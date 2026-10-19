Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, PVcomBank giới thiệu không gian “Phố Hoa” tại 22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội. Với thông điệp “Mời Nàng thảnh thơi, mời Nàng tỏa sắc”, nơi đây gợi mở một cuộc hẹn để phái đẹp dạo bước, chụp ảnh và tận hưởng những khoảnh khắc dành riêng cho mình.

Tinh thần thảnh thơi ấy được gửi gắm trong cách bài trí “Phố Hoa”, để mỗi du khách ghé thăm có thể thong thả ngắm nhìn và tìm cho mình một góc nhỏ yêu thích. Trên nền vàng ấm áp, những ô cửa chớp xanh, cụm hoa nhiều sắc màu và dải trang trí mềm mại tạo nên một khung cảnh mang nét hoài niệm. Sắc vàng – xanh đặc trưng của PVcomBank được đưa vào tổng thể thiết kế, vừa giữ dấu ấn thương hiệu, vừa gợi không khí tươi vui của dịp 20/10.

“PHỐ HOA” – ĐIỂM HẸN CHECK-IN GIỮA LÒNG HÀ NỘI

Điểm thú vị của “Phố Hoa” nằm ở những chi tiết có thể trở thành bối cảnh cho nhiều khung hình khác nhau. Một bên là khung cửa sổ kiểu cổ của Hà Nội, một bên là chiếc xe máy mang phong cách vintage được điểm xuyết bằng hoa. Ở giữa, chiếc ghế trắng tạo một góc ngồi để khách ghé thăm dừng chân và lưu lại những bức ảnh cùng bạn bè, người thân.

Không gian “Phố Hoa” tại sảnh trụ sở PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, Hà Nội.

Tùy góc nhìn, người chụp có thể chọn một bức ảnh toàn cảnh với sắc hoa bao quanh, một khung hình bên cửa sổ xanh hay khoảnh khắc ngồi trên ghế cùng người đồng hành. Những chi tiết quen thuộc được đặt cạnh nhau tạo cảm giác như đang dừng bước ở một góc phố, nơi cuộc hẹn có thể thong thả hơn đôi chút.

Người dân, du khách, khách hàng và cán bộ nhân viên PVcomBank đều có thể ghé thăm không gian này. Với những ai đang tìm một địa điểm chụp ảnh cùng mẹ, chị em hoặc nhóm bạn trong dịp 20/10, “Phố Hoa” gợi thêm một lựa chọn trên phố Ngô Quyền.

“MỜI NÀNG THẢNH THƠI, MỜI NÀNG TỎA SẮC” – YÊU THƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ VIỆC YÊU BẢN THÂN

Giữa nhịp sống bận rộn với nhiều vai trò và trách nhiệm, người phụ nữ thường dành phần lớn thời gian để chăm lo cho công việc, gia đình và những người thân yêu. Trong hành trình ấy, đôi khi họ quên dành thời gian cho chính mình.

Và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để tri ân những đóng góp và hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ, đồng thời nhắc nhở họ hãy yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Bởi đôi khi, niềm vui đơn giản chỉ là được chụp một bức ảnh đẹp, được tặng một bó hoa hay có một cuộc hẹn với bạn bè. Đó cũng là những khoảnh khắc để người phụ nữ "tạm gác âu lo" và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Người dân check-in tại không gian “Phố Hoa”.

Và đây cũng chính là thông điệp mà PVcomBank muốn mang đến thông qua trải nghiệm chụp ảnh tại “Phố Hoa” lần này. Đại diện PVcomBank chia sẻ: “Thông qua ‘Phố Hoa’, chúng tôi mong muốn gửi tới phái đẹp không chỉ những lời chúc tốt đẹp nhân ngày 20/10 mà còn là lời nhắn nhủ về giá trị của việc yêu thương bản thân. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi người phụ nữ biết trân trọng cảm xúc và dành thời gian chăm sóc chính mình, họ sẽ có thêm tình yêu và năng lượng tích cực để lan tỏa yêu thương tới những người xung quanh”.

Qua sự kiện, PVcomBank mong muốn tăng cường kết nối với khách hàng và cộng đồng bằng những trải nghiệm gần gũi. Sự quan tâm dành cho khách hàng không chỉ được thể hiện qua các giải pháp tài chính, sản phẩm và dịch vụ mà còn được gửi gắm qua những trải nghiệm đời thường. Bởi bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tài chính, sự thấu hiểu và sẻ chia cũng là những giá trị góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa thương hiệu và khách hàng.

Không gian “Phố Hoa” sẽ mở cửa đón người dân, du khách từ nay đến hết ngày 21/10/2026 tại sảnh trụ sở PVcomBank, số 22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội. Riêng hoạt động Photobooth sẽ diễn ra từ 8h đến 11h ngày 20/10. Khách tham quan có thể ghé không gian trong thời gian triển khai để chụp ảnh, trải nghiệm các góc check-in và mang về những tấm ảnh kỷ niệm đặc biệt chỉ có riêng tại sự kiện lần này.