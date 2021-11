Rạp chiếu phim TP.HCM vượt khó để mở cửa trở lại

Theo quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 trên địa bàn" do TP.HCM ban hành ngày 16/11, rạp phim được phép hoạt động trở lại theo vùng cấp độ dịch. Với cấp độ 1 (vùng xanh), rạp hoạt động tối đa 100% công suất nếu tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch của thành phố. Cấp độ 2 (vùng vàng) và cấp độ 3 (vùng cam) sẽ hoạt động tối đa công suất lần lượt 50%, 25%.

DOANH NGHIỆP SẴN SÀNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH

Sau 6 tháng đóng cửa, việc nhà rạp tái hoạt động từ ngày 19/11 khiến không ít nhà sản xuất phim cũng như các cụm rạp ở TP.HCM vui mừng. Hiện các rạp đều đã sẵn sàng mọi điều kiện và ưu tiên chiếu các phim từng chiếu một thời gian nhưng bị tạm hoãn vì dịch.

Trong đó, đại diện phía rạp Lotte Cinema đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vệ sinh phòng chiếu, danh sách phim cho ngày tái hoạt động. Cụ thể, Lotte Cinema sẽ chiếu lần lượt các phim “Thiên thần hộ mệnh”, "Cấm thuật", "Hitman". Đặc biệt, 2 bom tấn được mong chờ cũng sẽ ra rạp như: "Black Widow", "The Suicide Squad". Riêng "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" sẽ giới thiệu đến khán giả vào ngày 26/11.

Trong khi đó, phía cụm rạp CGV trong thời gian sắp tới sẽ chiếu nhiều bom tấn Hollywood và Việt Nam. Đại diện cụm rạp này cho biết: Những tựa phim nổi tiếng như The Conjuring: Ma xui quỷ khiến, Kẻ nguyền ta chết (Those Who Wish Me Dead), Hiện thân tà ác (Malignant), Suicide Squad: Điệp vụ cảm tử, Black Widow… đã, đang và sẽ được trình chiếu trong tháng 11. Đặc biệt, vào tháng 12, khán giả sẽ được thưởng thức hàng loạt các siêu phẩm bom tấn hành động như "No Time To Die", "Vùng đất câm lặng 2", "Fast & Furious 9"…

Hiện các rạp đều đã có kế hoạch đảm bảo an toàn dịch bệnh khi mở cửa. Theo đại diện hệ thống rạp CGV, khi rạp phim được mở cửa, CGV sẽ áp dụng triệt để nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch cao nhất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế như: Khử khuẩn bề mặt và xịt khử khuẩn cho rạp hàng ngày bằng các thiết bị chuyên dụng, đo thân nhiệt trước khi vào rạp, khuyến khích khách hàng đặt vé trực tuyến và sử dụng vé xem phim điện tử...

Các rạp đều đã có kế hoạch đảm bảo an toàn dịch bệnh khi mở cửa.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Giám đốc Galaxy cho biết 100% nhân viên của đơn vị này được tiêm vaccine theo quy định, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, thực hiện 5K, test nhanh thường xuyên, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ, mã QR để khách khai báo y tế. Mỗi rạp lập tổ an toàn phòng chống Covid-19 để tập huấn cho nhân viên, phản ứng nhanh khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm.

Tương tự, đại diện BHD cho biết, khi rạp chiếu của hệ thống kích hoạt trở lại trong trạng thái bình thường mới, khán giả vào rạp phải khai báo y tế, có thẻ xanh Covid-19 hoặc giấy xác nhận F0 đã khỏi bệnh trong 6 tháng từ cơ quan chức năng. Nếu khán giả không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, rạp chiếu sẽ từ chối. Giám đốc Marketing cụm rạp BHD Lê Hoàng Minh chia sẻ thêm, hệ thống rạp của đơn vị còn sắp xếp các suất chiếu, ghế ngồi đảm bảo khoảng cách 2m…

NHỮNG KHÓ KHĂN TRƯỚC MẮT

Bên cạnh niềm vui, nhiều cụm rạp phim ở TP.HCM cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn. Trong ngày đầu mở cửa trở lại, có thể thấy khán giả đến rạp ở mức độ dè dặt. Các bom tấn The Suicide Squad và Black Widow dù có sức hấp dẫn nhưng chưa thể tạo được cú hích đủ mạnh để lôi kéo khán giả, nhất là hai phim đều được khởi chiếu chính thức khá lâu trước đó. Ngoài ra, hai bom tấn này cũng công chiếu trên các nền tảng trực tuyến nên khó để tạo ra doanh thu tốt tại phòng vé Việt.

