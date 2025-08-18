icon

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Hoài Thu

18/08/2025, 18:52

Các tỷ phú được phân loại theo quốc tịch chứ không theo nơi cư trú. Theo đồ thị, ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, là người giàu nhất tại Mỹ và cũng giàu nhất thế giới với tài sản 342 tỷ USD. Con số này nhiều hơn tổng tài sản của tất cả tỷ phú tại châu Phi.

Giàu thứ hai thế giới là tỷ phú Pháp Bernard Arnault với tài sản 178 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với tài sản của ông Musk.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: