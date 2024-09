[Phóng sự ảnh] Siêu bão Yagi đang hoành hành ở Hải Phòng

Chủ trì cuộc họp Bộ Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, cấp độ bão vẫn giữ nguyên. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì cảnh giác, tập trung cao độ. Phó Thủ tướng cho biết, việc cấm đường và hạn chế người dân ra khỏi nhà nhằm giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái, sập đổ. Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh thành ven biển cấm đường đến 20h.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP. Hải Phòng, tỉnh Nam Định theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời những tuyến đê biển, đê sông xung yếu, trường hợp cần thiết báo cáo ngay Bộ Chỉ huy tiền phương để điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ. Trong chiều nay, bão đi sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ với cường độ mạnh. Khoảng 19h tối nay, tâm bão đi qua khu vực thủ đô Hà Nội với gió mạnh khoảng cấp 7 - 8, giật cấp 10 - 11.

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, ban hành công văn hỏa tốc gửi các quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn thành phố yếu cầu người dân không ra khỏi nhà trước 20h ngày 7/9. Cục Cảnh sát giao thông cho biết hiện cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh gió đạt ngưỡng cấp 10. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát sẽ tạm cấm toàn bộ phương tiện cho đến khi gió về dưới cấp 10.

Từ chiều ngày 7/9 đến hết đêm 7/9, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ngày và đêm 8/9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 60mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong đêm nay, bão dịch chuyển dần sang Tây Bắc Bộ. Từ chiều ngày 7/9 đến sáng ngày 9/9, khu vực này có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.