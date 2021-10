Phát hành trái phiếu doanh nghiệp quý 3 giảm mạnh, bất động sản vẫn “vô địch” lãi suất 13%/năm

Thị trường trái phiếu sơ cấp trong quý 3/2021 trở nên kém sôi động trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, chứng khoán VnDirect trong báo cáo mới đây cho biết.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 3 đạt mức 111.744 tỷ đồng, giảm 25,0% so với quý trước, đồng thời giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 88 doanh nghiệp phát hành tổng cộng 107.944 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, giảm 20,8% so với quý trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 63,4%. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý là: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (11.488 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (8.000 tỷ đồng) và CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc Nova (6.885 tỷ đồng).

Có 3.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng, giảm 70,1% quý trước thuộc CTCP Masan Meatlife (2.000 tỷ đồng), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (1.500 tỷ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (300 tỷ đồng).

Bất động sản là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 46,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 52.287 tỷ đồng, tăng 60,2% so với quý trước. Các doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (6.885 tỷ đồng), CTCP Osaka Garden (6.800 tỷ đồng),... Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ở mức khá cao so với lãi suất tiền gửi trong khoảng 7,4% - 13%/năm.

Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 với 40,7% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 45.507 tỷ đồng, giảm 34% so với quý trước). Các tổ chức tài chính, ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (11.488 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (8.000 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (6.000 tỷ đồng),... Lãi suất trái phiếu các ngân hàng vẫn ở mức thấp, dao động trong khoảng 4% - 7,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất của các Tổ chức tài chính cao hơn, dao động trong khoảng từ 4% - 12,5%/năm.

Nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm 1,0% tổng giá trị phát hành trong quý 3, tương đương 1,150 tỷ đồng (tăng gấp 19,2 lần so với quý trước). Hai tập đoàn đa ngành phát hành bao gồm: CTCP Tập đoàn SOVICO (1.000 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Nam Tiến (150 tỷ đồng).

Các ngành khác chiếm 11,5% tổng giá trị phát hành trong quý, tương đương 12.801 tỷ đồng (giảm 63% so với quý trước). Đáng chú ý có: CTCP Maroon Bells phát hành 2.046 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm và Công ty TNHH Điện Gió Hòa Đông 2 phát hành 1.165 tỷ đồng với lãi suất 10,8%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 301.139 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ; trong đó là 277.647 tỷ đồng phát hành riêng lẻ giảm 3,9% và 23.492 tỷ đồng phát hành ra công chúng tăng 3,7%. Trong đó Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị phát hành, chiếm 46,8%. Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng và nhóm Tập đoàn đa ngành chiếm lần lượt 40,7% và 1% . Các nhóm ngành khác chiếm 11,5% tổng giá trị phát hành.

Hiện nay, các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp tại Việt Nam được thực hiện qua 3 hình thức chính: (i) niêm yết trên HSX; (ii) nền tảng giao dịch của các đơn vị phân phối và (iii) thỏa thuận trên thị trường OTC.

Tổng giá trị giao dịch trong quý 3 đạt mức 15,019.71 tỷ đồng, giảm 3,3% so với quý trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 238.9 tỷ đồng/phiên, giảm 5,8% so với quý trước. Giá trị giao dịch bình quân trong vòng 12 tháng qua là 3,786.5 tỷ đồng/tháng. Tính tới nay, có 28 trái phiếu được niêm yết trên HSX với tổng giá trị niêm yết là 24.362 tỷ đồng, trong đó 11.500 tỷ đồng (47% giá trị niêm yết) thuộc về CTCP Tập đoàn Masan.