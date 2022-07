PNJ có thể sắp bị loại khỏi chỉ số VN30, VIB thay thế vị trí vàng

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới, trong đó ngày chốt số liệu 30/6, ngày công bố 18/7, ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục 29/7 và ngày chỉ số mới có hiệu lực 1/8.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên số liệu chốt ngày 30/06, SSI Research đưa ra dự báo chỉ số VN30. Theo đó, PNJ có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số do vốn hóa cổ phiếu không đủ duy trì trong top 40 trong rổ xem xét; VIB có thể được lựa chọn vào chỉ số để thay thế do đây là cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất ngoài danh mục

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.500 tỷ đồng. Trong kỳ cơ cấu này, ước tính VIB sẽ được các quỹ trên mua vào 8,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 2,11%, như vậy ước tính danh mục sẽ có 11 cổ phiếu Ngân hàng với tổng tỷ trọng 40,3%.

Trong khi đó, PNJ sẽ cần bán ra khoảng 1,4 triệu cổ phiếu và các cổ phiếu còn lại có giao dịch không đáng kể. Ước tính VPB được mua 291 nghìn cổ phiếu; TCB được mua 213 nghìn cổ; HPG được mua 299 nghìn cổ phiếu; ACB được mua 268 nghìn cổ phiếu. Ngoài ra, một số mã bị bán ra như VIC bị bán 507 nghìn cổ; VRE bị bán 345 nghìn cổ; VHM bị bán 496 nghìn cổ. GVR cũng bị bán 206 nghìn cổ.

Với chỉ số VNFIN Lead, SHB dự kiến được thêm vào chỉ số do đã đủ thời gian giao dịch sau khi chuyển sàn niêm yết sang HOSE ngược lại BVH có thể bị loại khỏi chỉ số do giá trị vốn hóa tự do chuyển nhượng nằm ngoài top 98% tích lũy của rổ.

Ước tính quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (NAV 2.661 tỷ VND) sẽ mua 8,9 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ trọng 4,5%. Ngoài ra, SSI cũng sẽ được mua bổ sung 1,4 triệu cổ phiếu; VPB 127 nghìn cổ phiếu; VND 1,1 triệu cổ phiếu; SSB 415 nghìn cổ phiếu; VCI 147 nghìn cổ phiếu và TPB 63 nghìn cổ phiếu.

Ngược lại, khối lượng BVH bán ra không đáng kể bởi cổ phiếu chỉ chiếm tỷ trọng 0,1% danh mục. Các mã còn lại cũng bị bán mạnh như ACB 2,2 triệu cổ phiếu; MBB 1,7 triệu cổ phiếu; LPB 637 nghìn cổ phiếu; MSB 583 nghìn cổ phiếu; CTG 997 nghìn cổ phiếu; STB 725 nghìn cổ phiếu các mã còn lại bị bán không đáng kể.