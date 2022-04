Quảng Nam: Kinh tế quý 1 tăng trưởng 11,24%

Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Quảng Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 1/2022 của tỉnh ước tăng 11,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức trưởng khá cao so với cả nước, là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHỤC HỒI ẤN TƯỢNG

Tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý 1 của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, thích ứng với tình hình mới. Các doanh nghiệp khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng 13,09% so với cùng kỳ, riêng ngành công nghiệp tăng 15,62%. Đặc biệt Khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải đã trở lại sản xuất kinh doanh với kết quả khả quan trong thời gian thực hiện chính sách giảm thuế trước bạ cho xe ô tô lắp ráp trong nước, là động lực chủ yếu cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô của tỉnh phát triển.

Tính riêng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong tháng 3/2022 tăng 22,5% so tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn: công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 20,1%), cung cấp nước, xử lý rác thải (tăng 9,3%), ngành công nghiệp khai khoáng (tăng 5%).

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, kéo theo chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho giảm 23,4%.

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH DẦN PHỤC HỒI

Hoạt động thương mại và dịch vụ sôi động trở lại, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh do chính sách mở cửa du lịch và các hãng hàng không nối lại nhiều đường bay quốc tế, nhờ đó tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ tăng 3,3% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2022 đạt 15,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa khoảng 12 nghìn đồng, chiếm 78,2% và tăng 8,6% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên 02 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách lưu trú 3 tháng năm 2022 đạt 207 nghìn lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 04 nghìn lượt khách, tăng 23,5%; khách trong nước đạt 203 nghìn lượt khách, tăng 21,3%; tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt 4,3 nghìn lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn hoạt động khá ổn định, an toàn, thông suốt. Tổng nguồn vốn huy động quý 1 đạt 69.660 tỷ đồng, tăng 8,08% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay đạt 86.500 tỷ đồng, tăng 10,69% so với cùng kỳ.

Nhờ các ngành sản xuất phục hồi và phát triển, thu ngân sách nhà nước trong quý 1 trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam đạt 8.744 tỷ đồng, bằng 38% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 6.265 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ. Các nguồn thu tăng khá chủ yếu ở khu vực công nghiệp như: Tập đoàn Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp thủy điện với tổng doanh thu đạt 4.707 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ. thu xuất nhập khẩu đạt 2.471 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 110% so với cùng kỳ.