Quy hoạch thuận dòng tạo nền tảng phát triển bền vững tại Izumi Canaria

Với triết lý quy hoạch "thuận dòng", Izumi Canaria tổ chức không gian sống dựa trên sự tôn trọng điều kiện tự nhiên bản địa. Hệ thống kênh đào, cao độ nền và mảng xanh được tính toán đồng bộ, hướng đến một môi trường an cư bền vững qua nhiều thế hệ.

Giữa những biến chuyển của tự nhiên, triết gia Heraclitus từng có một nhận định nổi tiếng: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, bởi vạn vật luôn vận động và chuyển hóa theo thời gian. Một đô thị bền vững vì thế không chỉ nằm ở những công trình, mà còn ở cách con người thấu hiểu và sống hài hòa với dòng chảy của tự nhiên.

Izumi Canaria được quy hoạch “thuận dòng”, cuộc sống con người hài hòa với dòng chảy tự nhiên của sông nước.

QUY HOẠCH “THUẬN DÒNG” LÀM NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bối cảnh biến đổi khí hậu và thách thức ngập lụt tại các đô thị lớn đặt ra yêu cầu khắt khe về khả năng thích ứng hạ tầng. Tại Izumi Canaria, bài toán này được giải quyết từ khâu quy hoạch qua triết lý “thuận dòng”, ưu tiên tôn trọng lưu vực tự nhiên, thiết lập cao độ nền có tính toán và tối ưu không gian thoát nước. Cách tiếp cận này khởi nguồn từ tư duy kiến tạo đô thị phát triển bền vững trong 100 năm của hai đối tác Nhật Bản đang đồng hành cùng Nam Long phát triển dự án, đó là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể đô thị, toàn bộ hạ tầng Izumi Canaria được thiết kế dựa trên 30 năm dữ liệu thủy văn sông Đồng Nai và kịch bản biến đổi khí hậu đến năm 2100. Trong tổng thể giải pháp hạ tầng, hệ thống kênh cảnh quan nội khu kết nối trực tiếp với rạch Lái Nguyệt và sông Đồng Nai giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, tiếp nhận và điều tiết nước mưa. Đồng thời, hệ thống này góp phần duy trì sự lưu thông của dòng nước và tạo nên cảnh quan mặt nước đặc trưng cho toàn phân khu.

Giá trị bền vững được thể hiện trong những chi tiết nhỏ nhất, từ quy hoạch giao thông đến lựa chọn vật liệu thích ứng với điều kiện thời tiết.

Sự tinh tế trong quy hoạch còn đi vào từng chi tiết vật liệu và kiến trúc. Phân khu ưu tiên sử dụng gạch bê tông tự chèn không nung tại các khu vực cảnh quan, thiết kế các khe hở để nước mưa thẩm thấu nhanh xuống nền đất. Giải pháp này giúp bề mặt nhanh ráo, giảm áp lực thoát nước, hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt và được đánh giá cao trong các chuẩn công trình xanh như LEED hay LOTUS. Ở không gian sống riêng tư, tất cả ngôi nhà đều được thiết kế tối ưu mặt thoáng để đón luồng gió tự nhiên, hoàn thiện một hệ sinh thái kiến trúc đồng bộ từ quy mô đô thị đến từng tổ ấm.

KHÔNG GIAN XANH GẮN VỚI SINH HOẠT HẰNG NGÀY

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch Izumi Canaria còn ghi dấu ấn ở cách tổ chức không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên. Ranh giới giữa nhà ở và cảnh quan được tính toán kỹ lưỡng để cư dân luôn cảm thấy thuận tiện và an toàn khi tiếp cận mảng xanh và mặt nước. Nổi bật là dải công viên trải dài gần 1 km liền kề sông nước quy tụ các tuyến đường dạo bộ, cầu ngắm cảnh và bến thuyền kayak, mở ra không gian thư giãn chất lượng cao. Đan xen giữa các dãy nhà là hàng loạt công viên nội khu (pocket park), kết hợp cùng thảm thực vật bản địa tạo cảnh quan xanh, mang đến bóng mát và giúp điều hòa vi khí hậu hiệu quả.

Cùng với cảnh quan xanh, sự hiện diện của mặt nước mở ra tầm nhìn thoáng đãng, tạo điểm nhấn sinh thái và đưa thiên nhiên đến gần hơn với nhịp sống hàng ngày của cư dân. Khi được kết nối với các hoạt động đi bộ, thư giãn và vận động ngoài trời, kênh cảnh quan không còn đơn thuần là một hạng mục hạ tầng mà trở thành điểm hẹn, nơi các mối quan hệ cộng đồng được hình thành tự nhiên qua những tương tác thường nhật.

Chất lượng sống tại phân khu còn được bảo chứng bởi hệ tiện ích đặc quyền và sự riêng tư tuyệt đối. Mô hình compound khép kín với hệ thống an ninh bốn lớp, giám sát 24/7 tạo nên vành đai bảo vệ an toàn, giúp cư dân thoải mái tận hưởng các sinh hoạt chung ven kênh. Trái tim của không gian cộng đồng là hai Clubhouse mang phong cách Nam Âu và đương đại, được tích hợp đầy đủ hồ bơi, sân thể thao đa năng, phòng gym, yoga và khu vui chơi trẻ em, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu rèn luyện sức khỏe và giao lưu của mọi thành viên trong gia đình.

Toàn cảnh Izumi City bên sông Đồng Nai, với hệ kênh cảnh quan và hạ tầng đồng bộ, nơi hình thành những dự án nhà ở chất lượng cao cho cộng đồng chuyên gia.

Tọa lạc tại khu vực được quy hoạch phát triển nhà ở chất lượng cao của Đồng Nai, Izumi City và phân khu Canaria hưởng lợi kép từ cảnh quan sinh thái ven sông và mạng lưới kết nối liên vùng chiến lược. Tọa lạc ngay đại lộ ven sông Nguyễn Hữu Cảnh, thông qua xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3 cùng các tuyến đường thủy, cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP HCM, bán đảo Thủ Thiêm hay sân bay quốc tế Long Thành.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng vơi cạn, một không gian sống quy hoạch bài bản, tôn trọng tự nhiên và sở hữu vị trí tâm điểm như Izumi Canaria chính là nền tảng vững chắc để định hình giá trị bất động sản dài hạn cho nhiều thế hệ.