Quảng Nam: Quyết liệt giải quyết các vướng mắc liên quan đến Bách Đạt An

Theo đó, Tổ công tác gồm 11 thành viên, do ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó.

Tổ có trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ trưởng Tổ Công tác chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án; phân công, đôn đốc thành viên lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình tập trung phối hợp, giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền và thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất Tổ trưởng Tổ Công tác chỉ đạo giải quyết các nội dung, nhiệm vụ theo đúng quy định; định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để thảo luận, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Theo tìm hiểu của VnEconomy, Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư hàng chục dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có một số dự án tại thị xã Điện Bàn. Có hàng trăm người dân mua đất phản ánh việc họ góp vốn mua đất nền đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, có 3 dự án bị người dân khởi kiện đông người là: Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Comlex Riverside do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã qua nhiều lần chính quyền tỉnh Quảng Nam vào cuộc nhằm vừa tạo điều kiện cho chủ đầu tư Bách Đạt An giải quyết dứt điểm tranh chấp vừa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân đã đầu tư mua đất nền tại các dự án.

Thế nhưng việc thực hiện phương án giải quyết vướng mắc chưa xong, dẫn đến người mua đất các dự án này rất bức xúc, liên tục khiếu kiện trong thời gian dài.

Mới đây, vào ngày 17/7/2024, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án đất nền nói trên do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Tại đây, Công ty Bách Đạt An đã xin lỗi chính quyền và người dân; cam kết sớm hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước để được tiếp tục triển khai dự án…

Kết luận tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung quyết liệt để hỗ trợ thị xã Điện Bàn, nhà đầu tư (Bách Đạt An) thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để sớm hoàn thành các dự án, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân đã đầu tư góp tiền vào dự án. Đồng thời, thống nhất với ý kiến của người dân về việc nên có nhóm đại diện của người dân để cung cấp thông tin cho chính quyền về tiến độ và kết quả giải quyết các vấn đề đang tồn tại, vướng mắc; tránh trường hợp không có đầu mối thông tin, người dân thường xuyên đi đến các cuộc tiếp dân của lãnh đạo tỉnh, gây ra nhiều phiền phức…

Việc UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết rốt ráo vướng mắc, bảo vệ quyền lợi của người dân đã đầu tư tiền vốn vào các dự án bất động sản nói trên.