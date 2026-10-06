Petrolimex được vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2026

Petrolimex được vinh danh trong nhóm 10 thương hiệu “Doanh nghiệp Dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước”. Đây là hạng mục dành cho các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, đồng thời thể hiện năng lực phát triển, đổi mới và thích ứng trước những yêu cầu mới của thị trường.
Thông qua quá trình khảo sát, bình xét và vinh danh, chương trình kỳ vọng tạo dựng và củng cố một cộng đồng các thương hiệu mạnh Việt Nam, từ đó tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển (1956-2026). Petrolimex là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, có địa bàn kinh doanh trải khắp cả nước và mở rộng ra Singapore, Lào; có năng lực tạo nguồn, hệ thống phân phối, kho cảng và logistics trên phạm vi toàn quốc. Hàng năm, Petrolimex luôn là doanh nghiệp có doanh thu và nộp ngân sách nằm trong nhóm các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Petrolimex vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng các danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; liên tục được các tổ chức uy tín quốc tế và trong nước vinh danh qua nhiều năm.
Petrolimex đang đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, phát triển hệ thống phân phối hiện đại và từng bước tham gia sâu hơn vào xu thế chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Với truyền thống 70 năm, cùng tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Petrolimex sẽ tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
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