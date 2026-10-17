PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Chuỗi làm việc với các đối tác trong tháng 10 cho thấy cách tiếp cận lấy hiệu quả kinh doanh và lợi ích song phương làm cơ sở phát triển hợp tác.
Trong kinh doanh phân bón, năng lực sản xuất cần được kết nối với nguồn hàng bổ trợ, mạng lưới đối tác và nhu cầu thực tế của từng thị trường. Với PVCFC, các hoạt động tại Thái Lan, Lào và chuyến làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang mở ra cơ hội hình thành những kết nối đó, hướng tới mở rộng đầu ra và nâng cao khả năng đáp ứng khách hàng.
Ngày 15/10, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc PVCFC, tham dự lễ khai trương Công ty TNHH TGOP của Tập đoàn Vân Thiên Hóa tại Thái Lan. Với nền tảng hợp tác DAP được thiết lập từ tháng 3/2023, sự hiện diện của TGOP tại Bangkok tạo thêm cơ hội để hai bên phát triển quan hệ thương mại tại Đông Nam Á. Hướng hợp tác được mở rộng từ cung ứng DAP sang tìm kiếm cơ hội kinh doanh urê, NPK của PVCFC tại Thái Lan và khu vực.
Ý nghĩa thương mại của kết nối này nằm ở khả năng bổ trợ giữa các bên. PVCFC có năng lực sản xuất urê, NPK và hệ thống kinh doanh phân bón; Vân Thiên Hóa là đối tác cung ứng DAP, đồng thời đang mở rộng hoạt động vật tư nông nghiệp tại Đông Nam Á. Ở chiều cung ứng, việc tăng cường liên kết nguồn hàng và logistics khu vực mở ra khả năng củng cố tính ổn định của nguồn nguyên liệu, tối ưu chi phí và hiệu quả vận hành. Ở chiều thị trường, kết nối với mạng lưới phân phối và khách hàng của các đối tác tạo thêm cơ hội để PVCFC thúc đẩy tiêu thụ urê, NPK, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á.
Tại Lào, việc PVCFC tham gia đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam do Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn dẫn đầu từ ngày 7 đến 9/10 mở thêm điều kiện tiếp cận cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp sở tại. Chương trình góp phần tăng cường kết nối trong mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại thị trường này. Đối với PVCFC, đây là bước tìm hiểu nhu cầu, điều kiện kinh doanh và đối tác trước khi xây dựng phương án phát triển thị trường.
Nếu kết nối tại Thái Lan và Lào mở thêm hướng hợp tác về nguồn hàng và thị trường, cuộc làm việc ngày 14/10 với ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, đưa bài toán thương mại đến gần hơn với nhu cầu của khách hàng sử dụng lớn. Với các vùng trồng tại Việt Nam, Lào và Campuchia, HAGL quan tâm đồng thời đến chất lượng phân bón và khả năng kiểm soát chi phí đầu vào.
Ở nhóm khách hàng B2B này, sức cạnh tranh được xem xét trên cả sản phẩm và chính sách thương mại. Phân bón đơn hay phân bón phức hợp đều cần đáp ứng yêu cầu chất lượng, có mức giá cạnh tranh và điều kiện cung ứng phù hợp với hoạt động sản xuất. Vì vậy, trao đổi giữa PVCFC và HAGL hướng tới tìm tiếng nói chung về nhu cầu, khả năng đáp ứng và lợi ích kinh tế của mỗi bên, làm cơ sở trước khi tiến tới ký kết hợp tác thương mại.
Đây cũng là điểm xuyên suốt trong hoạt động xúc tiến kinh doanh của PVCFC: chủ động tìm hiểu đối tác, xác định thế mạnh bổ trợ và trao đổi điều kiện hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi. Với nhà cung cấp, đó là khả năng phát triển đầu ra và duy trì hiệu quả kinh doanh; với khách hàng, đó là nguồn phân bón đáp ứng yêu cầu canh tác với chi phí hợp lý.
Đông Nam Á vì thế được tiếp cận thông qua những quan hệ kinh doanh cụ thể, gắn nguồn cung với thị trường và người sử dụng. Chuyển các kết nối thành giao dịch hiệu quả, duy trì chất lượng và xây dựng chính sách thương mại cạnh tranh sẽ là cơ sở để PVCFC phát triển quan hệ đối tác lâu dài, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực.
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