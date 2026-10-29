Prudential Việt Nam: 27 năm đồng hành cùng tăng trưởng kinh tế và sự vững vàng tài chính của người Việt

Là nền tảng đối thoại trọng điểm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, diễn đàn quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện Chính phủ hai nước, cùng trao đổi về những động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, từ thu hút dòng vốn chất lượng cao, phát triển thị trường vốn đến tăng trưởng bền vững và mở rộng hợp tác Anh – Việt.
Xoay quanh phiên thảo luận chính của diễn đàn năm nay, với chủ đề “Tiềm năng của doanh nghiệp Anh trong việc góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 10-NQ/TW”, ông Conor M O'Neill - Phó Tổng giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam cùng các đại diện doanh nghiệp trao đổi về những yếu tố cần thiết để thu hút dòng vốn chất lượng cao và dài hạn, bao gồm môi trường đầu tư minh bạch, vai trò của dịch vụ tài chính và bảo hiểm, đầu tư xanh, chuyển đổi số, cũng như phát triển nguồn nhân lực trong nước.
Theo ông Conor, kiến tạo nền kinh tế giá trị cao không chỉ được đo bằng quy mô nguồn vốn, mà còn ở những giá trị lâu dài doanh nghiệp có thể đóng góp cho con người, thị trường và sự phát triển của Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, nguồn vốn dài ngày càng đóng vai trò quan trọng. Với đặc thù quản lý nguồn vốn dài hạn, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể đóng góp nguồn vốn ổn định, được quản lý chuyên nghiệp; trong khi thị trường trái phiếu và cổ phiếu phát triển sâu rộng hơn có thể bổ trợ cho tín dụng ngân hàng, đa dạng hóa nguồn lực cho nền kinh tế.
Trên nền tảng 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential kết nối kinh nghiệm quốc tế với cam kết đầu tư dài hạn tại thị trường trong nước. Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, báo cáo tài chính Prudential Việt Nam ghi nhận tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu đạt 92.281 tỷ đồng, trong đó 81,5% tương đương 75.182 tỷ đồng được phân bổ vào trái phiếu Chính phủ & trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
Bên cạnh đó, trong hoạt động kinh doanh, Prudential luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong cả các sản phẩm dịch vụ, điển hình như Quỹ PRUlink Tương Lai Xanh, ra mắt năm 2024, mang đến lựa chọn đầu tư cho khách hàng khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo định hướng phát triển bền vững, tập trung đầu tư các doanh nghiệp phù hợp với 3 tiêu chí bao gồm: Sức khỏe - Khí hậu - Tiến bộ xã hội.
Một nền kinh tế vững vàng được xây dựng từ những gia đình có nền tảng tài chính vững vàng. Khi được chuẩn bị tốt hơn trước những biến động trong cuộc sống, người dân có thêm khả năng bảo vệ những thành quả đã gây dựng và vững tâm tiếp tục các kế hoạch cho tương lai.
Trong lĩnh vực bảo hiểm, Prudential hướng đến đóng góp vào mục tiêu thu hẹp khoảng trống bảo vệ (protection gap) của người dân. Theo định hướng của Chính phủ về phát triển thị trường tài chính, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu 20% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, đồng thời phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn và bền vững.
Ông Conor M O'Neill cho biết: “Đầu tư chất lượng cao không chỉ được đo bằng quy mô nguồn vốn, mà còn ở giá trị dài hạn mà nguồn vốn đó tạo ra cho nền kinh tế và xã hội. Với 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential tin rằng kinh nghiệm quốc tế cần được kết hợp với sự am hiểu thị trường trong nước để quản lý và đầu tư nguồn lực một cách có trách nhiệm, đồng thời góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và sự vững vàng tài chính của người dân.”
Hiện Prudential đang bảo vệ hơn 2,3 triệu người tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng giá trị mang lại cho khách hàng thông qua các giải pháp hướng tới tương lai bền vững. Từ bảo vệ tài chính của mỗi gia đình đến đóng góp nguồn lực cho nền kinh tế, Prudential hướng tới ba vai trò gắn kết: Bảo vệ thành quả tài chính của khách hàng, góp phần cung cấp nguồn vốn dài hạn cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng năng lực cho tương lai.
Sau 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential tiếp tục kết nối kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu thị trường trong nước, đồng hành cùng hành trình hướng tới một Việt Nam tăng trưởng chất lượng hơn và vững vàng hơn vào năm 2045.
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