Lúc này, các rạp chiếu phim Việt rất cần một bom tấn của Hollywood với yêu cầu là phim này phải chiếu sớm hoặc cùng thời điểm ra mắt với thế giới để tạo ra sự mới lạ, háo hức cho khán giả. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV cũng chia sẻ việc chọn lựa thời điểm công chiếu phim là tùy thuộc vào chiến lược, định hướng của các studio. Theo nhận định của đại diện CGV, doanh thu phòng vé sau dịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước mắt, ông Nguyễn Hoàng Hải chỉ hy vọng doanh thu đủ để hòa vốn.

Ngoài ra, việc giảm công suất hoạt động theo cấp độ dịch cùng tâm lý khán giả lười ra rạp sau thời gian dài là hai yếu tố có thể khiến doanh thu nhà rạp không được như mong muốn ban đầu. Trong thời gian giãn cách vừa qua, khán giả đã quen với việc xem phim phát hành trên nền tảng trực tuyến. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc khán giả đến rạp xem lại.

Trong ngày đầu mở cửa trở lại, có thể thấy khán giả đến rạp ở mức độ dè dặt.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Thạch Cương, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema cho biết: "Hiện khán giả vẫn còn ngần ngại khi ra rạp xem phim, tập trung đông người. Khó khăn thứ hai là tuyển dụng nhân viên vì hiện tại lực lượng nhân viên đa phần là các bạn trẻ, sinh viên thì nguồn nhân lực này hiện nhiều người còn đang ở quê, hoặc tâm lý ngại đi làm trở lại chỗ đông người..."

Ông Cương nhấn mạnh thêm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng phía rạp Lotte Cinema vẫn quyết định không tăng giá vé để khán giả thoải mái ra rạp trở lại. Mặc dù với các cụm rạp, công suất hoạt động dự kiến khoảng 50% khi mở cửa trở lại có thể khiến họ gặp khó khăn về doanh thu. Song các đơn vị này khẳng định luôn tuân thủ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như UBND các thành phố.

Theo họ, việc mở 100% công suất lúc này có thể chưa đảm bảo an toàn. "Mở cửa từng bước và có sự chuẩn bị kỹ càng thì sẽ giảm bớt rủi ro. Nếu không, rủi ro xảy ra, việc xử lý còn lâu dài, tốn kém hơn," đại diện của Lotte nhấn mạnh.

Đại diện của cụm rạp BHD nhìn nhận thời điểm này đã sắp tới lễ Giáng sinh nên mong chờ khán giả sẽ dần dần đến rạp đông hơn. Vị này chia sẻ: "Năm ngoái cũng vào đợt mở cửa sau dịch, trong hai tuần đầu khán giả còn dè dặt ra rạp nhưng chỉ sau một tháng độ tăng trưởng đã gấp đôi. Năm nay số lượng phim hay dồi dào hơn, chúng tôi mong chờ một sự bùng nổ".

Các rạp tại TP.HCM tạm đóng cửa từ ngày 3/5 đến nay. Các cụm rạp tại Việt Nam như CGV, Lotte, BHD, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết dịch bệnh kéo dài trong năm nay và rải rác trước đó, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, sự phát triển của nền điện ảnh Việt. Trong bối cảnh doanh thu phòng vé nói chung ở mức gần như bằng 0, hệ thống rạp chiếu phải gồng gánh nhiều chi phí suốt thời gian qua, nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này, nguy cơ phá sản là điều có thể xảy ra.