cụ tìm kiếm Cốc Cốc vừa phát hành báo cáo "Xu hướng tìm kiếm và lướt web 2024", theo đó năm 2024 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành giải trí trong nước với những làn sóng quan tâm đặc biệt từ khán giả dành cho các chương trình thực tế, concert âm nhạc và phim truyền hình.

GIẢI TRÍ TIẾP TỤC LÀ CHỦ ĐỀ ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT

Báo cáo cho biết so với năm 2023, giải trí vẫn tiếp tục là chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Theo đó các từ khóa như: “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, “Anh Trai Say Hi” cùng cụm từ “đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới” đã gây bão tìm kiếm. Các chương trình như “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” và “Anh Trai Say Hi” trở thành tâm điểm tìm kiếm. Không chỉ thu hút khán giả trong không gian giải trí truyền hình, các “anh trai” còn tạo cơn sốt cháy vé concert.

Bên cạnh đó, các câu nói như “ai sợ thì đi về” của rapper MCK và “đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới” gây ấn tượng mạnh, trở thành xu hướng ngôn ngữ đối với giới trẻ. Các nhân vật trong các tiểu thuyết Trung Hoa trở thành hiện tượng. Các cụm từ như “liễu như yên”, “hồng hài nhi”, “bạch nguyệt quang” tiếp tục lan truyền rộng khắp trên các mạng xã hội, minh chứng cho ảnh hưởng của văn hóa đối với hành vi tìm kiếm.

Ngoài ra, với sức nóng của các chương trình âm nhạc, câu nói của các nghệ sĩ gây nhiều ấn tượng với khán giả. Hot nhất là “ai sợ thì đi về” của rapper MCK, “đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới” của nghệ sỹ nhân dân Tự Long và “đã ai làm gì đâu” của nghệ sĩ Quang Trung.

Báo cáo cho biết phim truyền hình Việt Nam cũng ghi điểm với khán giả bằng việc khai thác những chất liệu mới mẻ. Nổi bật là tác phẩm như “Độc đạo”, “Đi giữa trời rực rỡ” và “Hoa sữa về trong gió”.

Năm 2024, lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam ghi nhận sự thay đổi lớn trong chính sách quản lý không gian mạng.

Đáng chú ý nhất là việc Ngân hàng Nhà nước ban hành các chính sách liên quan đến xác thực sinh trắc học như Quyết định 2345/QĐ-NHNN và Thông tư 1818/2024/TT-NHNN đã góp phần tạo nên bước ngoặt về bảo mật trong giao dịch trực tuyến.

Bên cạnh đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được Chính phủ thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2024. Chính sách mới chính là cơ sở để phát triển môi trường số minh bạch và an toàn hơn. Quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học trong giao dịch trực tuyến đã thúc đẩy tăng trưởng lượng tìm kiếm đột biến tới 957%, báo cáo của Cốc Cốc cho hay.

Sự kiện ra mắt iPhone 16, tuy không nhiều đổi mới, nhưng vẫn tăng 322% lượng tìm kiếm. Top 5 sản phẩm công nghệ được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2024 gồm: “samsung s24 ultra”, “iphone 16”, “redmi note 13”, “iphone 15” và “macbook air m3”.

Top 5 ứng dụng và phần mềm thịnh hành nhất là: “canva”, “tiktok”, “gemini”, “capcut” và “scratch”. Các nền tảng học trực tuyến như Scratch, VNedu và IOE ghi nhận tăng trưởng 154%, 73% và 20%.

Bão Yagi và các tin tức liên quan đến từ thiện là sự kiện được chú ý nhất trong năm 2024. Cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 3 thập kỷ qua, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đã khiến các từ khóa liên quan như “sao kê” và “lũ quét” tăng mạnh về lượng tìm kiếm với mức lần lượt là 368% và 114%.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhân vật được quan tâm nhiều nhất, đặc biệt trong thời gian diễn ra Quốc tang sau khi ông từ trần. Từ khóa “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần” được tìm kiếm liên tục trong nhiều ngày, thể hiện lòng tiếc thương và sự kính trọng của người dân đối với ông.

Với mảng tin tức chính trị quốc tế, đông đảo người dùng đặc biệt chú ý đến “bầu cử Mỹ”, đưa từ khóa này lên xu hướng với lượng tìm kiếm tăng 3.675% so với năm 2023.

Ở nhóm chủ đề tài chính và bất động sản, giá vàng đạt mốc kỷ lục 90 triệu đồng/lượng, trở thành nội dung tài chính được quan tâm nhất. “Giá vàng hôm nay” đã trở thành từ khoá nóng nhất về tài chính, với mức tăng trưởng 147% về lượng tìm kiếm. Những thay đổi mới trong Luật Đất đai 2024 cũng được nhiều người dùng quan tâm.

NGƯỜI VIỆT TRUY CẬP GẦN 10 TỶ TRANG WEB TRONG NĂM 2024

Báo cáo của Cốc Cốc cũng cho biết trong năm 2024, người dùng Việt đã truy cập gần 10 tỷ trang web.

Dữ liệu ghi nhận từ trình duyệt cho thấy nhu cầu lướt mạng xã hội, xem video và nghe nhạc, làm việc chiếm tỷ trọng lớn nhất (lần lượt chiếm 27,4%, 23% và 15,4% tổng lượng truy cập).

Trên máy tính, các tính năng hỗ trợ học tập và công việc được người dùng yêu thích. Trong đó, top 3 tính năng được người dùng Cốc Cốc sử dụng nhiều nhất gồm: Đa nhiệm trên Thanh bên (Chat với bạn bè, tìm kiếm, xem hai trang web cùng lúc mà không cần chuyển tab), Dịch đa ngôn ngữ (Bôi đen để dịch văn bản tức thì với hơn 100 ngôn ngữ) và Đọc tin trên trang Thẻ mới (Đọc tin tức ngay trên tab mới với đề xuất của AI).

Lượng truy cập các trang web tin tức đạt hơn 2,6 tỷ, trong đó, lượng truy cập từ tính năng Cốc Cốc Đọc tin trên trang Thẻ mới (New Tab) đạt gần 335,8 triệu, chiếm 12,9%.

Đặc biệt, việc cùng lúc mở nhiều cửa sổ duyệt web (tab) đã trở thành thói quen của đông đảo người dùng. Kỷ lục năm 2024 xác lập với con số 200 tabs mở cùng lúc trên trình duyệt Cốc Cốc.

Trên di động, người dùng chủ yếu sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để giải trí. Phim ảnh và truyền hình là nội dung được truy cập nhiều nhất, tiếp theo là tìm kiếm thông tin và đọc truyện với lượng truy cập lần lượt chiếm 39,8%, 10% và 9,5%.

Cùng với nhu cầu giải trí, Chế độ phim ảnh (Cá nhân hóa trải nghiệm xem video trong toàn màn hình với các tùy chỉnh nâng cao như Khoá màn hình, Tỷ lệ màn hình, Thao tác nhanh và Tốc độ phát), Ẩn danh (Duyệt web riêng tư, không lưu lại lịch sử) và Tải nhanh (Tải nhạc, tải video từ web về máy ở định dạng, chất lượng ưa thích) đã lọt top 3 tính năng được người dùng sử dụng nhiều nhất trên Cốc Cốc Mobile.

Người dùng có thể xem ngay bản tổng kết hành trình lướt web 2024 của riêng mình trên trình duyệt Cốc Cốc tại Cốc Cốc Recap.