ParkCity Hanoi hướng tới xây dựng cộng đồng gắn kết và bền vững

“Khách hàng của chúng tôi thực sự có nhu cầu về các khu đô thị lấy cộng đồng cư dân làm trung tâm và được thiết kế đặc biệt cùng hệ thống tiện ích chất lượng cao. Đó là lý do tại sao chúng tôi mang thế mạnh của tập đoàn về quy hoạch tổng thể đến với thị trường Hà Nội”, ông Datuk Joseph Lau, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn ParkCity (Malaysia), chia sẻ.



Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản tại Việt Nam và các nước trong khu vực, ParkCity Group cho rằng một cộng đồng thịnh vượng sẽ khởi nguồn từ những cư dân đa thế hệ, chung sống trong những không gian lý tưởng được thiết kế kỹ lưỡng và có chủ đích, tận hưởng cuộc sống trong một xã hội hài hòa, thân thiện và cởi mở.

Kể từ khi ra mắt thị trường bất động sản Hà Nội vào năm 2010, ParkCity Hanoi luôn thực hiện đúng triết lý, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển của Desa ParkCity, khu đô thị kiểu mẫu của ParkCity Group tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Các khu đô thị mang thương hiệu ParkCity luôn được xây dựng với mục đích đem tới cuộc sống bền vững và cân bằng toàn diện cho cư dân. Các giá trị cốt lõi trong xây dựng và phát triển của Tập đoàn luôn được duy trì một cách nhất quán dựa trên ba yếu tố là cộng đồng đa dạng, kết nối liền mạch cùng hệ tiện ích chất lượng cao.

Trong hơn 10 năm qua, với bốn tiểu khu nhà vườn liền kề và một dự án chung cư cao cấp đã được bàn giao và đưa vào sử dụng tại ParkCity Hanoi, đến nay đã hình thành nên một cộng đồng cư dân đa dạng, gắn kết và thịnh vượng.

Với mật độ xây dựng thấp, mỗi căn nhà tại ParkCity Hanoi đều hưởng trọn không gian sống đẳng cấp với cảnh quan thiên nhiên xanh mát cùng hệ công viên dạng tuyến bao quanh. Quy hoạch tổng thể khu đô thị cũng mang tới sự kết nối thuận tiện ngay trong nội khu và di chuyển dễ dàng tới các trung tâm vui chơi, giải trí và mua sắm khác. Đặc biệt, chỉ vài phút đi bộ, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng hiện đại nhất Thủ đô như xe buýt nhanh BRT và đường tàu điện trên cao.

Trung tâm Thương mại THE LINC khai trương vào tháng 12 tớiCùng với thiết kế không gian xanh, các hệ thống tiện ích khác như dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tập luyện bốn mùa, dịch vụ giáo dục tiêu chuẩn quốc tế cũng đều được ParkCity nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn mực với tiêu chuẩn khắt khe, nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của của cư dân.

Trong tháng 12 tới đây, cư dân ParkCity Hanoi sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian mua sắm, giải trí, và ẩm thực phong cách mới tại trung tâm Thương mại THE LINC. Việc hợp tác chiến lược cùng chuỗi siêu thị TOPS Market của Central Food Retail cùng nhiều nhãn hàng cao cấp khác, hứa hẹn sẽ đưa THE LINC sớm trở thành một điểm hẹn kết nối lý tưởng cho các gia đình, bạn bè tại Hà Đông và các khu vực lân cận.

Nhờ theo đuổi triết lý phát triển bền vững, ParkCity Hanoi đã được vinh danh tại giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023 (PropertyGuru Vietnam Property Awards – VPA 2023). ParkCity Hanoi cũng giành chiến thắng trong hạng mục Best Community Developer” (Nhà phát triển cộng đồng tốt nhất Việt Nam) cùng hai giải thưởng “Special Recognition for Building Communities” (Vinh danh đặc biệt về xây dựng cộng đồng) và “Special Recognition in Sustainable Design and Construction” (Vinh danh đặc biệt trong thiết kế và xây dựng bền vững).

Đại diện ParkCity Hanoi tại lễ trao giải.

Dự án chung cư đầu tiên tại ParkCity Hanoi - Park Kiara cũng giành hai giải thưởng quan trọng: "Dự án chung cư hoàn thiện tốt nhất Việt Nam" (Best Completed Condo Development) và "Dự án chung cư có thiết kế cảnh quan hoàn thiện đẹp nhất Việt Nam" (Best Completed Condo Landscape Design).

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023 thuộc hệ thống giải thưởng Asia Property Awards (APA) do PropertyGuru tổ chức. Đây là giải thưởng bất động sản lớn nhất và danh giá nhất của khu vực và được công nhận là tiêu chuẩn đánh giá cao cấp của ngành bất động sản Châu Á. Với hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia và giám sát viên uy tín, APA được đánh giá rất cao về sự công bằng, minh bạch và đáng tin cậy.

Trong thời gian tới, ParkCity Group tiếp tục tìm kiếm quỹ đất và triển khai mô hình khu đô thị xanh, lấy cộng đồng cư dân làm trung tâm, đúng như triết lý phát triển bền vững mà tập đoàn đã kiên trì theo đuổi hơn 3 thập kỷ qua.