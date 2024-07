“Cuộc đua” trước thời điểm ba Bộ luật bất động sản mới có hiệu lực

CHUYỂN ĐỘNG TRƯỚC GIỜ G

Trong vài tháng trở lại đây, khi có thông tin Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8, các hoạt động tìm kiếm và giao dịch bất động sản đã trở nên sôi động hẳn lên.

Báo cáo thị trường bất động sản trong quý 2/2024 của DKRA chỉ ra rằng, lượng tiêu thụ bất động sản ở TP.HCM và vùng phụ cận tăng mạnh so với quý trước. Đơn cử, căn hộ sơ cấp có tỷ lệ hấp thụ tăng khoảng 88% so với quý trước và tăng 82% so với cùng kỳ năm 2023. Còn nhà phố có lượng tiêu thụ tăng hơn 4,5 lần so với quý trước.

Còn theo quan sát thực tế, hầu hết các dự án được mở bán gần đây đều thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và có lượng giao dịch sản phẩm cao. Đơn cử như một dự án căn hộ nằm ở khu Tây TP.HCM có tỷ lệ hấp thụ sản phẩm trên 70% trong ngày mở bán, một dự án nhà phố tại trung tâm thành phố mới Bình Dương cũng có đến 80% sản phẩm được giao dịch thành công trong sự kiện mở bán gần đây.

Một dãy nhà phố Richland Residence đã hoàn thiện.

Ông Tô Duy Chinh - Giám đốc Khối kinh doanh của Kim Oanh Group, xác nhận chỉ trong khoảng 10 ngày vừa qua, lượng khách hàng quan tâm dự án Richland Residence tại thành phố Bến Cát (Bình Dương) đã tăng mạnh so với trước đó. “Dự án này đang có lượng giao dịch ổn định suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, gần đây, lượng khách quan tâm dự án tăng vọt, nhiều chi nhánh kinh doanh của Kim Oanh Group đã chốt giao dịch vượt chỉ tiêu đề ra”, ông Chinh khẳng định.

Lý giải điều này, nhiều chuyên gia cho rằng các Bộ luật mới sẽ giúp thị trường bất động sản minh bạch hơn. Tuy nhiên, hoạt động của các chủ đầu tư sẽ bị siết chặt, chỉ những chủ đầu tư có năng lực tài chính mạnh mới có cơ hội phát triển trong giai đoạn mới khiến nguồn cung trở nên hạn chế, mặt bằng giá bất động sản sẽ tăng cao. Điều này khiến nhiều người đang có nhu cầu ở thực và cả nhà đầu tư tranh thủ “xuống tiền” để tối ưu chi phí và lợi nhuận.

VÙNG VEN “ĐÓN SÓNG” ĐẦU TƯ

Trên thực tế, hiện mặt bằng giá bất động sản đã có xu hướng tăng. Báo cáo thị trường quý 2 của hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Avison Young cho biết, hiện một số căn hộ mới ở thành phố Thủ Đức có mức giá bình quân 130-170 triệu đồng/m2, tăng 10% so với 3 tháng đầu năm. Báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm của CBRE cũng cho biết, các dự án nhà phố/biệt thự mở bán mới trong quý 2 có giá bán cao gấp 2,5-3,5 lần so với mức bình quân thị trường.

Những dự án ở khu vực vùng ven cũng có dấu hiệu tăng giá. Nhưng nhìn chung, mặt bằng giá trên thị trường này còn mềm hơn rất nhiều so với TP.HCM. Ví dụ, hiện những dự án nhà phố tại Bình Dương dao động khoảng 3-10 tỷ đồng/căn trong khi một số dự án cùng phân khúc tại TP.HCM có giá khoảng 40-100 triệu đồng/căn. Đó là lý do nhiều nhà đầu tư có vốn nhỏ tràn về vùng ven “săn” cơ hội đầu tư.

Riêng phân khúc đất nền được dự báo sẽ cạn nguồn cung trong giai đoạn sắp tới bởi Luật Kinh doanh bất động sản quy định các đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2 và 3 sẽ không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong khi đó, phân khúc nhà phố cũng ngày càng khan hiếm bởi quỹ đất tại các đô thị không còn và nhiều chủ đầu tư chuyển hướng sang phát triển dự án căn hộ. Đi đôi với sự khan hiếm thì khả năng tăng giá là đương nhiên nên các dự án tại vùng ven đang được người mua đặc biệt quan tâm.

Công viên trung tâm Richland Residence cùng nhiều tiện ích như khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng… sẵn sàng phục vụ cư dân.

Ông Lê Bảo Long - Giám đốc Chiến lược của Batdongsan.com.vn cho rằng, khả năng giá bất động sản sẽ tăng rất cao sau khi Luật có hiệu lực, trong đó đất nền là loại hình tăng giá mạnh nhất vì chịu ảnh hưởng từ quy định cấm chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều chuyên gia cũng đồng tình rằng những khu vực đang phát triển mạnh hạ tầng giao thông như cao tốc, sân bay hay có nhiều khu công nghiệp sẽ là những nơi tăng giá mạnh nhất.

Đơn cử như Bến Cát (Bình Dương), địa phương vừa lên thành phố hồi đầu tháng 5. Thành phố trẻ này đang được đầu tư một loạt dự án giao thông quan trọng như Vành đai 4, ĐT 741 - Nguyễn Văn Thành, Quốc lộ 13, Trần Đại Nghĩa, Lê Lợi nối dài, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Chơn Thành… Bên cạnh đó, thành phố Bến Cát đang có đến 8 khu công nghiệp lớn như VSIP 2 mở rộng, Mỹ Phước 1-3, Rạch Bắp… Chính điều này đang biến Bến Cát thành thỏi nam châm thu hút người mua bất động sản.

Trong đó, Richland Residence là một trong những dự án được nhà đầu tư đánh giá cao và cân nhắc “xuống tiền” do dự án này nằm ngay lõi của vùng đô thị thông minh Bình Dương, được bao trọn bởi những trục giao thông trọng điểm kể trên và liền kề nhiều khu công nghiệp. Đặc biệt, hiện toàn bộ hạ tầng và nhiều dãy nhà phố của Richland Residence đã hoàn thiện giúp người mua sớm dọn vào ở hoặc kinh doanh. Đây còn là dự án duy nhất tại thành phố Bến Cát được chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên nhiều người “chớp” cơ hội sở hữu trước thời điểm Luật mới có hiệu lực.

