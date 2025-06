Quy định mới về phân cấp thẩm quyền với cảng, bến thủy nội địa

Điểm đáng chú ý tại quy định mới có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025 này là việc phân cấp, phân quyền thực hiện thủ tục hành chính trong việc gia hạn hoạt động cảng, bến thuỷ nội địa và công bố đóng cảng, bến thuỷ nội địa.

Cụ thể, các chủ cảng, bến có nhu cầu gia hạn hoạt động hoặc công bố đóng cảng, bến thủy nội địa cần nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ gia hạn đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương.

Ngoài ra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng có thẩm quyền với cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các trường hợp khác do Bộ Xây dựng quyết định;

Sở Xây dựng có thẩm quyền gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các trường hợp khác do Bộ Xây dựng quyết định;

UBND cấp xã gia hạn bến thủy nội địa và bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố gia hạn hoạt động hoặc công bố đóng cảng, bến thủy nội địa có văn bản gia hạn hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

Bên cạnh hoạt động gia hạn hoặc công bố đóng cảng, bến thuỷ nội địa, quy định mới cũng phân cấp thẩm quyền trong việc chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông.

Theo đó, trước khi thi công các công trình (như công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kè, đập thủy lợi, cầu, bến phà; phong điện, nhiệt điện, thủy điện; công trình vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng; công trình khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường thủy nội địa), hay tổ chức hoạt động thi công công trình, cũng như các hoạt động khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường thủy nội địa, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân cần gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để đề nghị chấp thuận.

Cụ thể, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có thẩm quyền chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia;

Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, vùng nước chưa được tổ chức quản lý, nhưng có hoạt động vận tải tiếp giáp với hành lang bảo vệ luồng quốc gia, trừ trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và cảng vụ;

Sở Xây dựng sẽ chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng trình UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp cho UBND vấp xã chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông;

Cảng vụ chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông gửi cho chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân.