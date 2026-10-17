Thứ Bảy, 17/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

T Thu An

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE:DCM), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty TNHH TGOP tại Bangkok, Thái Lan.
Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty TNHH TGOP tại Bangkok, Thái Lan.

Chuỗi làm việc với các đối tác trong tháng 10 cho thấy cách tiếp cận lấy hiệu quả kinh doanh và lợi ích song phương làm cơ sở phát triển hợp tác.

Trong kinh doanh phân bón, năng lực sản xuất cần được kết nối với nguồn hàng bổ trợ, mạng lưới đối tác và nhu cầu thực tế của từng thị trường. Với PVCFC, các hoạt động tại Thái Lan, Lào và chuyến làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang mở ra cơ hội hình thành những kết nối đó, hướng tới mở rộng đầu ra và nâng cao khả năng đáp ứng khách hàng.

Ngày 15/10, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc PVCFC, tham dự lễ khai trương Công ty TNHH TGOP của Tập đoàn Vân Thiên Hóa tại Thái Lan. Với nền tảng hợp tác DAP được thiết lập từ tháng 3/2023, sự hiện diện của TGOP tại Bangkok tạo thêm cơ hội để hai bên phát triển quan hệ thương mại tại Đông Nam Á. Hướng hợp tác được mở rộng từ cung ứng DAP sang tìm kiếm cơ hội kinh doanh urê, NPK của PVCFC tại Thái Lan và khu vực.

Ý nghĩa thương mại của kết nối này nằm ở khả năng bổ trợ giữa các bên. PVCFC có năng lực sản xuất urê, NPK và hệ thống kinh doanh phân bón; Vân Thiên Hóa là đối tác cung ứng DAP, đồng thời đang mở rộng hoạt động vật tư nông nghiệp tại Đông Nam Á. Ở chiều cung ứng, việc tăng cường liên kết nguồn hàng và logistics khu vực mở ra khả năng củng cố tính ổn định của nguồn nguyên liệu, tối ưu chi phí và hiệu quả vận hành. Ở chiều thị trường, kết nối với mạng lưới phân phối và khách hàng của các đối tác tạo thêm cơ hội để PVCFC thúc đẩy tiêu thụ urê, NPK, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á.

Tại Lào, việc PVCFC tham gia đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam do Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn dẫn đầu từ ngày 7 đến 9/10 mở thêm điều kiện tiếp cận cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp sở tại. Chương trình góp phần tăng cường kết nối trong mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại thị trường này. Đối với PVCFC, đây là bước tìm hiểu nhu cầu, điều kiện kinh doanh và đối tác trước khi xây dựng phương án phát triển thị trường.

Đại diện PVCFC chụp ảnh lưu niệm cùng ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Petrovietnam và đại diện PVOIL Lào.
Đại diện PVCFC chụp ảnh lưu niệm cùng ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Petrovietnam và đại diện PVOIL Lào.

Nếu kết nối tại Thái Lan và Lào mở thêm hướng hợp tác về nguồn hàng và thị trường, cuộc làm việc ngày 14/10 với ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, đưa bài toán thương mại đến gần hơn với nhu cầu của khách hàng sử dụng lớn. Với các vùng trồng tại Việt Nam, Lào và Campuchia, HAGL quan tâm đồng thời đến chất lượng phân bón và khả năng kiểm soát chi phí đầu vào.

Đại diện PVCFC làm việc cùng ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL cùng Ban lãnh đạo hai bên về hợp tác thương mại, cung ứng phân bón.
Đại diện PVCFC làm việc cùng ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL cùng Ban lãnh đạo hai bên về hợp tác thương mại, cung ứng phân bón.

Ở nhóm khách hàng B2B này, sức cạnh tranh được xem xét trên cả sản phẩm và chính sách thương mại. Phân bón đơn hay phân bón phức hợp đều cần đáp ứng yêu cầu chất lượng, có mức giá cạnh tranh và điều kiện cung ứng phù hợp với hoạt động sản xuất. Vì vậy, trao đổi giữa PVCFC và HAGL hướng tới tìm tiếng nói chung về nhu cầu, khả năng đáp ứng và lợi ích kinh tế của mỗi bên, làm cơ sở trước khi tiến tới ký kết hợp tác thương mại.

Đây cũng là điểm xuyên suốt trong hoạt động xúc tiến kinh doanh của PVCFC: chủ động tìm hiểu đối tác, xác định thế mạnh bổ trợ và trao đổi điều kiện hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi. Với nhà cung cấp, đó là khả năng phát triển đầu ra và duy trì hiệu quả kinh doanh; với khách hàng, đó là nguồn phân bón đáp ứng yêu cầu canh tác với chi phí hợp lý.

Đông Nam Á vì thế được tiếp cận thông qua những quan hệ kinh doanh cụ thể, gắn nguồn cung với thị trường và người sử dụng. Chuyển các kết nối thành giao dịch hiệu quả, duy trì chất lượng và xây dựng chính sách thương mại cạnh tranh sẽ là cơ sở để PVCFC phát triển quan hệ đối tác lâu dài, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Đọc bài theo từ khoá

PVCFC VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế mới đánh giá sản phẩm OCOP

TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế mới đánh giá sản phẩm OCOP

Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động đánh giá, phân hạng, chủ trì các cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; các thành viên Hội đồng thực hiện rà soát, cho ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực được phân công…

Phân bón giả ngày càng tinh vi, cần phối hợp làm sạch thị trường

Phân bón giả ngày càng tinh vi, cần phối hợp làm sạch thị trường

Phân bón giả, kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại cho người nông dân, mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp chân chính. Tăng cường kiểm soát từ sản xuất đến lưu thông, phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, hiệp hội và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để làm sạch thị trường...

Mỗi lần mua sắm xanh là một “lá phiếu” cho tương lai xanh

Mỗi lần mua sắm xanh là một “lá phiếu” cho tương lai xanh

Tiêu dùng bền vững không dừng lại ở lời kêu gọi mang tính đạo đức hay ý thức bảo vệ môi trường đơn thuần, mà đang trở thành động lực cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng kinh tế. Sự chuyển dịch chiến lược này đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ từ thể chế chính sách của Nhà nước, trách nhiệm thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp đến hành động cụ thể của từng người dân...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đón

VnEconomy Đón "đại bàng" có chọn lọc

Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.

AI Điểm tin

VnE TV
Khuyến nghị cảnh giác thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa/VnEconomy

VnEconomy Cảnh báo thủ đoạn tinh vi lừa đảo bảo hiểm

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy