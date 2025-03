Quảng Nam công khai kết luận thanh tra 3 dự án bất động sản

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư đối với dự án: Khu dân cư số 1 phường Điện An, thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Sản xuất – thương mại – dịch vụ Thiện Vỹ làm chủ đầu tư; Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi (giai đoạn 1), phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn do Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư; Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư.

CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Trong đó, đối với dự án Khu dân cư số 1, phường Điện An: khối lượng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã được Công ty Thiện Vỹ tổ chức thi công đến nay vẫn chưa lập hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng, Sở Công thương và cơ quan liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu.

Ngoài ra, Công ty thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức ký kết hợp đồng góp vốn đối với 50 khách hàng với tổng diện tích 5.078,3m2 (64 lô đất) với tổng số tiền 24.938.560.000 đồng, và ký Hợp đồng môi giới và tiếp thị độc quyền với Công ty TNHH Địa ốc Minh Trần thực hiện dịch vụ môi giới và tiếp thị độc quyền sản phẩm với diện tích 4.805.5m2, gồm 40 lô đất (với số ký hiệu lô đất, diện tích đất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và đơn giá đất sẽ chuyển nhượng) là không đúng quy định.

Công ty cũng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế.

Đối với dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1): Công ty đã thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức Hợp đồng vay vốn có thời hạn không lãi suất kết hợp với Thoả thuận đăng ký vị trí (với số ký hiệu lô đất, diện tích đất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt) và đơn giá đất sẽ chuyển nhượng là không đúng quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đối với dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa: chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 680/UBND-KTN ngày 22/11/2018 và các văn bản gia hạn tiến độ.

Mặt khác, Công ty Điện Bàn thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức có thời hạn không lãi suất với Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Phú Gia Thịnh với nội dung thoả thuận có số ký hiệu lô đất, diện tích đất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và đơn giá đất sẽ chuyển nhượng cũng là không đúng quy định.

KIẾN NGHỊ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỪNG DỰ ÁN

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo xử lý đối với từng dự án. Cụ thể, về dự án Khu dân cư số 1, phường Điện An: xem xét cho Công ty Thiện Vỹ được gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2026, để chủ đầu tư hoàn thành dự án. Yêu cầu Sở Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện dự án trong thời gian nêu trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các thủ tục thu hồi dự án; giao UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các khách hàng góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án. Các tranh chấp phát sinh giữa chủ đầu tư và các bên liên quan trong việc huy động vốn được giải quyết theo hợp đồng đã ký kết theo các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp có dấu hiệu về hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hung - Lai Nghi (giai đoạn 1): đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng xác định giá đất cụ thể tỉnh, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để xác định lại chi phí đầu tư dự án (loại trừ các chi phí hạ tầng - kỹ thuật không đầu tư, chi phí tư vấn không thực hiện, giảm trừ thuế VAT và các chi phí khác có liên quan) để khấu trừ giá đất của dự án đảm bảo theo quy định, đồng thời, có cơ sở để điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 đúng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tương tự, dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa: UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng xác định giá đất cụ thể tỉnh, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để xác định lại chi phí đầu tư dự án (loại trừ các chi phí hạ tầng - kỹ thuật không đầu tư, chi phí tư vấn không thực hiện, giảm trừ thuế VAT và các chi phí khác có liên quan) để khấu trừ giá đất của dự án đảm bảo theo quy định.

Mặt khác, kiến nghị sớm ban hành bảng giá đất hàng năm năm 2025 để làm cơ sở xác định giá đất tái định cư của dự án để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng còn lại tại dự án.