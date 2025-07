Rạng Đông giảm công nợ, lợi nhuận cũng giảm mạnh trong quý 2/2025

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, theo đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.190 tỷ đồng, giảm 44% so với quý 2/2024, lợi nhuận gộp giảm 41% về còn 258 tỷ đồng.

Trong bối cảnh doanh thu suy giảm, Rạng Đông tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động. Trong đó, chi phí bán hàng của công ty giảm gần nửa về còn 129 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm tới 35% về còn 28,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí và thuế, Rạng Đông báo lãi đạt gần 70 tỷ đồng, giảm 49% so với quý 2/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Rạng Đông ghi nhận 2.717 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 45% so với nửa đầu năm 2024; lợi nhuận trước thuế từ đó giảm 44,7% về còn 194 tỷ đồng. Trong năm 2025, Rạng Đông lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 395 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 50% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2025.

Giải trình về lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, ban lãnh đạo cho biết do sự thay đổi quá nhanh của môi trường cạnh tranh trên thị trường, Rạng Đông đang phải đối mặt với 3 nguy cơ đe dọa đến sự tồn tại của công ty.

Thứ nhất, “Cơn đại hồng thủy” hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc dư thừa công suất và của các Công ty nước ngoài chuyển đầu tư vào Việt Nam cạnh tranh với Rạng Đông ngày càng khốc liệt.

Thứ hai, Công nghệ số và AI đang xác lập phương thức sản xuất mới. Chậm chân ứng dụng công nghệ, chậm chân chuyển đổi số, chậm chân chuyển đổi kép, chậm chân đưa công nghệ số, AI vào mọi mặt hoạt động, sẽ có nguy cơ tụt hậu và nguy cơ sao đổi ngôi. Hay nói cách khác, nguy cơ đánh mất vị thế trên thị trường là hiện hữu.

Thứ ba, các tập đoàn nước ngoài với nhiều kinh nghiệm tổ chức các mô hình kinh doanh mới đặc biệt các nền tảng kinh doanh trực tuyến và O2O tràn vào chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thu hút khách hàng của Rạng Đông, tạo nên áp lực cạnh tranh vô cùng lớn. Xuất khẩu bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế quan giật cục của Mỹ, tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm LED vào thị trường Mỹ của Rạng Đông chiếm tới 53%.

Chính sách thuế mới khiến khách hàng, các hộ kinh doanh đòi hỏi đưa cơ chế chiết khấu vào giảm giá bán - cũng là nguyên nhân khiến doanh thu giảm khoảng 10%. Hàng loạt Công ty, khách hàng tạm đóng cửa đối phó với kiểm tra hàng giả, hàng nhập lậu. Chủ trương bỏ thuế khoán chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp trước mắt gây những xáo trộn lớn với việc xác định hàng tồn và hệ thống hóa đơn điện tử từ 1/6/2025.

Ứng phó với tình hình đó, Rạng Đông chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phòng ngừa rủi ro, bảo toàn tài sản như chú trọng giảm công nợ của khách hàng do hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào, khách hàng chạy theo lợi nhuận sẽ chuyển bán hàng Trung quốc có nguy cơ mất nợ, thất thoát vốn. Đồng thời tập trung phát triển khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép số (AI) và Xanh nhằm xác lập phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại đưa Công ty phát triển bền vững.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Rạng Đông giảm 5% so với thời điểm đầu năm về còn 7.893 tỷ đồng, bao gồm 1.596 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; 2.243 tỷ đồng hàng tồn kho; 268 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình…

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Rạng Đông, là 3.314 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, giảm 24,1%, tương đương 1.050 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do phải thu khách hàng giảm 24,6% về còn 3.240 tỷ đồng. Ở bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tại cuối quý 2/2025 của Rạng Đông giảm 7,6% về còn 4.626 tỷ đồng, chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 4,56% về còn 3.387 tỷ đồng.