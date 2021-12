Quảng Trị: 94% học sinh không đồng ý tiêm lô vaccine gia hạn

Ngày 8/12, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có kết quả khảo sát về nhu cầu sử dụng lô vaccine Comirnaty/Pfizer-Biotech được gia hạn.

Theo đó, tổng số học sinh từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 61.755 học sinh. Tổng số học sinh đã tiêm mũi 1 là 27.913 học sinh, chưa tiêm mũi 1 là 33.842 học sinh. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 33.842 em chưa được tiêm mũi 1 thì có đến 31.565 học sinh chiếm gần 94% không đồng ý tiêm, còn lại 2.277 học sinh chiếm 6% đồng ý tiêm.

Từ kết quả này, UBND tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo về cuộc thăm dò, kèm theo một số ý kiến pháp lý còn thắc mắc liên quan đến lô vaccine nêu trên để gửi ra Bộ Y tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh được phân bổ hơn 35.000 liều của lô vaccine gia hạn (số lô 124001) nhưng hiện chưa sử dụng. Tiêm vaccine sớm là cần thiết song an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Được biết, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc từ trước đó để tiến hành khảo sát số lượng học sinh có nhu cầu tiêm chủng đối với lô vaccine có hạn sử dụng đến ngày 31/11/2021 và được gia hạn đến ngày 28/2/2022.

Liên quan đến vaccine trên, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định số 1595/QĐ-VSDTƯ ngày 25/11 về việc phân bổ vaccine Covid-19 đợt 94. Theo đó, cấp 2.960.100 liều vaccine Pfizer gồm 2 lô 124001 và 123002 mua từ nguồn Ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Thông tin ghi tại giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm, 2 lô vaccine này có hạn sử dụng tới ngày 30/11/2021.

Căn cứ vào văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22/10/2021 của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vaccine Comimaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các vaccine có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn, tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn, thời gian áp dụng từ ngày 22/10/2021 và văn bản số PFZ/1824-2111/REG ngày 29/11/2021 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 2 lô vaccine 124001 và 123002 là ngày 28/2/2022.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm chủng áp dụng hạn dùng của 2 lô vaccine Pfizer nói trên có hạn mới là 28/2/2022.