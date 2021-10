PDR công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 tăng trưởng mạnh

Nhờ kết quả kinh doanh vượt trội, vốn hóa thị trường cũng ghi nhận mức tăng mạnh, tại ngày 14/10/2021 đạt 45.270 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng +122% so với thời điểm đầu năm 2021 (cùng kỳ chỉ số VN-Index đạt mức tăng trưởng 26%).

KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHỜ KHẢ NĂNG ỨNG BIẾN LINH HOẠT

Tốc độ tăng trưởng của PDR được giới đầu tư đặt kỳ vọng cao bởi sự bền vững và đáng tin cậy trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế-xã hội. Hơn nữa, với việc sở hữu sự linh hoạt trong chiến thuật kinh doanh, dù ở thời điểm nào, PDR đều nắm chắc tình hình để chuyển nguy thành cơ. Từ năm 2018, PDR đã chủ động dịch chuyển sang các dự án tại các đô thị ven biển còn nhiều dư địa để phát triển như Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng cùng cách thức bán sỉ dự án giúp đẩy nhanh tiến độ thu tiền và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

Do vậy, mặc dù quý 3/2021 vừa qua, thị trường và hầu hết các doanh nghiệp phải đối mặt nhiều thách thức bởi tình hình dịch bệnh, tuy nhiên không tác động nhiều đến các công tác triển khai hoạt động kinh doanh của PDR.

Thực tế cho thấy, trong quý này, PDR tiếp tục ghi nhận một phần doanh thu từ Dự án cao tầng phân khu 4, thấp tầng phân khu 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội giúp Công ty đạt mức doanh thu thuần 1.267,6 tỷ đồng (-3,7% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng 2021, doanh thu thuần đạt 2.391,4 tỷ (-4,3% so với cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế đạt 760 tỷ (+37,4% so với cùng kỳ), lũy kế 9 tháng đạt 1.397 tỷ (+54,7% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 607,9 tỷ (+38,5% so với cùng kỳ), lũy kế 9 tháng đạt 1.111 tỷ (+54,6% so với cùng kỳ).

Như vậy, 9 tháng đầu năm 2021, PDR đã hoàn thành xấp xỉ 51% kế hoạch doanh thu và khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Với đà tăng trưởng hiện tại, có thể kỳ vọng cao vào việc PDR sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 4/2021 và vượt kế hoạch kinh doanh cả năm.

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 dựa trên trung bình ước tính của các công ty chứng khoán bao gồm: Mirae Asset - 2.061 tỷ; CTS – 2.296 tỷ và SSI – 2.173 tỷ.

TĂNG TRƯỞNG ĐI KÈM VỚI SỨC KHỎE TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH

Vốn chủ sở hữu của PDR thời điểm 30/9/2021 đạt 7.761 tỷ. Nhờ vậy, các chỉ số về đòn bẩy tài chính tiếp tục duy trì ở mức tương đối an toàn. Tỷ lệ vay nợ ngắn hạn + dài hạn/Vốn chủ sở hữu liên tục giảm từ 0,52 lần thời điểm quý 1/2020 xuống còn 0,32 lần trong quý 1/2021 và còn 0.28 lần trong quý 3/2021.

Các chỉ số tăng trưởng của PDR cùng với việc duy trì sức khỏe tài chính lành mạnh được dự đoán sẽ tạo cơ hội trong thời gian tới như khả năng huy động trái phiếu dài hạn, lãi suất thấp trên thị trường quốc tế cho các dự án; thu hút các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân đầu tư vốn vào công ty thông qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng có được sự tin tưởng, tín nhiệm của ngân hàng trong việc cho vay vốn, tài trợ tín dụng, tạo nền tảng vững chắc đảm bảo triển vọng tăng trưởng cao trong tương lai.

Bên cạnh vốn chủ sở hữu thì tổng tài sản của PDR cũng tăng +5,1% so với quý 2/2021 lên 19.676 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3. So với thời điểm đầu năm, tổng tài sản của công ty cũng ghi nhận mức tăng trưởng +26%.

Người mua trả tiền trước thời điểm cuối quý 3/2021 của PDR tiếp tục duy trì ở mức cao với 1.578,6 tỷ (đầu năm 2021 là 620 tỷ), chiếm tỷ trọng 33.6% trong cơ cấu phải trả ngắn hạn, tăng mạnh so với tỷ trọng 14% thời điểm đầu năm.

Lũy kế 12 tháng gần nhất, chỉ số sinh lời ROA và ROE của PDR lần lượt đạt 8,2% và 20,8%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành Bất động sản (ROA và ROE lần lượt đạt 6,69% và 16,98%) cũng như toàn bộ doanh nghiệp niêm yết thuộc chỉ số VN-Index (ROA và ROE lần lượt đạt 6,51% và 13,33%).

TÍCH LŨY QUỸ ĐẤT ĐẢM BẢO CHO SỰ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG

Tiếp tục kế hoạch triển khai sản phẩm mới với trọng tâm là bất động sản dân dụng, PDR đang tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh sang các tỉnh, thành phố mới như Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và thu hồi dòng vốn nhanh.

Hiện PDR đã sở hữu nhiều quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi với bất động sản dân dụng tập trung lần lượt ở Phú Quốc (179,5 ha), Bình Định (159,4 ha), Quảng Ngãi (44,2 ha), TP.HCM (25,6 ha), Bà Rịa – Vũng Tàu (51,53 ha) và Bình Dương (8,2 ha),… với đa dạng các loại hình phát triển: Khu phức hợp, Khu dân cư, Khu thương mại – dịch vụ đảm bảo hoàn thiện hệ sinh thái về dịch vụ bất động sản.

Như vậy, quý 3/2021 và lũy kế 9 tháng đầu năm, PDR tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật kinh doanh cũng như chiến lược và tầm nhìn đúng đắn được thể hiện bởi kết quả kinh doanh giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy sự nổi bật khi vượt qua các thách thức chung của toàn bộ nền kinh tế cũng như ngành bất động sản trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này tiếp tục là tiền đề để PDR hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh của cả năm 2021 và đạt được các mục tiêu thử thách hơn trong tương lai.