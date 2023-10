“Nóng” tình trạng nhập lậu giống gia cầm, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lập chuyên án trấn áp

Chiều 3/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo đôn đốc triển khai công tác ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

NHIỀU LỰC LƯỢNG CÙNG VÀO CUỘC, BẮT ĐƯỢC HÀNG CHỤC VỤ

Mở đầu cuộc họp, ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là cuộc họp đột xuất, bởi tỉnh xét thấy tính chất khẩn cấp của vấn đề. Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 426, và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn chỉ đạo UBND các tỉnh biên giới, trong đó có văn bản gửi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu làm tốt công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển con giống từ nước ngoài vào Việt Nam.

"Trong 4 tháng qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo chống nhập lậu gia cầm. Việc buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới vào nước ta rất tác hại, chúng ta trải qua rất nhiều đợt địch cúm gia cầm, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và sức khỏe của người dân”, ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh.

Thượng tá Nông Quang Tám, Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết từ tháng 7/2023 bắt đầu có hiện tượng nhập lậu gia cầm qua biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai lực lượng, tăng cường thêm 20 đồng chí cho Đồn biên phòng Chi Ma.

Qua điều tra, thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, qua rào biên hoặc rút rào lên để tuồn giống gia cầm lậu vào bên trong, sau đó từ biên giới vào các bản của xã Yên Khoái, Tú Mịch, tiếp đó tập kết tại bản Thín… của các xã sâu trong nội địa rồi đưa lên xe máy để đưa lên ô tô vận chuyển về xuôi.

Trong 3 tháng qua, lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 12 vụ, bắt trên 20 vạn con gà vịt giống; bắt, xử phạt hành chính hơn 9 triệu đồng đối với 3 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin: các đối tượng rất hung hãn khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Điển hình là ngày 29/9 vừa rồi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức bắt giữ vụ việc hơn 18.000 con gà giống nhập lậu, các đối tượng liều lĩnh đâm cả xe vào lực lượng cảnh sát giao thông. Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhưng hiện nay tình trạng này vẫn còn. Công an tỉnh đã tổ chức cuộc họp yêu cầu Trưởng công an các huyện đi kiểm tra, báo cáo tình trạng này.

“Chúng tôi khẳng định, tình trạng này diễn ra lén lút, trốn tránh lực lượng chức năng chứ không dám hoạt động rầm rộ, công khai” – Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn "Trong 3 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được 6 vụ với số tiền 208 triệu đồng, hơn 40.000 con vịt giống và hơn 4 tấn vịt nguyên con đã mổ và 2,5 tấn chân gà. Hầu hết các đối tượng đã bị bắt giữ nhiều lần. Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với huyện, các đơn vị tỉnh và Ban chỉ đạo 389 thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhưng đối tượng có hiện tượng đánh lừa lực lượng chức năng, đem các xe không đi. Các lực lượng chức năng kiểm tra xe hàng không có gì, rồi kiểm tra xong rồi thì các đối tượng vận chuyển tiếp. Nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu lượng con giống rất nhiều nên khả năng công tác phòng, chống gia cầm nhập lậu sẽ còn phải kéo dài".

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho hay thời quan qua, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đội, nhất là đội tuyến biên giới, các lực lượng của huyện Lộc Bình để ngăn chặn giống gia cầm nhập lậu từ Chi Ma về.

“Với địa hình từ Chi Ma về đến Lộc Bình có rất nhiều đường mòn lối mở, những đường ngắn và lực lượng chức năng mỏng, nhiều khi phối hợp để triển khai, đón lõng rồi nhưng rất khó khăn trong việc chống buôn lậu gia cầm giống”, ông Nguyễn Minh Tuấn nêu thực tế.

LẬP CHUYÊN ÁN “ĐÁNH” VÀO ĐƯỜNG DÂY VẬN CHUYỂN GIA CẦM LẬU

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, cho biết từ tháng 7/2023 cho đến nay, qua báo cáo của các ngành tại tỉnh Lạng Sơn, đã bắt tổng cộng 31 vụ với hơn 100.000 con gà, vịt giống.

“Từ khu vực biên giới là Bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm, còn vào nội địa là công an, quản lý thị trường đã triển khai nhiều biện pháp. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu gia cầm giống rất manh động nên việc phòng chống rất khó khăn. Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, tôi đề nghị đối với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, và thành viên Ban chỉ đạo 389 các huyện biên giới cần tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản của UBND tỉnh”, ông Huyên nhấn mạnh.

Ông Dương Xuân Huyên đề nghị khi bắt được phải xử phạt thật nghiêm. Hiện cơ quan chức năng mới xử lý hành chính, tuy nhiên khi có dấu hiệu hình sự thì có thể xử lý hình sự để làm gương, răn đe. Bởi vì, buôn lậu con giống siêu lợi nhuận nên họ không từ thủ đoạn nào để vận chuyển vào nước ta.

“Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cần tăng cường nắm bắt tình hình, nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý vụ việc trên các tuyến biên giới, nắm bắt qua nhiều kênh, nắm bắt cơ sở để tăng cường lực lượng biên phòng tại Chi Ma để xử lý các vụ việc. Cần tổ chức một đợt cao điểm từ nay đến tháng 11, vì giống gia cầm hiện nay nhập vào ồ ạt vào nước ta để phục vụ dịp Tết Nguyên đán”, ông Huyên đề xuất.

Chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đánh giá, bên cạnh kết quả đã đạt được, tình hình cho thấy còn tồn tại các vấn đề: Có việc gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển trái phép qua biên giới vào Việt Nam, chủ yếu tại cửa khẩu Chi Ma. Nếu không có thì làm sao bắt được ngần ấy số lượng gia cầm nhập lậu? Các đối tượng manh động, dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh”, ông Thiệu nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp.

Xác định việc buôn bán trái phép sản phẩm gia cầm dự báo còn diễn biến phức tạp, đặc biệt từ nay đến cuối năm, ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng như 389, UBND các huyện vùng biên xây dựng kế hoạch chi tiết để xử lý tình trạng nhập lậu gia cầm trái phép qua biên giới.

Chủ tịch Lạng Sơn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì, cần thiết tăng các chốt kiểm soát tại vùng biên; tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới theo chức năng, nhiệm vụ. Yêu cầu Bộ Chỉ huy Biên phòng lập một số chuyên án để đấu tranh hành vi này, phải làm hết sức nghiêm túc, quyết liệt; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác như Hải quan, 389, Công an, các huyện.

Đối với Hải quan, phối hợp chặt chẽ với các ngành, với lực lượng Biên phòng. Quản lý thị trường chịu trách nhiệm quản lý thị trường trong nội địa, tăng cường kiểm soát nhất là những tuyến đường từ Chi Ma về nội địa để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Cũng có trường hợp gia cầm đưa sâu vào nội địa nhưng cũng tiêu thụ tại chỗ, việc người dân mua để sản xuất từ nguồn con giống này.

Đối với Công an tỉnh, sẽ tăng cường lực lượng nắm tình hình, đấu tranh với hành vi sai phạm. Đề nghị Công an tỉnh tỉnh lập chuyên án để xử lý các đối tượng. Phải đánh vào đường dây, đánh phải vào tận gốc chứ không hời hợt, nếu không sẽ không xử lý dứt điểm được”, ông Thiệu nhấn mạnh.