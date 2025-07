6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2025 của HAG đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái (1.521 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng 88% (gần 271 tỷ đồng).

Theo HAG, lợi nhuận quý 2/2025 tăng mạnh là do lợi nhuận gộp tăng 406 tỷ đồng so vởi cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng.

Lỗ từ hoạt động tài chính tăng 134 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 77 tỷ đồng và chi phỉ lãi vay tăng 55 tỳ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra các lĩnh vực khác của công ty không có biến động lớn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ (2.762 tỷ) và lãi sau thuế đạt 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2024 (500 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ đồng thành lãi gần 400 tỷ đồng.

Mới đây căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, HĐQT HAG đã thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 với doanh thu thuần đạt 7.100 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.550 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT HAG thông qua phương án đầu tư trông cà phê Ababica với quy mô dự kiến là 2.000 ha tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak (Lào) có tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.002 tỷ đồng

Thông qua phương án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm với quy mô 2.000 ha tại Gia Lai tại tỉnh Strungtreng (Campuchia) và tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak (Lào) với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.343 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT HAG thông qua kế hoạch sẽ phát hành 210 triệu cổ phần, tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 2.100 tỷ đồng để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng.

Thời gian gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24/7/2025. Từ ngày 10/08/2025 đến 17h ngày 22/8/2025 sau khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét trên trang thông tin điện tử của Công ty thì cổ đông tiến hành biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về cho Công ty. Thời hạn nhận phiếu ý kiến trước 17h ngày 22/8/2025.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Theo đó, danh sách chủ nợ của HAGL gồm 1 công ty và 5 cá nhân, bao gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (600,6 tỷ đồng), Nguyễn Thị Đào (399 tỷ đồng), Phan Công Danh (50,4 tỷ đồng), Nguyễn Anh Thảo (50,4 tỷ đồng), Hồ Phúc Trường (499,8 tỷ đồng), Nguyễn Đức Trung (499,8 tỷ đồng).

Sau phát hành, nhóm chủ nợ này sẽ nắm giữ 16,63% cổ phần HAGL.