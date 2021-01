Phương Nam River Park: Khu đô thị kiểu mẫu tại Bến Tre

Sự xuất hiện của Phương Nam River Park không chỉ góp phần thay đổi diện mạo mới khang trang hơn, hiện đại hơn cho đô thị mà còn nâng tầm chất lượng sống cho người dân Bến Tre khi mang đến một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp.

Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng, các tuyến đường giao thông trọng điểm, Bến Tre đang vươn lên trở thành một trong những thị trường bất động sản đầy tiềm năng, được giới chuyên gia và các nhà đầu tư đánh giá cao. Trong đó, sự ra đời những dự án nổi bật như Phương Nam River Park thực sự là "bệ phóng" giúp Bến Tre tăng tốc.

KHU ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN TẠI BẾN TRE

Phương Nam River Park do Công ty Cổ phần Khai thác Xây dựng Vận tải Phương Nam làm chủ đầu tư. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Tỉnh Lộ 884 đã có quyết định nâng lộ giới lên 30m, bên khúc sông Mekong và sông Hàm Luông bao quanh với thế rồng uốn lượn, Phương Nam River Park hội tụ đầy đủ giá trị sống chuẩn mực, mang lại sự thịnh vượng, môi trường sống trong lành cùng cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội.

Dự án được đánh giá là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại địa phương này khi nằm trên tổng diện tích đất 4 ha, với quy hoạch bài bản, hợp lý. Dự án Phương Nam River Park đa dạng về diện tích đáp ứng mọi nhu cầu sở hữu và khả năng tài chính của nhiều đối tượng khách hàng.

Không chỉ vậy, Phương Nam River Park còn cung ứng nhiều loại hình sản phẩm, bao gồm: 210 căn nhà phố thương mại, 22 căn biệt thự, 2 block chung cư và 240 căn hộ.

Nằm ngay trung tâm thành phố Bến Tre, với kiến trúc thiết kế theo phong cách Châu Âu, chuỗi biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ chung cư cao tầng của Phương Nam River Park nổi bật, ấn tượng và thu hút mọi ánh nhìn. Toàn bộ khu đô thị có cơ sở hạ tầng hoàn thiện: công viên cây xanh nội khu, đường đi bộ, đường nội bộ thảm nhựa lộ giới 6-10m, hệ thống chiếu sáng, mạng lưới điện âm, nước máy, hệ thống đảm bảo an ninh 24/24 … Đồng thời, cũng với lợi thế về giao thông, thuận tiện di chuyển, Phương Nam River Park sẽ mở ra cơ hội kinh doanh sầm uất và môi trường sống an yên cho khách hàng sở hữu.

Có thể nói, Phương Nam River Park là một trong những dự án hiếm hoi tại tỉnh Bến Tre có được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, khang trang theo những tiêu chuẩn thẩm định của giới chuyên gia. Chắc chắn, sự xuất hiện của dự án đẳng cấp này sẽ tạo nên những thay đổi tích cực cho địa phương, biến Bến Tre trở thành điểm sáng hút nhà đầu tư, phát triển kinh tế vùng trong tương lai.

KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG SỐNG ĐẲNG CẤP

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, dự án Phương Nam River Park ra đời với mục đích mang tới cuộc sống phồn thịnh, một chốn an cư lý tưởng cho người dân.

Dự án được phát triển theo mô hình "All in one – Tất cả trong một" quy hoạch đồng bộ không gian sống đẳng cấp cùng hệ tiện ích phong phú. Trong khuôn viên dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu cư dân: Công viên nội khu, công viên ven sông, vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo bộ với hệ thống an ninh khép kín, khu BBQ ngoài trời, sân chơi trẻ em, trung tâm mua sắm,...… Chỉ vài bước chân, nhu cầu sống của tất cả các thành viên trong gia đình, từ người già, trẻ nhỏ tới những người trẻ hiện đại năng động đều sẽ được đáp ứng một cách đầy đủ ở chất lượng tốt nhất.

Không những thế, dự án còn nằm liền kề trường cao đẳng tỉnh Bến Tre, trường trung cấp nghề, cách chợ xã Sơn Đông 800m và chợ Tân Thành 700m, Bệnh viện Minh Đức, bệnh viện tỉnh, Siêu thị Coop Mart, trường học THPT Nguyễn Đình Chiểu, ngoài ra dự án còn liền kề bến xe, siêu thị Coopmark và kết nối vào trung tâm Thành phố Bến Tre chỉ 10 phút di chuyển,v.v….Từ vị trí dự án dễ dàng di chuyển đến: Khu du lịch An Khánh, Khu du lịch The Island Lodge Thới Sơn, Khu du lịch Bến Tre Garden Farmstay, Khu du lịch Forever Green Resort. Tất cả những yếu tố này giúp cho cuộc sống của người dân ở đây trở nên vô cùng thuận tiện, dễ dàng.

Trong tương lai, Phương Nam River Park chắc chắn sẽ khẳng định được sức hút và giá trị của mình khi mang đến một chuẩn mực sống mới, tiệm cận với sự phát triển của nhiều thành phố lớn, nhiều nước phát triển trên thế giới cho người dân Bến Tre, qua đó thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế cho địa hương.

Với hàng loạt những "điểm cộng", không quá khó hiểu khi Phương Nam River Park có tính thanh khoản cao, bàn giao nhà hoàn thiện cao cấp, sổ hồng riêng, có giá trị sở hữu lâu dài. Ngoài ra, chủ đầu tư hỗ trợ cư dân bằng việc đưa ra phương thức thanh toán hợp lý. Trong đó ngân hàng Seabank hỗ trợ tới 90% giá trị sản phẩm trong 20 năm với lãi suất từ 8,5%, chính sách chiết khấu lên tới 9% cho khách hàng, chính sách tặng vàng lên tới 5 chỉ/ giao dịch.

Sắp tới tại sự kiện tri ân, khách hàng tham dự có cơ hội trúng thưởng giải thưởng cao nhất là xe ôtô Mercedes C200 qua hình thức bốc thăm. Tại buổi công bố sản phẩm Phương Nam River Park, khách hàng có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị gồm xe máy Honda SH, Air Blade, Iphone 12, tivi, quà tặng gia dụng chờ đón những tân cư dân tương lai.

