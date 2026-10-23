PVcomBank ưu đãi lãi suất cho vay đến 2,5%/năm, hỗ trợ cá nhân và hộ kinh doanh

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ khách hàng là cá nhân kinh doanh/hộ kinh doanh/khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME) tiết giảm chi phí, PVcomBank triển khai gói tín dụng ưu đãi với mức điều chỉnh lãi suất thấp hơn đến 2,5%/năm so với lãi suất vay sản xuất kinh doanh thông thường.

Chương trình áp dụng từ ngày 20/10/2026 đến hết 31/1/2027, giúp khách hàng vay sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên hoặc theo các sản phẩm/ngành nghề đặc thù có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với lãi suất chỉ từ 6,29%/năm.

Ngân hàng Nhà nước mới đây vừa ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hệ thống. Đối với lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

PVcomBank hỗ trợ lãi suất đến 2,5%/năm so với lãi suất vay sản xuất kinh doanh thông thường.

Thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng kinh doanh, PVcomBank triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho các khách hàng là cá nhân kinh doanh/hộ kinh doanh từ ngày 20/10/2026 đến hết 31/01/2027. Theo đó, Ngân hàng đã chủ động điều chỉnh lãi suất thấp hơn đến 2,5%/năm so với lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường. Trên cơ sở này, khách hàng là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME) trong các lĩnh vực ưu tiên hoặc theo các sản phẩm/ngành nghề đặc thù (nông nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống, du lịch và dịch vụ lưu trú, trồng cây ăn quả/rau xanh, tạm trữ lúa gạo, tái canh cà phê…) sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn linh hoạt với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,29%/năm.

Việc Ngân hàng cắt giảm chi phí lãi vay không chỉ giảm áp lực về dòng tiền, mà còn giúp khách hàng chủ động hơn trong một số hoạt động như mua bán nguyên liệu, trả lương, duy trì hoạt động kinh doanh theo chu kỳ sản xuất, mùa vụ… Không những vậy, để người vay có thể sử dụng vốn linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh thực tế, PVcomBank cũng áp dụng thời gian vay linh hoạt, đa dạng về kỳ hạn; đồng thời hỗ trợ tối đa các thủ tục hồ sơ, giấy tờ cho khách hàng.

PVcomBank áp dụng thời gian vay linh hoạt, đa dạng về kỳ hạn; hỗ trợ tối đa các thủ tục hồ sơ, giấy tờ cho khách hàng.

Giai đoạn cuối năm là thời điểm khách hàng thường xuyên “khát vốn” khi nhu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh tăng cao. Khả năng tiếp cận nguồn tiền phù hợp sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn, mà còn hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, nắm bắt cơ hội thị trường. Việc lựa chọn giải pháp tín dụng linh hoạt theo từng ngành nghề/sản phẩm đặc thù cũng như khả năng tài chính thực tế giúp khách hàng của PVcomBank dễ dàng tối ưu nguồn lực, từng bước mở rộng mô hình kinh doanh một cách bền vững.

“Gói tín dụng ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng kinh doanh tiếp tục thể hiện định hướng của PVcomBank trong mục tiêu phát triển giải pháp tài chính gắn với nhu cầu thực tế của từng phân khúc khách hàng. Việc Ngân hàng chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”, đại diện PVcomBank chia sẻ.

Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ cũng như các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để triển khai các sản phẩm tín dụng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn linh hoạt với chi phí hợp lý.