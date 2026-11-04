Quảng Trị huy động hơn 130 tỷ đồng phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị dự kiến bố trí 54,6 tỷ đồng từ chương trình khuyến công và huy động thêm khoảng 80 tỷ đồng từ ngân sách cấp xã để hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn đổi mới công nghệ, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững...

Nguồn vốn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Nguồn lực này hướng tới hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn mở rộng quy mô, đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ. Đáng chú ý, chương trình xác định hỗ trợ áp dụng sản xuất, tiêu dùng bền vững là một trong những nhóm nhiệm vụ được ưu tiên, bên cạnh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn và xúc tiến đầu tư cụm công nghiệp.

Các hoạt động xử lý môi trường tại cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, đào tạo nhân lực, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá sản phẩm cũng được bố trí kinh phí. Đây là những nội dung gắn với định hướng của Bộ Công Thương về sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động môi trường trong quá trình sản xuất và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Thực tế triển khai trong 9 tháng năm 2026 cho thấy, chương trình khuyến công tại Quảng Trị đã huy động cả nguồn lực quốc gia và địa phương. Với nguồn khuyến công quốc gia, Sở Công Thương hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung 4 đề án và được Bộ Công Thương bổ sung vào kế hoạch kinh phí năm 2026 với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ và đá granite. Việc đổi mới thiết bị được kỳ vọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở từng bước cải thiện hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng và kiểm soát tác động môi trường.

Thông qua chương trình khuyến công, Quảng Trị hướng nguồn lực tới cả năng lực sản xuất và yêu cầu chuyển đổi theo hướng bền vững. Đối với các doanh nghiệp, nhất là cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, hỗ trợ vốn đầu tư máy móc và chuyển giao công nghệ có thể góp phần tháo gỡ rào cản về chi phí, tạo điều kiện áp dụng quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Qua đó, mục tiêu sản xuất sạch hơn có thêm cơ sở để gắn với tiêu dùng bền vững trên địa bàn.