Phấn đấu vượt tiến độ 3-6 tháng các dự án giao thông trọng điểm

Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo diễn ra chiều ngày 8/5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Sau phiên họp Ban Chỉ đạo thứ 10, các bộ, ngành, địa phương đã bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ, trình Quốc hội xem xét việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa; khai thác mỏ vật kiệu, thí nghiệm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp; giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy thi công với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên Lễ, xuyên Tết", "bàn làm không bàn lùi" và đạt kết quả tích cực.

Trước đó, Ban Chỉ đạo đã rà soát, đưa ra 53 nhiệm vụ, trong đó 15 nhiệm vụ có thời hạn. Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có 21 văn bản chỉ đạo liên quan nhằm thúc đẩy triển khai các dự án.

CẢ NƯỚC CÓ TRÊN 2.000 KM CAO TỐC, CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ MẶT BẰNG VÀ VẬT LIỆU

Nhiều dự án giao thông trọng điểm khác như các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, sân bay Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, đường Vành đai 3 TP.HCM, đường Vành đai 4 vùng Thủ đô được đẩy nhanh tiến độ, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ.

Đặc biệt, đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án thành phần cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong đó, gói thầu nhà ga hành khách đang thi công phần bê tông cốt thép bảo đảm tiến độ yêu cầu và phấn đấu đến tháng 9/2024 chuyển sang lắp dựng kết cấu thép mái.

Các gói thầu đường cất hạ cánh, tuyến giao thông kết nối đang triển khai đáp ứng tiến độ đề ra.

Về tình hình triển khai các dự án trọng điểm, theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, đối với công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương tích cực triển khai và bàn giao mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số địa phương vẫn còn chưa đạt so với yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP.

Công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận còn chậm. Việc di dời các đường điện cao thế còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đặc biệt đối với các đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu và dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Về vật liệu xây dựng thông thường, phần lớn đáp ứng nhu cầu cho các dự án. Tuy nhiên tại một số dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục để khai thác mỏ.

Mặt khác công suất khai thác các mỏ cũng không đáp ứng yêu cầu vật liệu cho san lấp, đắp nền, nhất là tại các dự án thành phần đường bộ cao tốc: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Cà Mau; các dự án thành phần 2, 3 đường Vành đai 4 Hà Nội.

Về khai thác cát biển, đến nay nhà thầu đã hoàn tất các thủ tục khảo sát, lập hồ sơ đăng ký khu vực và khối lượng khai thác.

GIẢI PHÓNG XONG MẶT BẰNG CÁC VÀNH ĐAI TRONG QUÝ 2/2024

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành và địa phương sau cuộc họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Các chủ đầu tư, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công với quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải lập ngay tổ công tác xuống làm việc với các địa phương khi có các vướng mắc để giải quyết ngay - Ảnh: VGP.

Nhắc lại mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc và nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, thời gian còn lại chỉ còn 07 tháng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa.

Đồng thời, giám sát, kiểm tra, bám sát công trường, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, triển khai các nhiệm vụ để các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn, bảo đảm môi trường, chống tham nhũng, tiêu cực, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

"Với tinh thần "bàn làm, không bàn lùi", các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phát huy tinh thần tích cực, chủ động, vào cuộc kịp thời. Các nhà thầu, tư vấn, nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công phát huy tinh thần vì nước, vì dân, nhân dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc để ít nhất là đảm bảo tiến độ và phấn đấu vượt tiến độ các dự án từ 3 - 6 tháng". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các khu tái định cư; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc EVN để đẩy nhanh tiến độ di dời đường điện cao thế.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý khâu giải phóng mặt bằng là khâu quyết định đến tiến độ của dự án, tỉnh nào chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời công trình kỹ thuật cho các dự án cao tốc, đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 Hà Nội nên phải quyết liệt làm xong trong quý 2/2024, vướng mắc nào vượt thẩm quyền thì nhanh chóng đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và chủ tịch UBND một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngay trong tuần này để xử lý dứt điểm các vướng mắc, thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu trong tháng 5/2025.

Về thủ tục các dự án, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND 45 tỉnh, thành phố có dự án đi qua rà soát lại thủ tục, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan phối hợp với địa phương giải quyết các vướng mắc, nhất là cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương, cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng…

Về các vấn đề, công việc liên quan đến người dân, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm thực sự, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân; do đó các chủ thể liên quan phải làm với tinh thần "Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm".

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải lập ngay tổ công tác xuống làm việc với các địa phương khi có các vướng mắc để giải quyết ngay. Các bộ, ngành liên quan cũng cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thủ tục liên quan vốn vay nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị các nhà thầu "đã nói phải làm, cam kết phải thực hiện", thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn, bảo đảm môi trường. Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm an toàn trong thi công, an toàn tính mạng cho người lao động trên công trường cũng như nhân dân chung quanh các dự án.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu tổ chức các phong trào thi đua, có các công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1974-30/4/2025); 90 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025)…