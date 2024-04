Quý I, tổng thu ngân sách nhà nước Đà Nẵng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước

Ông Trần Văn Vũ, cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, cho biết quý I/2024, hoạt động thu nội địa gần như giữ vai trò quyết định với tỷ trọng gần 86% tổng thu ngân sách trên địa bàn (đạt 4.887 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm 25,4% tổng thu, tăng 44,0%); các khoản thu về nhà đất (chiếm 10% tổng thu, tăng 47,9%)…

Theo ông Vũ, quý I/2024 ghi nhận sự dần phục hồi của nền kinh tế sau một năm chững lại vì những biến động về tình hình địa chính trị quốc tế, các chi phí tăng cao, cầu tiêu dùng suy giảm trong năm vừa qua.

Trong quý 1, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đạt 6.201 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 5%; vốn đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 1,2%.

Một số dự án tư nhân giá trị đầu tư thực hiện cao có thể kể đến như Dự án Tháp CT3-CT7 Đà Nẵng Times Square của Công ty CP Kim Long Nam, Dự án căn hộ The Filmore của Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore, Dự án văn phòng kết hợp căn hộ du lịch của Công ty CP Dược Danapha, Dự án Khu Đô thị thương mại và Dịch vụ thể thao cao cấp New Town...

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024 của Đà Nẵng là hoạt động du lịch đạt được những con số khả quan với lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ 3 tháng qua ước đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách quốc tế lưu trú ước đạt gần 636 ngàn lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa lưu trú ước đạt gần 1,25 triệu lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành quý I ước đạt hơn 7,6 ngàn tỷ, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 3,7 ngàn tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch đến Bà Nà trong những ngày đầu năm mới.

Theo số liệu thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 9.550 chuyến, với khoảng 1,59 triệu lượt khách; trong đó, ước đạt 4.798 chuyến bay nội địa và 4.752 chuyến bay quốc tế. Dự kiến trong quý II/2024, thành phố sẽ có 5 chặng bay quốc tế mở mới và khôi phục: Đài Trung (Đài Loan – Trung Quốc), Cao Hùng (Đài Loan – Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Manila (Philippines), Fukushima (Nhật Bản, chuyến bay charter).

Để đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, Sở Du lịch đã ký kết hợp tác với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Sun Group phát triển sản phẩm du lịch tàu hoả, gia tăng sự lựa chọn phương tiện cho du khách khi đến Đà Nẵng; Ký kết hợp tác với Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển HG Việt Nam và Công ty Cổ phần quản lý điểm đến Châu Á trong công tác liên kết xúc tiến, truyền thông, thu hút các thị trường nội địa, quốc tế trọng điểm (Trung Quốc (Đài Loan), Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia …); Chương trình Tận hưởng du lịch Đà Nẵng bằng tàu hoả du lịch (Danang Wow Train), tàu hoả du lịch Huế - Đà Nẵng “Kết nối di sản miền Trung” với nhiều trải nghiệm đặc sắc.