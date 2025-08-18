Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Các tỷ phú được phân loại theo quốc tịch chứ không theo nơi cư trú. Theo đồ thị, ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, là người giàu nhất tại Mỹ và cũng giàu nhất thế giới với tài sản 342 tỷ USD. Con số này nhiều hơn tổng tài sản của tất cả tỷ phú tại châu Phi.

Giàu thứ hai thế giới là tỷ phú Pháp Bernard Arnault với tài sản 178 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với tài sản của ông Musk.