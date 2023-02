Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh máy đo nồng độ cồn nghi nhập lậu

Qua tiếp nhận thông tin và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/2/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 (quận Đống Đa) – thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế công an quận Đống Đa kiểm tra 2 cửa hàng có địa chỉ tại 110-E2 Phương Mai và 73A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Kiểm tra tại cửa hàng có địa chỉ tại số 110E2 phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán: 100 hộp kim chích lấy máu thử tiểu đường (50 cái/hộp) nhãn chữ Sinodraw Made in China và 01 bộ máy đo nồng độ cồn trong hơi thở mã CA 2000 nhãn chữ nước ngoài, không tem kiểm định. Tại thời điểm kiểm tra đại diện cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa trên.

Kiểm tra tại cửa hàng có địa chỉ tại số 73A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán: 01 chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở nhãn có chữ tượng hình mã CA 2000, 01 chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở Drive Safely, 06 chiếc nhiệt kế hồng ngoại Nikika và 80 miếng dán giữ nhiệt Kichilachi, tổng cộng 88 sản phẩm là hàng hoá do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra đại diện cửa hàng chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ liên quan đến số hàng hoá này.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ tại 2 cửa hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 2 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 15/11/2022 đến 12/01/2023), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 80.672 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 400 tỷ đồng.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên 300.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 11% tổng số các vi phạm). Trong 2 tháng cao điểm vừa qua, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm đến 15,83% tổng số vi phạm.

Đây là con số đáng báo động, chính vì vậy năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn, nhất là tại các khu đô thị, tuyến phố có nhiều nhà hàng, khu công nghiệp, khu chế xuất nơi có nhiều công nhân… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.