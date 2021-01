Trong năm 2020, Phát Đạt đã bơm hơn 2.500 tỷ đồng vào 3 dự án mới gồm Khu du lịch Bến Thành – Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), Khu dân cư Làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh (Kiên Giang), và dự án số 1 Ngô Mây (Quy Nhơn, Bình Định). Tại thời điểm 31/12/2020, giá trị hàng tồn kho của Phát Đạt hơn 9.308 tỷ đồng, tăng hơn 1.310 tỷ đồng so với đầu năm.



Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) đã công bố báo cáo tài chính. Theo đó, trong quý 4, Phát Đạt ghi nhận hơn 1.412 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36%; lợi nhuận trước thuế đạt 636 tỷ đồng, tăng 6,8%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 501 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2020, doanh thu thuần đạt gần 3.910 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.539 tỷ đồng, tăng 39%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.219 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng, tuy nhiên vẫn ở mức rất thấp so với quy mô doanh thu của công ty. Ngoài ra chi phí bán hàng giảm cho cả quý 4 và năm 2020.



Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Phát Đạt đạt hơn 15.591 tỷ đồng, tăng gần 1.600 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu do tăng hàng tồn kho. Ở thời điểm cuối năm 2020, giá trị hàng tồn kho của Phát Đạt hơn 9.308 tỷ đồng, tăng hơn 1.310 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong năm 2020, Phát Đạt đã bơm hơn 2.500 tỷ đồng vào 3 dự án mới gồm Khu du lịch Bến Thành – Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), Khu dân cư Làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh (Kiên Giang), và dự án số 1 Ngô Mây (Quy Nhơn, Bình Định). Tại thời điểm 31/12/2020, giá trị hàng tồn kho của Phát Đạt hơn 9.308 tỷ đồng, tăng hơn 1.310 tỷ đồng so với đầu năm.



Ở chiều ngược lại, Phát Đạt vay nợ ngắn và dài hạn 1.900 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong khi đó, Phát Đạt có khoản 6.800 tỷ đồng phải trả dài hạn và ngắn hạn khác đến từ các đối tác.



Cụ thể, gần 1.100 tỷ đồng là khoản góp vốn của các cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị tại các Phân khu số 2,4,9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Hơn 4.557 tỷ đồng là khoản hợp tác đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Big Gain liên quan đến phát triển dự án EverRich 2 toạ lạc tại số 422 Đào Trí, Quận 7, Tp. HCM; và hơn 990 tỷ đồng là khoản hợp tác đầu tư với Công ty Dynamic Innovation liên quan đến phát triển dự án The EverRich 3 toạ lạc tại P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM.



Năm 2020, Phát Đạt đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được nói trên, Phát Đạt đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.