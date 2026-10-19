PVcomBank giới thiệu không gian “Phố Hoa” tại 22 Ngô Quyền

Tinh thần thảnh thơi ấy được gửi gắm trong cách bài trí “Phố Hoa”, để mỗi du khách ghé thăm có thể thong thả ngắm nhìn và tìm cho mình một góc nhỏ yêu thích. Trên nền vàng ấm áp, những ô cửa chớp xanh, cụm hoa nhiều sắc màu và dải trang trí mềm mại tạo nên một khung cảnh mang nét hoài niệm. Sắc vàng – xanh đặc trưng của PVcomBank được đưa vào tổng thể thiết kế, vừa giữ dấu ấn thương hiệu, vừa gợi không khí tươi vui của dịp 20/10.
Điểm thú vị của “Phố Hoa” nằm ở những chi tiết có thể trở thành bối cảnh cho nhiều khung hình khác nhau. Một bên là khung cửa sổ kiểu cổ của Hà Nội, một bên là chiếc xe máy mang phong cách vintage được điểm xuyết bằng hoa. Ở giữa, chiếc ghế trắng tạo một góc ngồi để khách ghé thăm dừng chân và lưu lại những bức ảnh cùng bạn bè, người thân.
Tùy góc nhìn, người chụp có thể chọn một bức ảnh toàn cảnh với sắc hoa bao quanh, một khung hình bên cửa sổ xanh hay khoảnh khắc ngồi trên ghế cùng người đồng hành. Những chi tiết quen thuộc được đặt cạnh nhau tạo cảm giác như đang dừng bước ở một góc phố, nơi cuộc hẹn có thể thong thả hơn đôi chút.
Người dân, du khách, khách hàng và cán bộ nhân viên PVcomBank đều có thể ghé thăm không gian này. Với những ai đang tìm một địa điểm chụp ảnh cùng mẹ, chị em hoặc nhóm bạn trong dịp 20/10, “Phố Hoa” gợi thêm một lựa chọn trên phố Ngô Quyền.
Giữa nhịp sống bận rộn với nhiều vai trò và trách nhiệm, người phụ nữ thường dành phần lớn thời gian để chăm lo cho công việc, gia đình và những người thân yêu. Trong hành trình ấy, đôi khi họ quên dành thời gian cho chính mình.
Và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để tri ân những đóng góp và hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ, đồng thời nhắc nhở họ hãy yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Bởi đôi khi, niềm vui đơn giản chỉ là được chụp một bức ảnh đẹp, được tặng một bó hoa hay có một cuộc hẹn với bạn bè. Đó cũng là những khoảnh khắc để người phụ nữ "tạm gác âu lo" và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống.
Và đây cũng chính là thông điệp mà PVcomBank muốn mang đến thông qua trải nghiệm chụp ảnh tại “Phố Hoa” lần này. Đại diện PVcomBank chia sẻ: “Thông qua ‘Phố Hoa’, chúng tôi mong muốn gửi tới phái đẹp không chỉ những lời chúc tốt đẹp nhân ngày 20/10 mà còn là lời nhắn nhủ về giá trị của việc yêu thương bản thân. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi người phụ nữ biết trân trọng cảm xúc và dành thời gian chăm sóc chính mình, họ sẽ có thêm tình yêu và năng lượng tích cực để lan tỏa yêu thương tới những người xung quanh”.
Qua sự kiện, PVcomBank mong muốn tăng cường kết nối với khách hàng và cộng đồng bằng những trải nghiệm gần gũi. Sự quan tâm dành cho khách hàng không chỉ được thể hiện qua các giải pháp tài chính, sản phẩm và dịch vụ mà còn được gửi gắm qua những trải nghiệm đời thường. Bởi bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tài chính, sự thấu hiểu và sẻ chia cũng là những giá trị góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa thương hiệu và khách hàng.
Không gian “Phố Hoa” sẽ mở cửa đón người dân, du khách từ nay đến hết ngày 21/10/2026 tại sảnh trụ sở PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội. Riêng hoạt động Photobooth sẽ diễn ra từ 8h đến 11h ngày 20/10. Khách tham quan có thể ghé không gian trong thời gian triển khai để chụp ảnh, trải nghiệm các góc check-in và mang về những tấm ảnh kỷ niệm đặc biệt chỉ có riêng tại sự kiện lần này.
Được biểu dương là một trong hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, SABECO tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua hàng loạt sáng kiến hỗ trợ người dân trên khắp cả nước, từ chăm lo Tết, ứng phó thiên tai đến nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy sự gắn kết xã hội.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.
Ngày 16/10/2026, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, có hai sản phẩm chủ lực được vinh danh gồm Đạm Cà Mau và NPK Cà Mau.
Bên cạnh những kế hoạch phát triển quy mô lớn, Vingroup công bố loạt hỗ trợ dành cho nhà cung cấp nội địa, từ ưu đãi thuê đất, cam kết đầu ra đến kết nối chuyển giao công nghệ. Sự đồng hành này đang mở ra cơ hội hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Việt có năng lực làm chủ công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và góp phần nâng cao tính tự chủ của nền công nghiệp quốc gia.
Ngày 16/10, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh tiếp, với hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đạt danh hiệu danh giá này.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...