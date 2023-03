OCB ra mắt ngân hàng số thế hệ mới Lionbank

Với mục tiêu dẫn đầu xu hướng ngân hàng số, chinh phục những khách hàng có lối sống năng động, yêu công nghệ, chuộng sự tinh gọn và thường xuyên sử dụng thẻ cho chi tiêu hàng ngày. Ngân hàng số thế hệ mới - Liobank với giao diện thân thiện, thủ tục tinh gọn, chỉ cần vài thao tác đơn giản, Khách hàng sẽ được mở tài khoản đa năng, đồng thời biết được ngay kết quả xét cấp hạn mức tín dụng thẻ.

Mọi giao dịch và yêu cầu của Khách hàng đều có thể thực hiện trên Liobank mà không cần đến quầy giao dịch, hay thủ tục giấy tờ xác minh phức tạp. Ngoài ra, Liobank còn miễn nhiều loại phí như: phí mở tài khoản, phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí chuyển tiền và các loại phí dịch vụ khác.

Liobank còn tích hợp nhiều tính năng ưu việt, nổi trội và khác biệt trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi chi tiêu như phát hành Thẻ 2 trong 1 - kết hợp giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (thẻ ATM); Nhận thẻ phi vật lý ngay sau khi đăng ký thành công; Chọn địa điểm và khung giờ nhận thẻ vật lý ngay trên ứng dụng; Giao thẻ vật lý ngay ngày hôm sau; Hạn mức tín dụng lên tới 300.000.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng sẽ được hoàn tiền đến 10%, tối đa 500.000 đồng/tháng cho tổng giao dịch phát sinh trong tháng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và Lãnh đạo OCB thực hiện nghi thức kích hoạt Liobank.

Đặc biệt, là ngân hàng số được xây dựng dành riêng cho khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm sự tiện nghi của công nghệ, tất cả các thao tác trên Liobank đều được thiết kế đơn giản hóa so với phương thức truyền thống và mang cá tính riêng biệt, độc đáo như lắc điện thoại chuyển tiền, chuyển tiền hồi đáp cho người đã chuyển tiền đến mà không cần biết số tài khoản, chuyển tiền cho người dùng Liobank trong danh bạ điện thoại, đặt tên thư mục để quản lý hóa đơn tiện ích… giúp tối ưu việc quản lý tài chính cá nhân, mang đến trải nghiệm vượt trội trong quá trình giao dịch.

Liobank được kỳ vọng sẽ trở thành một “ngân hàng số thế hệ mới siêu tiện ích”, dẫn đầu xu hướng công nghệ dành riêng cho giới trẻ.

Với sự tham gia phát triển công nghệ của các chuyên gia hàng đầu đến từ Châu Âu - đã có lợi thế kinh nghiệm xây dựng dịch vụ tài chính số thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, OCB kỳ vọng Liobank sẽ trở thành một “ngân hàng số thế hệ mới siêu tiện ích”, dẫn đầu xu hướng công nghệ, mang tính cá nhân hóa cao, đáp ứng mọi nhu cầu của Khách hàng trẻ.

Sự ra đời của Liobank là một minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của OCB trong việc phát triển mảng Bán lẻ (Retail Banking) và xem đây là hoạt động cốt lõi. Bằng việc tập trung phát triển chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, cũng như đầu tư vào chiến lược chuyển đổi số, năm 2022, OCB đã nhận được “cú đúp” giải thưởng quốc tế do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng gồm "Best Digital Banking Brand" (Thương hiệu Ngân hàng số tốt nhất) và “Excellence in Retail Banking” (Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc - Việt Nam 2022).