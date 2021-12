Hàng cấm, hàng lậu áp sát biên giới, tìm cơ hội tuồn vào nội địa dịp cuối năm

Ngày 14/11, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Công an TP Vinh và Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, phá thành công chuyên án mua bán vật liệu nổ, bắt nhóm 11 đối tượng có hành vi buôn bán hơn 2,4 tấn pháo nổ.

CÁC TUYẾN BIÊN GIỚI NÓNG LÊN TỪNG NGÀY

Theo đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, do lợi nhuận lớn, nguồn cung nhiều nên mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến pháo, sóng tội phạm trong lĩnh vực này vẫn lén lút hoạt động, với số lượng vận chuyển, buôn bán ngày càng lớn.

Tại Nghệ An, do đặc thù có đường biên giới trải rộng với nước bạn Lào, số lượng người Nghệ An làm ăn, sinh sống ở Lào khá lớn nên các đối tượng đã tìm cách móc nối, câu kết để vận chuyển pháo từ Lào về để tiêu thụ.

Không chỉ có các loại pháo lậu, ở nhiều tuyến biên giới khác, các lực lượng chốt chặn đang phải căng mình để ngăn ma túy tuồn vào Việt Nam, bằng các thủ đoạn tinh vi.

Tại nhiều tuyến biên giới khác, tình hình buôn lậu hàng cấm, hàng lậu cũng nóng lên từng ngày. Càng cận Tết, các đối tượng buôn lậu càng ráo riết tìm cách đánh hành về Việt Nam.

21 giờ 15 phút ngày 01/12/2021, tại Km 20 + 293 Quốc lộ 9 (thuộc thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng đã đón lõng, bắt quả tang 3 đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép số lượng rất lớn chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 11 kg chất rắn, dạng tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy tổng hợp dạng đá).

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, ngày 02/12/2021, lực lượng phá án khám xét nhà của một đối tượng trong đường dây kể trên, đã phát hiện, tạm giữ 10 kg chất rắn, dạng tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy tổng hợp dạng đá).

Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid -19 cơ bản được kiểm soát, nhiều địa phương trở lại trạng thái bình thường mới, nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hoạt động thương mại trong nước và quốc tế dần được nối lại nên hoạt động buôn lậu lại tiếp tục vào guồng, đặc biệt tại các tuyến biên giới.

Tại biên giới biển, xăng dầu lậu tiếp tục là mặt hàng nóng nhất, các đối tượng buôn lậu cũng đánh hàng với quy mô rất lớn, nếu trót lọt sẽ gây ra những hệ lụy cho nền kinh tế.

Ngày 02/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

PHẢI QUẢN CHẶT CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Theo kế hoạch 119, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng tạp hóa... phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng thuộc địa phương và của trung ương đóng tại địa bàn...

Các địa phương, ngành chức năng cũng cần xây dựng phương án tổ chức và tăng cường lực lượng, phương tiện và duy trì kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới để ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa.

Trong đó cần tập trung vào các nhóm hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán như: thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp...

Đặc biệt, đối với các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang… cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên các tuyến biên giới.

Đối với các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ… chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, không để phát sinh các kho, điểm trung chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng thuế, các đơn vị nghiệp vụ, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; tăng cường công tác quản lý về hóa đơn nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý đối tượng buôn lậu, gian lận liên quan đến công tác quản lý thuế.